MAE vine cu explicații, după ce un român a fost expulzat din Serbia din motive de „securitate naţională”

Ministerul Afacerilor Externe a transmis joi, 23 ianuarie, explicații despre incidentul din Serbia, în care mai mulți tineri, prin care și un român, au fost legitimați şi conduși la sediul unei secţii de poliţie. Ulterior, au fost expulzați.

„Ca urmare a unui incident petrecut în Republica Serbia, în care au fost implicați cetățeni din state terțe și state membre UE, inclusiv România, participanți la un seminar de formare pentru membri ai mediului non-guvernamental organizat la Belgrad, Ministerul Afacerilor Externă precizează următoarele: în noaptea 21 spre 22 ianuarie, Ambasada României la Belgrad a fost contactată de un cetățean român, membru al unei organizații non guvernamentale române, activ în proiecte cu caracter social, participant la seminarul menționat și care a semnalat că, în acea noapte, a fost legitimat de către autoritățile locale de poliție și condus la sediul unei secții de poliție din Belgrad, alături de alți participanți la seminar. Ulterior a fost dispusă măsura părăsirii Serbiei în termen de 24 de ore, cu privire la cetățeanul român și la alți cetățeni străini participanți, precum și măsura interdicției intrării în Serbia pentru o perioadă de un an”, a transmis MAE.

Cetățeanul român a semnalat Ambasadei faptul că măsura a fost dispusă fără alte explicații, fiind invocate motive de securitate națională, conform legislației sârbe.

„Având în vedere caracterul extrem de dur al măsurii, Ambasada a sesizat imediat Ministerul sârb al Afacerilor Externe, pe cale oficială, solicitând, în exercitarea funcțiilor privind acordarea asistenței consulare, clarificări privind motivele care au condus la luarea măsurilor menționate. De asemenea, cetățeanul român, care a părăsit în siguranță Serbia în cursul zilei de 22 ianuarie a.c., a primit consiliere cu privire la modalitățile de contestare a măsurii, prevăzute de legislația sârbă”, a mai adăugat MAE.

Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada României la Belgrad, în consultare și cu alte misiuni diplomatice ai căror cetățeni au fost vizați de măsuri similare, „mențin cazul în atenție”.

Așa cum Adevărul a relatat, tânăra română, Ștefania Negoe, a publicat pe rețelele de socializare cum a devenit „persona non grata în Serbia, pe nedrept”.

„Dacă pentru români regimul autoritar este fie o amintire, fie un exercițiu de imaginație, pentru cetățenii sârbi este o realitate zilele acestea. Prin ce am trecut eu și alți 14 cetățeni a 8 țări europene poate deveni normalitate dacă nu acționăm cu responsabilitate față de noi și semenii noștri”, susține tânăra.

Aceasta a povestit a sosit în Belgrad pe 19 ianuarie pentru a participa la un curs de două zile dedicat sectorului ONG din Europa Centrală și de Est (NGO Academy - un program realizat în parteneriat între Vienna University of Economics and Business și ERSTE Foundation).

„Am finalizat cu succes cursul, am ieșit la o bere și când ne-am întors la hotel, puțin după miezul nopții, am fost așteptați de poliție, legitimați și duși la secție (Department for Foreigners). Am stat la secție până la 4 dimineața. Nu ni s-a comunicat motivul pentru care ne aflăm acolo, deși am întrebat în repetate rânduri. Eu nu am fost interogată cu privire la nimic, însă mi s-a prezentat o hârtie în sârbă pe care am refuzat să o semnez. În document aș fi fost informată să părăsesc țara în 24h și că nu am dreptul să mă întorc în Serbia în următoarele 12 luni. Îmi doresc să știu cu ce am greșit, care este motivul pentru care am primit acest tratament”, spune Ștefania.

Tânăra spune că este bine, la fel și colegii ei. Cu toții au ajuns acasă.