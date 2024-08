Hoteluri pentru migranţi au fost atacate în Marea Britanie pe fondul violențelor islamofobe. Reuniune de urgență a guvernului

Cele mai violente revolte din ultimii zece ani continuă în Regatul Unit. Poliţia locală a intervenit după ce două hoteluri care găzduiesc solicitanţi de azil au fost atacate duminică în Anglia. Premierul Keir Starmer a promis că atacatorii anti-migranţi şi islamofobi îşi vor regreta acţiunile, iar o reuniune de urgență a guvernului va avea loc luni, 5 august, relatează AFP.

Tulburările au început după ce trei fete au fost ucise luni într-un atac cu cuţitul la Southport (nord-vestul Angliei), o tragedie care a dat naştere multor zvonuri şi dezinformări pe reţelele sociale privind religia şi originea presupusului atacator.

"Îţi garantez că vei regreta că ai luat parte la această dezordine", direct sau indirect, "provocând aceste acţiuni online", a declarat liderul guvernului laburist venit la putere în urmă cu doar o lună, într-o scurtă declaraţie din Downing Street.

Keir Starmer a promis că guvernul său va face "tot ce este necesar pentru a-i aduce pe huligani în faţa justiţiei cât mai repede posibil".

El s-a exprimat după ce duminică au avut loc noi manifestaţii sub sloganul "Destul este destul", cu referire la sosirea în Regatul Unit a migranţilor care traversează Canalul Mânecii în bărci pneumatice. Astăzi va avea loc o reuniune de urgență a guvernului pe această temă.

150 de arestări

Poliţia a declarat că a efectuat aproape 150 de arestări începând de sâmbătă.

La Tamworth, în apropiere de Birmingham, poliţia locală a declarat că a intervenit duminică seara în apropierea unui hotel care fusese vizat de un "grup mare de indivizi". Aceştia "au aruncat cu proiectile, au spart geamuri, au provocat incendii şi au luat la ţintă poliţia", iar un ofiţer de poliţie a fost rănit.

Mai devreme, la Rotherham, în nordul Angliei, câteva sute de persoane s-au adunat în faţa unui hotel care găzduieşte solicitanţi de azil şi au izbucnit ciocniri cu poliţia.

Cel puţin zece ofiţeri de poliţie au fost răniţi, însă niciun angajat sau oaspete al hotelului nu a fost rănit, a declarat poliţia locală.

Unii participanţi au spart geamuri, au provocat incendii şi au aruncat cu proiectile în poliţie, în timp ce alţii au strigat sloganuri precum "Scoateţi-i afară".

Unii au reuşit să intre în hotel, dar nu se ştie dacă în acea zi se aflau acolo solicitanţi de azil.

Ministrul de interne Yvette Cooper a descris actele de pe X ca fiind "absolut îngrozitoare".

În Middlesbrough (nord-est), au avut loc, de asemenea, tulburări în centrul oraşului. Camera unei echipe AFP a fost spartă de demonstranţi.

Jamie Atkinson, în vârstă de 34 de ani, a declarat pentru AFP că nu are "nimic de-a face cu extrema dreaptă" şi că se află acolo pentru "fetiţele" ucise în Southport şi pentru a cere ca "oamenii despre care nu ştim nimic să fie opriţi să vină la noi", făcând referire la migranţii care sosesc în Regatul Unit.

Alte manifestaţii au avut loc în întreaga ţară, la Aldershot (sud-vest), Bolton (nord) şi Weymouth (sud), într-o atmosferă în general tensionată.

Aceasta este a patra zi de violenţe în Regatul Unit de la uciderea celor trei fete. Revolte şi ciocniri între poliţie, manifestanţi şi uneori contramanifestanţi antirasişti au avut loc în aproximativ zece oraşe, printre care Liverpool (nord-vest), Hull (nord-est), Belfast (Irlanda de Nord), Leeds (nord), Sunderland (nord-est) şi Southport marţi, unde a fost vizată o moschee.

Duminică, liderii religioşi din Liverpool, reprezentând diferite credinţe, au emis un comunicat în care făceau apel la unitate.

Ţara nu a mai cunoscut o astfel de erupţie din 2011, după moartea unui tânăr de rasă mixtă, Mark Duggan, ucis de poliţie în nordul Londrei.

Un obscur canal de știri legat de Rusia alimentează violențele de pe străzile Marii Britanii

Înainte de focul și furia din Southport, a existat un nume - Ali Al-Shakati.

Acum știm că Al-Shakati nu a existat niciodată, dar acest lucru nu a împiedicat un post de știri false obscur, cu legături rusești, să îl numească drept un solicitant de azil presupus musulman, în vârstă de 17 ani, responsabil pentru uciderea a trei eleve luni în oraș.

Channel3 Now, un site web care se dă canal de știri american legitim, dar care acționează ca un „agregator“ de știri reale, precum și de informații virale false, a publicat informația pe baza speculațiilor care par să fi început pe X, fost Twitter scrie The Telegraph.

Ceea ce a început ca un șuvoi a devenit apoi un potop, trimițând din nou teoria conspirației pe rețelele de socializare, unde numele a fost promovat de mii de alte conturi legate de Rusia înainte de a fi preluat de mass-media de stat rusească autentică, care a citat Channel3 Now în știrile sale.

Propagarea

Între timp, informația a fost preluată de figuri de extremă dreapta precum Tommy Robinson - fondatorul Ligii de apărare engleză anti-imigrație, care a jucat un rol major în instigarea revoltelor din Southport și din alte orașe în această săptămână - și de cunoscutul influencer Andrew Tate, ale cărui postări despre Al-Shakati au adunat milioane de vizualizări și sute de mii de aprecieri.

Până marți, conspirația s-a răspândit, propulsată de un antreprenor, Duncan Bannatyne, care a afirmat într-o postare online că „poate [Tommy Robinson] a avut dreptate tot timpul“ cu privire la riscurile reprezentate de imigranții musulmani, înainte de a șterge ulterior comentariile. Pe măsură ce vestea despre presupusa identitate a atacatorului s-a răspândit, furia a crescut, provocând revoltele care au zguduit comitatul Merseyside, înainte de a se răspândi în întreaga țară.

Ulterior, poliția a fost nevoită să confirme că presupusul nume al suspectului era fals. Joi, adevăratul suspect a fost numit în instanță: Axel Rudakubana, care s-a născut în Cardiff, din părinți rwandezi, în 2006.

Modul exact în care acest site web puțin cunoscut s-a aflat în centrul lanțului de evenimente este „foarte, foarte complicat și nesigur“, spune Stephen Hutchings, profesor de studii rusești la Universitatea din Manchester și principalul investigator al proiectului antidezinformare (Mis)Translating Deceit.

Există multe ca acesta, care postează zilnic sute de știri cu o tentă pro-rusă sau anti-occidentală, menite să semene confuzie și să destabilizeze societatea din Marea Britanie și din alte părți, explică Hutchings, iar motivul pentru care aceasta în special a câștigat o astfel de tracțiune după atacul de luni din Merseyside s-ar putea să nu fie niciodată pe deplin înțeles.

Rolul Channel3 Now

Dar ceea ce se știe, spune el, este că Channel3 Now face parte dintr-o rețea complexă de război informațional modern care se întinde de pe străzile îndurerate din Southport până în orașul rus Izhevsk, la 1287 de kilometri est de Moscova - și până la un canal YouTube obscur, aparent înființat de amatori pasionați de raliuri auto în urmă cu mai bine de un deceniu.

Primele videoclipuri ale canalului, difuzate în 2012, au fost postate cu titluri în limba rusă și miniaturi generice, și arătau participanți la curse de mașini care își forjau cu bucurie bolizii într-un Izhevsk înzăpezit.

Ca multe alte conturi înființate la începutul anilor 2010, când YouTube a devenit o platformă majoră de streaming online, canalul a dispărut timp de mai mulți ani, după ce proprietarii săi s-au plictisit de el. Apoi, aparent de nicăieri, acesta a redevenit activ și a fost redenumit Funny Hours, spune Hutchings. Cu toate acestea, în loc de conținutul său original pentru fani ai mașinilor, canalul posta videoclipuri în limba engleză despre Pakistan la reînființare.

Expertul în dezinformare Dr. Marc Owen Jones, profesor la Universitatea Northwestern din Doha, a declarat săptămâna aceasta că schimbarea bruscă a conținutului publicat de cont sugerează că acesta a fost „deturnat și reprofilat“ - pentru a fi folosit într-o operațiune de dezinformare rusească.

Hutchings este de acord și crede că preluarea a fost efectuată de actori cu legături rusești suspectați că se află în spatele Channel3 Now, ca o modalitate de a-și proteja identitatea. În 2016, cu trei ani înainte ca posibila „deturnare“ a contului YouTube să pară să aibă loc, a fost creată o pagină de Facebook cu același nume, folosită pentru a împărtăși conținutul acestuia: Funny Hours.

Videoclipurile încărcate erau bizare. Printre acestea se număra unul axat pe un tigru bătut până la moarte și un material despre meciul echipei feminine Manchester City, potrivit Daily Mail.

Dar acum câțiva ani, lucrurile s-au schimbat. Organizația părea să fi fost redenumită Channel3 Now, iar videoclipurile pe care le partaja au început să semene cu cele ale unui canal de știri profesionist. Anul trecut, channel3now.com a fost înregistrat ca domeniu web.

Conținutul partajat pe site în perioada premergătoare înjunghierilor din Southport a inclus știri care păreau să fi fost preluate direct din ziarele britanice și americane, dar și povești mai ciudate: un necrolog foarte scurt pentru cântăreața americană Shifty Shellshock, care a murit luna trecută, și un articol care îl acuza pe jucătorul NFL Xavien Howard că „a lăsat patru femei însărcinate în același timp“.

Statul rus externalizează multe dintre activitățile sale online către operațiuni semi-autonome pe care le plătește pentru a-și face treaba

Hutchings spune că există o explicație simplă pentru bizarul rezultat online al canalului YouTube și al site-ului de știri. Deși „există dovezi clare că acesta are un fel de legătură cu Rusia, statul rus externalizează multe dintre activitățile sale online către operațiuni semi-autonome pe care le plătește pentru a-și face treaba, dar cărora li se dă mână liberă“, explică el.

„Cei care se ocupă de aceste operațiuni simt nevoia să-și justifice plata, adesea destul de generoasă, și se bazează pe aceleași tactici: clickbait-ul“, spune Hutchings. „Iar o teorie a conspirației conduce la o mare tracțiune către dezinformarea pro-rusă sau anti-occidentală, în special cea care exploatează prejudecățile populare“.

Acest site este unul dintre mai multe asemenea „proxy-uri“și nu este nici pe departe cel mai de succes, spune Hutchings, adăugând că Kremlinul a fost „implicat de mult timp“ în alimentarea disidenței în Marea Britanie și în alte părți prin astfel de proiecte.

Printre exemplele mai cunoscute se numără site-ul Vocea Europei, care „a fost urmărit până la anumite figuri rusești“. Potrivit lui Hutchings, astfel de site-uri amplifică adesea postările unor conturi autentice anti-imigranți sau ale teoriei conspirației, în loc să publice propriile lor minciuni originale.

Channel3 Now, la rândul său, a fost înregistrat pentru prima dată sub un domeniu lituanian în 2023 și s-a aflat că adresa IP a site-ului este deținută de doi cetățeni pakistanezi - o dovadă în plus că „deși ar fi o prostie să negăm că Rusia alimentează probabil o parte din tensiunile de aici, este mai complicat să susținem că statul face acest lucru într-un mod țintit, strâns coordonat“, spune Hutchings.

Ceea ce este clar în urma revoltelor de pe străzile Marii Britanii din această săptămână este amploarea impactului lor. Un cont X folosit pentru a distribui articolele Channel 3Now are doar 3 000 de urmăritori - totuși, pe aceeași platformă, postările „care speculează că atacatorul [din Southport] era musulman, migrant, refugiat sau străin“ au generat cel puțin 27 de milioane de comentarii, potrivit lui Jones.

În timp ce povestea falsă a ajuns, fără îndoială, la un număr foarte mare de persoane reale, numărul uimitor de mare de comentarii a apărut probabil pentru că „mulți dintre adepții Channel3 Now nu sunt persoane reale, ci roboți care redistribuie lucruri care par să câștige tracțiune online“, explică Hutchings.

O cercetare profundă a site-ului indică faptul că acesta încearcă să treacă drept o instituție media normală, aparent în căutarea credibilității. Unele dintre articolele publicate pe Channel3 Now par a fi preluate de pe site-urile de știri obișnuite și de la agenții cu reputație internațională, cum ar fi Associated Press. Altele sunt „reambalate cu ajutorul inteligenței artificiale“ în ceea ce Hutchings descrie ca fiind un „dispozitiv de autentificare“ menit să facă site-ul să pară demn de încredere.

Deși nu știe cu „o certitudine de sută la sută“ dacă povestea lui Ali Al-Shakati a fost preluată de un program automat sau de o persoană, „probabil a pornit de la o persoană reală“ care a văzut potențialul viral al poveștii și natura sa dezbinătoare, spune Hutchings.

Cu toate acestea, este imposibil de spus cine ar putea fi. Site-ul are un singur autor, pe nume James Lawley, al cărui cont LinkedIn afirmă că deține o companie de grădinărit în Nova Scotia, Canada. Site-ul este redirecționat prin intermediul unui serviciu cu sediul în Massachusetts care anonimizează detaliile privind proprietatea site-urilor.

O căutare inversă folosind imaginea lui Lawley nu dă niciun rezultat, cu excepția paginii sale de LinkedIn, iar compania sa listată, A Cut Above Halifax, nu are nicio altă mențiune online - toate acestea sugerează că, de fapt, ar putea să nu fie o persoană reală.

Complicând și mai mult eforturile de a înțelege Channel3 Now și funcționarea sa internă, canalul YouTube al site-ului a dispărut în mod misterios de pe internet după ce presupusa identitate a atacatorului din Southport a fost infirmată.

Între timp, site-ul a publicat o declarație în care își cere scuze pentru „informațiile înșelătoare“ care „nu au respectat standardele noastre de fiabilitate și integritate“.

Acesta este doar un alt „dispozitiv de autentificare“, spune Hutchings. „Dacă se gândesc să aibă un viitor dincolo de asta, atunci trebuie să dea impresia că au făcut o greșeală nevinovată“.

După cum au arătat ultimele zile, un site de știri false și teoriile sale conspiraționiste nu trebuie să fie cu adevărat convingătoare tot timpul pentru a semăna haosul. Este nevoie doar de o singură scânteie pentru a declanșa un incendiu, concluzionează The Telegraph.