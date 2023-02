LIVE TEXT | Război în Ucraina. Oficial rus ucis de partizanii ucraineni. Estimările occidentale cu privire la numărul victimelor rusești în Ucraina au crescut

The New York Times a scris pe 2 februarie că oficiali americani și alți oficiali occidentali au declarat că luptele din jurul Bahmutului au crescut numărul deja mare de victime rusești.

UPDATE 06.43 Administrația Biden a anunțat un nou pachet de ajutor militar de 2,2 miliarde de dolari pentru Ucraina pe 3 februarie, inclusiv rachete de precizie cu rază lungă de acțiune pentru HIMARS. Pachetul include bombe cu diametru mic lansate de la sol (GLSDM) care vor crește raza de acțiune a HIMARS la 151 km, de la aproximativ 80 km. Pachetul include, de asemenea, sisteme anti-blindaj Javelin, două unități de tragere de apărare aeriană HAWK, muniție obișnuită HIMARS și obuze de mortiere de 120 mm și de artilerie de 155 mm.

UPDATE 06.06 Partizanii ucraineni l-au asasinat pe fostul ofițer de poliție și funcționar al Ministerului Afacerilor Interne de ocupație rusă, Yevgeny Kuzmin. Asasinatul s-a produs cu un dispozitiv exploziv improvizat (IED), în timp ce Kuzmin se afla în mașina sa în Enerhodar, regiunea Zaporijia, pe 3 februarie.

UPDATE 05.40 Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a continuat campania împotriva anumitor voci ale opoziției în spațiul informațional intern, continuând în același timp să aprecieze comentariile unor bloggeri naționaliști critici. Autoritățile de la Moscova au anunțat arestarea lui Alexander Gusov, presupusul administrator al canalelor Novyi Vek și VChK-OGPU Telegram, sub acuzația de extorcare pe 3 februarie. Postul independent rus OVD Info a susținut că autoritățile ruse l-au arestat și pe Oleg Seliverov pentru acuzații legate de terorism, după ce autoritățile de la Moscova l-au investigat recent pe Seliverov pentru legături cu postul de opoziție Nexta Live. Seliverov este un activist anti-război și VChK-OGPU se caracterizează ca expunând „secretele funcționarilor, oligarhilor, gangsterilor, oficialilor de securitate”. Gusov și-a negat afilierea cu Novyi Vek și VChK-OGPU pe 26 ianuarie, iar Seliverov a negat asocierile cu Nexta Live pe 28 ianuarie. VChK-OGPU a condamnat arestările și a susținut că CEO-ul Rostec, Serghei Chemezov, și asociații lui Chemezov au influențat represiunile. Putin a cenzurat mai multe instituții mari de opoziție la sfârșitul lunii ianuarie 2023, după cum a raportat anterior ISW. Probabil că Putin își propune să reprime instituțiile de opoziție care se opun direct regimului sau obiectivelor lui Putin, inclusiv voci împotriva războiului, susținând în același timp voci precum bloggerii naționaliști care susțin regimul și războiul lui Putin, chiar dacă bloggerii critică regimul pentru executarea proastă a obiectivelor de război.

UPDATE 05.15 Oficialii ruși continuă să perpetueze operațiunea de informare conform căreia războiul din Ucraina este o amenințare directă la adresa securității ruse, prin manipulări legislative. Regiunile Brinsk și Kursk au anunțat pe 3 februarie că extind nivelul „galben” al amenințării teroriste pe termen nelimitat, din cauza necesității unor măsuri sporite de protecție și apărare a teritoriului rus. Președintele rus Vladimir Putin a semnat pe 31 ianuarie un decret care simplifică procesul de implementare a alertelor de amenințare teroristă în Rusia și permite regiunilor ruse clasificate drept „nivel galben” de amenințare teroristă conform decretului de lege marțială a lui Putin din 19 octombrie să introducă pe termen nelimitat un nivel ridicat de ” nivel terorist.”. Oficialii din regiunea Brinsk și Kursk vor folosi probabil acest nou regim de „nivel de terorism” pentru a escalada măsurile de aplicare a legii, în scopul de a reprima disidența internă, parțial pentru a prezenta războiul din Ucraina că amenință directă securitatea internă a Rusiei, pentru a genera sprijin continuu pentru Rusia.

UPDATE 04.35 Forțele ruse au efectuat un atac la sol limitat la nord-vest de Svatove și au continuat operațiunile ofensive de-a lungul liniei Svatove-Kreminna pe 3 februarie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins asalturile rusești în apropiere de Stelmakhivka (15 km vest de Svatove) în regiunea Lugansk. Un proeminent blogger rus a susținut pe 2 ianuarie că forțele ucrainene s-au pregătit să respingă un atac rusesc în apropierea liniei Hryanykivka-Petropavlivka-Synkivka și că un grup ucrainean de sabotaj și recunoaștere a operat lângă Kyslivka (26 km nord-vest de Svatove). Un blogger a amplificat un reportaj de știri pe 3 februarie, susținând că forțele ruse au respins avansurile ucrainene în zona Svatove-Kreminna, pe care reportajul de știri a numit „cea mai tensionată parte” a frontului de la Lugansk. Reportajul a mai susținut că Regimentul 488 de infanterie motorizată rus ( Divizia 144 de infanterie motorizată, Armata 20 de arme combinate, districtul militar de vest) a tras în mod regulat asupra pozițiilor ucrainene din apropierea zonei Svatove-Kreminna. Un alt blogger a susținut pe 2 februarie că Divizia 144 de infanterie motorizată a efectuat operațiuni cu succes în zona Svatove-Kreminna pe 1 februarie și că forțele ucrainene au angajat rezerve în zonă peste noapte. Un blogger a susținut, de asemenea, că forțele ucrainene și-au mărit ritmul de foc de artilerie și au efectuat unele contraatacuri, pe care forțele ruse le-au respins. Bloggerul a susținut că forțele ruse au efectuat atacuri într-o zonă nespecificată de-a lungul liniei Svatove-Kreminna, spargând prima linie de apărare a forțelor ucrainene. Alt blogger a susținut că forțele ruse s-au concentrat pe menținerea acestor noi poziții defensive și au efectuat recunoașterea liniilor ucrainene. Un blogger a susținut că Regimentul 59 de tancuri din Rusia (Divizia 144 de infanterie motorizată, Armata 20 de arme combinate, districtul militar de vest) a condus operațiuni ofensive cu succes de-a lungul liniei Svatove-Kreminna.

UPDATE 04.02 Forțele ruse au intensificat ritmul operațiunilor ofensive la vest de Kreminna pe 3 februarie. Statul Major ucrainean a raportat pe 3 februarie că forțele ucrainene au respins asalturile rusești în apropiere de Nevske (18 km nord-vest de Kreminna) și Bilohorivka (12 km sud de Kreminna) în regiunea Lugansk. Purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe de Est al Ucrainei, Serhiy Cherevaty, a declarat la 3 februarie că forțele ruse și-au intensificat activitatea militară în direcția Lyman și au condus un număr record de lovituri de artilerie (384) și 20 de ciocniri de luptă. Un blogger rus a susținut pe 2 februarie că Divizia a 3-a infanterie motorizată (Armata 20 de arme combinate, districtul militar de vest) a lansat o ofensivă în apropierea defileului Balka Juravka, la nord-vest de Kreminna. Bloggerul mai susține că Divizia 144 de puști motorizate a spart apărarea ucraineană cu doi kilometri spre Yampolivka (16 km vest de Kreminna) și că grupurile de asalt rusești au avansat spre pozițiile ucrainene de lângă Dibrova (5 km sud-vest de Kreminna). Un blogger a susținut că forțele ucrainene s-au retras la a doua linie de apărare după un atac rusesc în pădurea Serebrianske (10 km sud-vest de Kreminna). Un alt blogger a susținut pe 3 februarie că forțele ruse au încercat să avanseze lângă Chervonopopivka (5 km nord de Kreminna) de la Ploshchanka (15 km nord-vest de Kreminna) pentru a împinge forțele ucrainene peste râul Jerebets. Mai multe surse ruse au susținut în plus că trupele ucrainene au preluat controlul asupra Bilohorivka. Primarul ocupației din Lysychansk, Andrey Skory, a susținut pe 3 februarie că forțele ucrainene și-au părăsit pozițiile din Bilohorivka, afirmație pe care alți bloggeri au amplificat-o. Afirmațiile privind statutul Bilohorivka sunt însă contradictorii. Un alt blogger a susținut pe 3 februarie că forțele ruse au atacat Bilohorivka, dar nu au putut lua așezarea. Imaginile postate la 1 februarie arată în special presupusele forțe ruse deghizate în infanterie ucraineană atacând pozițiile ucrainene de lângă Bilohorivka. Dacă forțele ruse îmbrăcate în uniforme ucrainene ar ataca pozițiile ucrainene, ar fi o încălcare a Convenției de la Geneva privind crimele de război, care interzice „folosirea necorespunzătoare a... însemnelor și uniformei militare ale inamicului”.

UPDATE 03.44 Forțele ruse au continuat atacurile la sol în jurul orașului Bahmut pe 3 februarie. Statul Major ucrainean a raportat că trupele ucrainene au respins atacurile rusești asupra Bahmutului; nord-est de Bahmut lângă Verkhnokamianske, Mykolaivka, Krasna Hora și Paraskoviivka; și la sud-vest de Bahmut lângă Ivanivske și Kurdiumivka. Purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe de Est al Ucrainei, Serhiy Cherevaty, a declarat pe 3 februarie că forțele ruse și ucrainene s-au angajat în 23 de ciocniri în zona Bahmut pe parcursul unei zile. Imaginile geolocalizate postate pe 2 februarie confirmă că trupele ruse au avansat la periferia de est a orașului Bahmut. Un blogger rus a susținut că forțele Grupului Wagner și-au extins controlul lângă Uzina Siniat din estul Bahmut. Sursele ruse au continuat să discute despre presupusa avansare a trupelor Wagner la nord-est de Bahmut în zona Mykolaivka-Rozdolivka, la aproximativ 15 km nord de Bakhmut. Fostul comandant militant și criminal de război condamnat Igor Girkin a remarcat că operațiunile rusești la nord-est de Bahmut sunt îndreptate spre dezvoltarea unei ofensive către Siversk (30 km nord de Bahmut). Bloggerii ruși au susținut că trupele Wagner, la sud-vest de Bahmut continuă eforturile de a avansa din zona Klishchiivka spre Ivanivske (5 km vest de Bahmut) pentru a tăia autostrada T0504 Kostyantynivka-Chasiv Yar-Bakhmut.

UPDATE 03.11 Forțele ruse nu au efectuat niciun atac la sol confirmat la periferia de vest a orașului Donețk sau în vestul regiunii Donețk pe 3 februarie. Un blogger rus a susținut că forțele ruse au atacat spre Vodiane (la periferia de nord-vest a orașului Donețk), dar că ritmul ostilităților în direcția Donețk a scăzut altfel. Viceprimarul orașului Vuhledar (la 30 km sud-vest de orașul Donețk) Maksym Verbovsky a declarat că forțele ruse nu mai încearcă să treacă prin apărarea ucraineană din jurul Vuhledar, ci încearcă în schimb să încercuiască orașul din două părți (probabil din sud și est). Un blogger rus a remarcat că situația din jurul lui Vuhledar rămâne foarte tensionată și caracterizată de bătălii de poziție.

UPDATE 02.38 Forțele ruse nu au înregistrat câștiguri teritoriale confirmate pe axa sudică pe 3 februarie. Oficialii ucraineni continuă să includă o posibilă ofensivă rusă în direcția sudică, în conul lor de prognoză începând cu 3 februarie. Șeful Centrului de presă de coordonare comună ucraineană a Forțelor de Sud, Nataliya Humenyuk a declarat că forțele ruse continuă să-și concentreze eforturile în estul Ucrainei, dar că forțele ruse nu au exclus posibilitatea unei ofensive secundare „neașteptate” în sud. Purtătorul de cuvânt al Centrului de presă comun ucrainean al Forțelor de Apărare al Direcției Tavriisk, Oleksiy Dmytrashkivskyi, a declarat că președintele rus Vladimir Putin a ordonat forțelor ruse să captureze orașul Zaporijia până la 31 martie 2023 și că forțele ruse au efectuat operațiuni pentru a pune în aplicare ordinul lui Putin, făcând referire probabil la atacuri la sol localizate în Zaporijia. Oblast la sfârșitul lunii ianuarie 2023. Oficialii ucraineni și sursele ruse nu au raportat că forțele ruse au efectuat atacuri la sol în sudul Ucrainei pe 3 februarie. Sursele ruse au susținut că linia frontului din regiunea Zaporijia nu s-a schimbat, iar grupurile de sabotaj și recunoaștere ucrainene continuă să opereze de-a lungul liniei frontului.

UPDATE 02.17 O sursă rusă a susținut că forțele ucrainene au efectuat raiduri limitate în apropierea insulelor Kruhlyi și Dovhyi de la sud de Peninsula Kinburn pe 2 și 3 februarie, primul caz raportat în care forțele ucrainene au ajuns în zona de la sud de Peninsula Kinburn, de când forțele ruse au capturat-o inițial. Cu toate acestea, ISW nu a observat filmări sau rapoarte ucrainene care să susțină această afirmație. Sursa a susținut că forțele ucrainene au crescut numărul raidurilor peste râul Nipro de la sfârșitul lunii ianuarie 2023, pentru a fixa forțele ruse de pe malul de est (stânga) al râului Nipro în regiunea Herson.

UPDATE 01.50 Forțele ruse au continuat loviturile de artilerie de rutină la vest de Hulyaipole și în regiunile Dnipropetrovsk, Herson și Mykolaiv pe 3 februarie. Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a avertizat pe 3 februarie că forțele ruse au crescut numărul navelor purtătoare de rachete Kalibr din Marea Neagră și se pregătesc pentru un alt val de lovituri cu rachete.

UPDATE 01.22 Oficialii occidentali estimează că forțele ruse au suferit aproape 200.000 de victime în războiul din Ucraina. The New York Times a scris pe 2 februarie că oficiali americani și alți oficiali occidentali au declarat că luptele în jurul Bahmutului, regiunea Donețk au crescut numărul deja mare de victime rusești. Sute de militari ar fi murit sau ar fi fost răniți zilnic în zona Bahmut. Generalul șef al apărării norvegiene Eirik Kristofferson a declarat pe 22 ianuarie că forțele ruse au suferit 180.000 de victime în Ucraina, deși a remarcat că există multă incertitudine cu privire la aceste estimări. Șeful statului major din SUA, generalul Mark Milley, a declarat, pe 10 noiembrie 2022, că oficialii americani estimau că peste 100.000 de militari ruși au murit sau au fost răniți în Ucraina. Creșterea acestor estimări vestice între noiembrie 2022 și ianuarie 2023 poate reflecta o ajustare generală a estimărilor occidentale privind victimele rusești și nu doar noi victime rusești în lunile precedente. The New York Times a raportat că oficialii occidentali au declarat că mii de voluntari ruși condamnați au murit în zona Bahmut, susținând știrea publicației ruse independente Meduza că peste 80% dintre cei 40.000 de voluntari condamnați raportați de Wagner Group sunt fie morți, fie dispăruți. Numărul mare de victime rusești pentru războiul din Ucraina continuă să aibă efecte dăunătoare asupra eficienței armatei ruse în luptă și probabil că îi va determina pe oficialii ruși să urmărească un al doilea val de mobilizare, în timp ce armata rusă se pregătește pentru viitoarele ofensive în Ucraina.

UPDATE 01.04 Surse ucrainene au raportat că formațiunile militare paralele ruse continuă eforturile de recrutare în închisori. Statul Major ucrainean a raportat la 3 februarie că o companie paramilitară nespecificată a recrutat până la 1.000 de prizonieri din centrele de corecție din regiunea Novosibirsk în ultima săptămână. ISW a evaluat anterior că o scădere mai mică raportată a populației închisorilor din Rusia din noiembrie 2022 poate sugera că ritmul de recrutare de deținuți din închisori, de către grupul Wagner a încetinit în ultimele luni.

UPDATE 00.48 Autoritățile de ocupație ruse din Crimeea au anunțat că intenționează să finanțeze furnizarea de militari ruși prin naționalizarea proprietăților ucrainene. Şeful din Crimeea Ocupată, Serghei Aksyonov, a declarat la 3 februarie că administraţia sa va folosi toate fondurile din vânzarea proprietăţilor naţionalizate ale oamenilor de afaceri ucraineni pentru a echipa personalul rus din Crimeea care participă la război. Utilizarea acestor fonduri de către oficialii de ocupație din Crimeea pentru a sprijini aprovizionarea soldaților ruși sugerează că administrația de ocupație ar putea avea dificultăți să își finanțeze obligațiile de a sprijini efortul de război în altă parte din Ucraina ocupată.

UPDATE 00.34 Oficialii ruși încearcă probabil să-și consolideze controlul asupra sistemelor bancare din teritoriile ocupate. Oficialii ruși de ocupație au anunțat pe 3 februarie că Promsvyazbank rusă a achiziționat PSB Donetsk LLC Bank și PSB Luhansk LLC Bank. Șeful LNR, Leonid Pasechnik, a declarat că președintele rus Vladimir Putin a ordonat achiziția printr-un decret. Oficialii ruși încearcă probabil să consolideze controlul asupra sistemelor bancare din teritoriile ocupate înainte de o probabilă creștere a investițiilor rusești asociate cu împrumuturi preferențiale și ipoteci pentru teritoriile ocupate.

UPDATE 00.21 Autoritățile de ocupație ruse continuă să vizeze copiii ucraineni în efortul de a consolida controlul societății asupra teritoriilor ocupate. Șeful ocupației din Herson, Vladimir Saldo, a declarat la 3 februarie că administrația sa va înființa două clase de cadeți Suvorov care promovează educația militară și istoria Rusiei în Skadovskul ocupat, regiunea Herson, și a menționat că este încrezător că alte așezări ocupate vor urma exemplul, în ciuda faptului că programul nu ar fi fost. obligatoriu. Saldo a subliniat că este vital să se ofere copiilor din teritoriile ocupate o educație militară și patriotică (rusă), indicând faptul că orele de cadeți sunt probabil menite să sporească eforturile de a șterge identitatea culturală ucraineană.

ȘTIRE INIȚIALĂ Bloggeri ruși continuă să susțină că Ministerul rus al Apărării intenționează să integreze în mod oficial forțele Republicii Populare Donețk și ale Republicii Populare Lugansk (DNR și LNR) în armata rusă. Un proeminent blogger rus a susținut pe 2 februarie că Ministerul Apărării din Rusia transformă formațiunile LNR și DNR în brigăzi, batalioane și regimente regulate. Surse rusești susțineau anterior că prezentarea de către președintele rus Vladimir Putin a steagurilor de luptă pentru formațiunile Corpului 1 de armată DNR și Corpului 2 armată LNR la 31 decembrie 2022, însemna că aceste formațiuni au devenit oficial părți ale Forțelor Armate Ruse. Ministerul Rusiei ar putea restructura formațiunile LNR și DNR în noi formațiuni obișnuite rusești pentru a sprijini reformele propuse de ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, pentru a crește numărul de personal militar rus și a crea noi divizii de manevră. Posibila restructurare rusă ar necesita probabil ca aceste formațiuni LNR și DNR să se retragă din pozițiile de front în Ucraina pentru o perioadă, fie indicând faptul că armata rusă intenționează să înlocuiască aceste formațiuni cu alte formațiuni rusești, fie că efortul de restructurare ar atrage forțe departe de anumite părți ale liniei frontului.