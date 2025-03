„Premonițiile” lui Zelenski: „Putin va muri curând. De asta îi e frică”. Apelul lansat către SUA și aliații occidentali

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Vladimir Putin „va muri curând”, pe fondul speculațiilor tot mai intense privind starea de sănătatea a liderului rus.

„Putin va muri în curând. El va muri în curând și asta e un fapt. Și totul se va termina. El poate rezolva problema înainte de a-și încheia viața istorică sigură și nereușită. De asta îi e frică. Sunt mai tânăr decât Putin. Pariați pe mine, am o perspectivă mai bună”, a spus Zelenski miercuri. Declarația sa, făcută într-un interviu pentru Eurovision News, a atras atenția presei internaționale.

Președintele ucrainean a sugerat că are perspective mai bune în actualul conflict geopolitic. În plus, el a afirmat că este mai tânăr decât liderul rus – Zelenski are 47 de ani, în timp ce Putin 72 de ani.

Zelenski a lansat un apel către Statele Unite și aliații occidentali să nu cedeze în fața Moscovei și să continue presiunea asupra regimului Putin.

„Cred că acest lucru este periculos. Acesta este unul dintre cele mai periculoase momente”, a declarat liderul ucrainean, referindu-se la negocierile pentru pace și încetarea focului.

El a avertizat că orice concesie făcută Kremlinului ar putea contribui la slăbirea poziției Occidentului. Zelenski a mai subliniat că presiunea asupra lui Putin ar putea duce la destabilizarea regimului său.

„Dacă îl presează pe Putin, el se va confrunta cu destabilizarea în propria sa societate și îi va fi frică de asta”, a mai spus Zelenski.

Declarațiile președintelui ucrainean au fost făcute miercuri, 26 martie, în contextul în care joi, 27 martie, Zelenski s-a întâlnit cu liderii europeni la Paris pentru discuții privind un posibil armistițiu permanent între Rusia și Ucraina. SUA nu au fost reprezentate la această întâlnire.

Ucraina acceptase deja, la 11 martie, propunerea Washingtonului de încetare completă a focului pentru 30 de zile, cu condiția ca Rusia să respecte aceleași reguli. Cu toate acestea, Moscova a refuzat oferta.

Zelenski a recunoscut că încetarea limitată a focului în Marea Neagră reprezintă „un pas spre încheierea războiului”, dar a reiterat că Ucraina rămâne angajată în obținerea unei încetări nelimitate a ostilităților.