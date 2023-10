Război în Ucraina: De ce ar putea fi semnificativ câștigul Kievului pe malul estic al Niprului

Luptătorii ucraineni de pe linia frontului spun că trupele nu numai că au trecut în teritoriul ocupat de Rusia, dar au ocupat o poziție, aparent pentru prima dată, pe malul estic (sau stâng) al fluviului Nipru, apărat cu înverșunare, în regiunea Herson.

Evoluția este potențial semnificativă. Contraofensiva Ucrainei are ca scop să taie teritoriul ocupat de Rusia, creând un coridor terestru către peninsula Crimeea, pe care Moscova a anexat-o - ilegal - în 2014.

Într-un schimb de mesaje, brigada a 46-a a declarat pentru BBC că trupele sunt angajate în lupte grele în timp ce încearcă să preia controlul total al satului Krynky.

Dacă va avea succes, așezarea va oferi unităților ucrainene avansate o bază de unde să lanseze o ofensivă mai amplă, menită să divizeze trupele rusești și să le taie liniile de aprovizionare.

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW), cu sediul în SUA, a declarat că forțele ucrainene continuă operațiunile terestre mai ample decât de obicei pe malul estic, iar bloggerii militari ruși au remarcat, de asemenea, lupte în Krynky.

Iar acțiunea este analizată cu atenție - un succes în acest caz ar fi valorificat de șefii militari ucraineni. Contraofensiva lor, lansată în iunie, a progresat lent, cu câștiguri teritoriale limitate.

Dar luptătorii cu care am vorbit au recunoscut că, chiar dacă trupele ar cuceri Krynky, un atac de tip „debarcarea în Normandia" din zilele noastre este puțin probabil. Și ne-au oferit o imagine a pericolelor și provocărilor cu care se confruntă, în special pe măsură ce se apropie iarna.

Brigada a 46-a luptă mai departe de-a lungul liniei vaste a frontului din regiunea Zaporojie cu același scop - de a tăia accesul rusesc la peninsula Crimeea, potrivit bbc.com.

Ei ne-au spus că tocmai au reușit să spargă parțial prima linie de apărare rusă în apropierea satului Verbove - și că au reușit să țintească cu succes câteva depozite de muniții și baze, dar că progresul a fost limitat.

Ne-au descris fortificații rusești puternic minate și atacuri aeriene zilnice asupra rutelor lor logistice, fără a beneficia, se plângeau ei, de sprijin aerian propriu. Trupele rusești, au spus ei, au fost în defensivă, dar acum erau în atac.

Și, pe măsură ce se apropie iarna, condițiile se înrăutățesc - pentru ambele părți. Vremea ploioasă afectează activitatea dronelor, a echipamentelor de recunoaștere și a aviației, au spus soldații. Dar ei nu au anticipat nicio relaxare a luptelor.

„Iarna nu va fi un moment de răgaz", au spus ei.