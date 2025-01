Premierul danez, turneu-fulger în Europa pentru a obține sprijin în fața amenințărilor lui Trump privind Groenlanda: „Protejez interesele Danemarcei”

Premierul danez Mette Frederiksen a primit marți sprijin din partea liderilor europeni în fața amenințărilor președintelui american Donald Trump privind preluarea teritoriului autonom al Groenlandei, în cadrul unor vizite fulger la Berlin, Paris și Bruxelles.

Într-o singură zi, Frederiksen s-a întâlnit cu cancelarul german Olaf Scholz, cu președintele francez Emmanuel Macron și cu liderul NATO, Mark Rutte, relatează BBC.

Deși liderii europenii au abordat, de asemenea, probleme precum Ucraina și atacurile hibride ale Rusiei în Marea Baltică, turul fulger al premierului danez a trădat nervozitatea pe care o resimte în Danemarca din cauza comentariilor agresive ale lui Trump cu privire la o posibilă preluare a teritoriului de către SUA. Trump nu a exclus forța militară și a amenințat că va impune tarife insulei ce aparține regatului Danemarcei.

La o conferință de presă comună, susținută de Frederiksen și Scholz după întrevederea lor, niciunul dintre ei nu a făcut referire directă la Groenlanda sau la Trump.

Dar când au discutat despre necesitatea respectării granițelor și a nu folosi forța pentru violarea, așa cum a făcut Rusia în Ucraina, Scholz a subliniat faptul că este valabil pentru „toată lumea”, adăugând, în engleză: „To whom it may concern”.

La Paris, Frederiksen a declarat reporterilor că a primit „un mare sprijin” din partea aliaților săi europeni și că există un „mesaj foarte, foarte clar... că, firește, se impune respectul pentru teritoriu și suveranitatea statelor”.

Ea a reiterat că percepe în continuare SUA ca pe cel mai apropiat aliat al Danemarcei, dar, întrebată despre relația dintre Europa și Trump, ea a răspuns: „Cred că toată lumea din Europa înțelege că va fi o altă colaborare acum”.

Financial Times a relatat despre o discuție aprinsă de 45 de minute între premierul danez și președintele american, în urmă cu două săptămâni. În urma acelui apel, Frederiksen s-a convins că Trump nu glumește deloc când insistă că SUA are nevoie de Groenlanda pentru propriile interese de securitate, notează Politico.

Liderii europeni se vor întruni pe 3 februarie

Frederiksen a ținut să sublinieze că discuțiile pe care le-a avut cu Macron la Paris și cu cancelarul german Scholz la Berlin au decurs „incredibil de bine”. Este „absolut crucial” ca Europa „să fie unită” în privința Groenlandei, a subliniat ea.

„Nu călătoresc ca să țin discursuri. Nu am nevoie”, a spus Frederiksen. „Dar protejez interesele Danemarcei și fac acest lucru cu fermitate acum.”

Ea a adăugat: „Trebuie să existe respect pentru teritoriu și suveranitatea statelor. Aceasta este piatra de temelie absolut crucială a ordinii mondiale internaționale pe care am clădit-o de la al Doilea Război Mondial încoace.”

Cancelarul german a întărit ideea, la fel ca și alți înalți oficiali europeni care au vorbit în privat. „Inviolabilitatea frontierelor este un principiu fundamental al dreptului internațional”, a spus Scholz. „Rusia a încălcat acest principiu prin invazia sa în Ucraina, distrugând ordinea păcii în Europa. Acest principiu trebuie să se aplice tuturor.”

Pe lângă întâlnirea cu liderii Franței și Germaniei, Frederiksen a purtat discuții și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles, iar săptămâna trecută a vorbit la telefon cu premierul britanic Keir Starmer.

Diplomații europeni și-au rezervat timp pentru discuții cu privire la relațiile cu Trump — inclusiv probabil criza privind Groenlanda — în cadrul unui summit informal al liderilor UE la Bruxelles, pe 3 februarie, potrivit mai multor persoane familiarizate cu planurile. Starmer urmează să fie prezent, în măsura în care Londra și Bruxelles-ul caută o cooperare mai strânsă în domeniul apărării și securității.

„Situația este cu adevărat gravă și toată lumea crede că reacția europeană de până acum nu a fost prea credibilă”, a comentat un diplomat european. pentru Politico „Am depășit stadiul de șoc și negare, acum schimbăm macazul.”

Frederiksen și președintele Consiliului European António Costa au purtat mai multe conversații despre Trump și Groenlanda în ultimele săptămâni. „Ne-am coordonat foarte strâns cu danezii de la bun început în privința a ceea ce să spunem despre Groenlanda”, a confirmat un înalt oficial al UE.

„Susținem în totalitate și pe deplin orice ar decide Danemarca și Groenlanda”, a spus înaltul oficial al UE. „Suntem pregătiți, iar danezii o știu, să reafirmăm asta ori de câte ori este nevoie.”

Îngrijorare în Danemarca din cauza amenințărilor lui Trump

Vizitele de marți în capitalele europene au venit după un summit

în care liderii și-au exprimat îngrijorarea privind gravitatea situației”, a spus Frederiksen.

Danemarca a anunțat luni că va cheltui 14,6 miliarde de coroane (2 miliarde de dolari) pentru a consolida securitatea în Arctica .

Țara va trimite trei fregate noi în regiune, precum și drone cu rază lungă de acțiuni echipate cu capabilități avansate. De asemenea, își va consolida capacitățile satelitare.

Ministrul Comerțului și Justiției din Groenlanda, Naaja Nathanielsen, a declarat luni pentru AFP că poporul groenlandez trece printr-o perioadă de panică” și este „îngrijorat” de declarațiile lui Trump.

„Ca guvern, treaba noastră este să nu ne panicăm și să ne dăm seama care sunt cererile reale”, a spus Nathanielsen.

„Dacă este vorba despre prezență militară, SUA sunt aici de 80 de ani, nu ne opunem. Dacă este vorba de minerale, este o piață deschisă", a spus ea.

Dar,„dacă este vorba de expansionism, suntem o democrație, suntem aliați și le cerem aliaților să ne respecte instituțiile”.

Înaltul oficial militar al Uniunii Europene a declarat sâmbătă că trupele din țările UE ar putea fi trimise în Groenlanda.

„După părerea mea, ar fi perfect logic nu numai să staționăm forțele americane în Groenlanda, așa cum este cazul în prezent, ci și să luăm în considerare staționarea soldaților UE acolo”, a declarat Robert Brieger, președintele Comitetului Militar al Uniunii Europene pentru ziarul german Welt am. Sonntag.

La rândul său, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, nu a exclus posibilitatea de a trimite trupe europene în Groenlanda.

„De ce nu, din moment ce este o chestiune de securitate”, a declarat Barrot marți pentru Sud Radio.

El a subliniat, însă, că „nu aceasta este dorința exprimată de Danemarca, dar este o posibilitate”.