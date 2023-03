O dansatoare a rămas fără mâini și picioare după ce a fost mușcată de un țânțar în vacanță

O dansatoare s-a trezit din comă fără mâini și picioare, după ce a fost mușcată de un țânțar într-o țară africană.

Tatiana Timon, în vârstă de 35 de ani, din Camberwell, Londra, a fost transportată de urgență la spital după ce s-a întors dintr-o excursie de dans în Angola, Africa, anul trecut, cu malarie, conform publicației Daily Mail.

Din păcate, starea acesteia s-a înrăutățit rapid, iar medicii au fost nevoiți să o bage în comă indusă după ce a făcut septicemie.

Când s-a trezit, și-a dat seama în curând că ambele brațe și picioare îi fuseseră amputate. „Când m-am trezit din comă am știut, am văzut că sunt în spital și am știut că mi s-a întâmplat ceva. Dar în acel moment nu știam cât de grav era, ca și cum aș fi știut doar că s-a întâmplat ceva“, a spus aceasta pentru „MyLondon“.

Tatiana Timon spune că este „recunoscătoare că este în viață". Ea este optimistă, cu toate că s-a trezit cu amputație cvadruplă, teribila întâmplare având loc în uirmă cu aproximativ un an.

A fost mușcată de un țânțar fără să știe

Ea a povestit că a petrecut în Angola cele mai „uimitoare“ zece zile în care și-a urmat pasiunea pentru Kizomba, un dans african.

Fără să știe, aceasta a fost mușcată de un țânțar și a contractat cea mai mortală formă de malarie.

Când s-a întors la Londra, starea sa a început să se agraveze rapid. A căzut de pe bicicletă și a fost transportată de urgență la spital, după care a intrat în comă și a făcut septicemie, astfel că medicii au luat decizia de a-i amputa membrele pentru a-i salva viața.

Tânăra este hotărâtă să devină independentă

Tânăra este acum hotărâtă să devină independentă și strânge fonduri pentru noi brațe și picioare protetice. „Acum, chiar și fără membre, știu că mă voi întoarce la sală. Sunt hotărâtă să mă întorc să fiu din nou sănătoasă, mental și fizic“.

Tatiana Timon spune că s-a schimbat mult după ceea ce i s-a întâmplat: „Ceea ce mi s-a întâmplat m-a schimbat. M-a schimbat pe dinăuntru. Am sprijinul prietenilor mei, al familiei mele. Sunt doar recunoscătoare că sunt în viață. Doar să fiu recunoscătoare este suficient.

Întotdeauna am fost pozitivă, fac glume despre orice. Un lucru negativ îl pot transforma într-un lucru pozitiv pentru a-mi face viața mai ușoară, pentru că nu-mi place stresul. S-a întâmplat, așa că trebuie să mă descurc cu el“.