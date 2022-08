Ucraina vrea să devină direct membru NATO: „Avem experiență de luptă pe care aliații nu o au”

Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană și Euro-Atlantică al Ucrainei, Olga Stefanishyna, a transmis faptul că potențiala decizie a NATO cu privire la planul de acțiune pentru aderarea Ucrainei nu mai este la fel de importantă ca înainte - doar aderare directă, ținând cont de circumstanțele de după 24 februarie și cele șase luni de război.

„Dacă Ucrainei i s-ar fi oferit un plan de acțiune de aderare înainte de 24 februarie, am fi fost cât mai mulțumiți cu putință de această decizie, chiar fericiți (...) Astăzi, MAP în cadrul NATO ar fi echivalent cu decizia Summit-ului de la București din 2008”, a explicat Stefanishyna.

De asemenea, oficialul a susținut faptul că Ucraina a implementat deja multe dintre practicile NATO, iar armata țării dobândește o experiență unică de luptă pe care armata aliaților NATO nu o are.

„Principalele avantaje, oportunități interesante în condițiile acestui război, le-am putea obține doar în calitate de membru al Alianței, prin articolul 5. Restul le realizăm singuri. Nu necesită implicarea politicienilor de rang înalt sau a miniștrilor de astăzi. Cooperăm cu NATO. Dar în chestiunile legate de garanţiile de securitate, doar apartenenţa poate schimba situaţia”, a mai susținut viceprim-ministrul.

Totodată, Olga Stefanishyna este de părere că Ucraina se va alătura cu siguranță alianței mai devreme sau mai târziu „dacă NATO există până când se va deschide o astfel de fereastră de oportunitate”. În plus, oficialul a punctat faptul că perspectiva negocierilor cu Kremlinul este în prezent invizibilă, astfel încât nu are sens discutarea obiecțiilor pe care le are Rusia față de aderarea Ucrainei la NATO.

„Dacă ați fost atenți, Rusia nu o cere și nu a discutat-o deloc jumătate din război. Războiul la scară largă a anulat toate narațiunile posibile ale Federației Ruse - atât despre amenințarea din partea NATO, cât și despre protejarea populației vorbitorilor de limbă rusă. Multe dintre lucrurile de care țările Alianței se temeau de fapt, spunând că ar putea să supere Rusia. Prin urmare, nu luăm prea în serios nicio declarație a Federației Ruse și vom fi gata să revenim la discuții după ce ne eliberăm teritoriile”, a mai declarat viceprim-ministrul.