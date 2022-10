Scenariul de coșmar din războiul ruso-ucrainean cu efecte cumplite asupra României. Avertismentul unui general român

Generalul (r) Alexandru Grumaz explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, care sunt riscurile ca Rusia să folosească armele nucleare și ce ar însemna asta pentru țările vizate sau pentru cele aflate în apropiere, inclusiv pentru România.

Rusia lui Putin amenință Ucraina și Occidentul cu armele nucleare, iar tot mai mulți analiști militari din toată lumea atrag atenția că Federația Rusă e capabilă să apeleze la această ultimă soluție, dacă cei care conduc acum țara vor considera că poziția lor este amenințată.

Printre cei care cred că această opțiune se află într-adevăr pe masa lui Putin se numără și generalul în rezervă român Alexandru Grumaz.

Cu o dublă experiență, atât ca militar cât și ca diplomat, generalul Grumaz are o carte de vizită cu totul impresionantă. Absolvent al Universității de Apărare a SUA, cu Master în Strategia Resurselor de Apărare Națională și al Senior Executives Programme in National and International Security, John F Kennedy School of Government, Harvard University, generalul Grumaz a fost consul General al României la Shanghai. În prezent, el este președintele Centrului de Analiză și Studii de Securitate.

Cu această dublă expertiză, generalul a analizat opțiunile Federației Ruse, în acest moment, dar și ulterior, în funcție de rezultatul ostilităților din Ucraina. Concluzia sa nu lasă loc de interpretări. Rusia lui Putin are opțiunea să-și transpună în fapte amenințările, chiar dacă asta ar însemna să declanșeze un război de proporții, cu victime numeroase inclusiv în rândul populației civile ruse.

Doctrina Primakov, care stipulează că Rusia poate utiliza arma nucleară în situația în care este amenințată din exterior, poate fi interpretată de Putin și de apropiații săi după bunul plac. Vestea proastă este că opțiunile lui Putin se împuținează, pe măsură ce trupele ruse suferă eșec după eșec în Ucraina.

„Putin are opțiunea de a crește numărul de militari în Ucraina. A făcut-o. Mai are opțiunea nucleară și mai are opțiunea de a pleca din poziția de șef al statului. Deci în funcție de aceste opțiuni, cu cât rămân mai puține, cu atât problema rămâne critică. Opțiunea nucleară tactică este o opțiune pe care Putin o poate folosi. Nu știu dacă o va folosi. Nu am de unde să prezic așa ceva, că Putin va folosi opțiunea nucleară. Dar este una dintre ele pe tapetul celor pe care le are Puțin. Nu are foarte multe opțiuni pentru că acum cursul războiului îi este complet nefavorabil”, spune generalul.

Cine conduce cu adevărat Rusia

Însă până când Rusia ar putea apela la armamentul nuclear din dotare, războiul convențional va face multe victime. Iar pentru că există prea puține indicii că rezultatele ostilităților ar putea fi favorabile Kremlinului, la Moscova va urma o adevărată vânătoare de vrăjitoare, în urma căreia cei care vor fi considerați vinovați de către Putin și apropiații lor vor avea de suferit.

„Vor cădea capete ale militarilor. Au căzut capetele generalilor din servicii pentru că nu au reușit să dea informațiile necesare. Vor cădea probabil capetele militarilor pentru că operațiunile militare au eșuat, nu și-au atins obiectivele. Rusia nu a reușit să îndeplinească niciunul dintre obiectivele pe care și le-a propus. Sunt obiective parțiale care au fost obținute. Singurul obiectiv pe care l-a reușit - acest culoar terestru pe marginea Marii Azov, închizând și preluând Marea Azov la ora actuală către Federația Rusă în totalitate, ea devenind mare interioară unde se vor deplasa navele din Marea Caspică”, sunt previziunile generalului.

În acest moment, Putin este împins să apeleze la toate mijloacele pentru a câștiga războiul. Ultranaționaliștii care sunt la putere la Moscova sunt lipsiți de orice scrupule. Ei au redus aproape la tăcere opoziția rusă și i-au aruncat după gratii pe cetățenii care li s-au opus pașnic și au cerut democrație și încetarea războiului.

„Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în decembrie 2011, când Putin a preluat al treilea mandat de președinte al Federației Ruse, atunci vom înțelege ceea ce s-a schimbat de atunci. Vorbesc de 2011 pentru că atunci au fost cele mai ample proteste care par la ora actuală că aparțin unei alte epoci a Rusiei. Navalnîi e în închisoare, Nemtov a fost împușcat. De la începutul invaziei Ucrainei, protestele de stradă ale unei singure persoane, ca să nu mai vorbim de 100.000 de oameni cât au fost pe străzile Moscovei în decembrie 2011, au devenit ilegale. Aproape 20.000 de cetățeni ruși au fost arestați din 24 februarie, de când a început invazia în Ucraina. Opoziția liberală a Rusiei a fost complet zdrobită”, spune generalul Grumaz.

În atare situație, salvarea nu are cum veni din interiorul Rusiei, pentru că ultranaționaliștilor lui Putin nu mai are cine să li se opună. În aceste condiții, nici măcar „abdicarea” lui Putin nu ar însemna mare lucru, pentru că forțele care conduc Rusia i-ar găsi imediat un succesor. Și asta nu e tot: succesorul lui Putin ar putea fi o persoană chiar mai radicală și mai ostilă Occidentului.

„Îți pui întrebarea cum ar arată de fapt Rusia fără Putin. Dar dacă nu Putin, atunci cine? Din păcate, avem o realitate sumbră. Nu opoziția Occidentului este cea care contează acum în Rusia. În Rusia, aripa naționalistă este în curtea Kremlinului. Înainte de a anexarea Crimeei din 2014, ideologia ultranaționaliștilor precum Alexander Dughin, miliardarul Constantin Malofeev și naționaliștii precum fostul ofițer FSB Igor Strelkov se aflau la marginea politicii ruse. După Crimeea, Putin nu doar că i-a adus pe acești ultranationaliști ortodocși în corul ideologic al Kremlinului, dar a început să își activeze propriul lor mesaj de propagandă, toxic și de nostalgie imperială. Așa că viitorul nu prea arată bine”, crede el.

Un scenariu de coșmar

În ce privește ultimul scenariu, cel al folosirii armelor nucleare de către Rusia, un astfel de scenariu ar fi cu adevărat îngrozitor. Chiar dacă nu ar fi direct vizate și chiar dacă Federația Rusă ar utiliza doar arme nucleare tactice, de o mai mică putere, țări aflate în apropiere precum România și Polonia ar putea avea de suferit cumplit.

„O armă tactică are o rază de doi kilometri, dar consecințele colaterale sunt destul de mari în zonele adiacente. Dar ceea ce distruge pe doi kilometri este clar este o chestiune evidentă, distruge tot ce se află în zona respectivă. Efectul psihologic al folosirii unei arme nucleare tactice este formidabil. Ar însemna depopularea unor zone întinse, pentru că oamenii își vor caută loc în altă parte. E clar că efectul psihologic este foarte mare. Când vorbim de opțiunea nucleară vorbim de miile de rachete tactice aflate în depozitele militare ale Federație Ruse.

Ce poate produce o astfel de rachetă? Aduceți-vă aminte de explozia silozurilor din Beirut și veți avea o imagine clară. Apoi vorbim de efectul economic, pentru că în momentul în care ai un război la graniță, investitorii nu mai vin pentru că nu își pot proteja investiția”, conchide generalul Grumaz.