Declarația care l-ar putea obliga pe Prințul Harry „să renunțe la titlurile regale”

Prințul Harry ar putea fi pe punctul de a renunța la titlurile regale după ce a declarat SUA ca fiind „noua sa țară”, a afirmat un fotograf regal, scrie Express.co.uk.

În urmă cu patru ani, Harry și Meghan Markle au părăsit familia regală pentru California, iar anul acesta, ducele de Sussex a mărturisit că a „luat în considerare” să solicite cetățenia americană.

Recent, Harry a anunțat că SUA este „noua sa țară” de reședință, într-un document actualizat de la Companies House.

Documentele de afaceri ale companiei sale de turism ecologic Travalyst (înființată în 2019) indică faptul că Harry este rezident în SUA din 29 iunie anul trecut, dată la care regele Charles i-a cerut lui și lui Meghan să părăsească Frogmore Cottage.

„Am crezut că Prințul Harry se va întoarce într-o zi aici”

Harry ar putea fi pe punctul de a renunța la titlurile sale regale, după ce a declarat SUA ca fiind „noua sa țară”, este de părere Arthur Edwards, în vârstă de 83 de ani, fotograf regal.

„Este un alt semn că a tăiat cu adevărat legăturile cu Familia Regală. Întotdeauna am spus că am crezut că Prințul Harry se va întoarce într-o zi aici și va lucra pentru Familia Regală. Acum pare destul de sigur că s-a hotărât că America este acasă și că acolo vrea să rămână. Într-o zi, ar putea chiar să solicite cetățenia. În acest fel, va trebui să renunțe la titlul său - ducele de Sussex”, a declarat, pentru The Sun, Arthur Edwards.

Edwards a amintit că Harry a fost „o parte foarte importantă a familiei regale” și că „a fost foarte iubit.”

Ducele de Sussex, ar putea reveni totuși asupra ideii de a obține cetățenia americană în timpul viitoarei sale călătorii de întoarcere în Marea Britanie, luna viitoare. Harry urmează să se întoarcă în septembrie pentru a marca zece ani de la Jocurile Invictus.

La începutul acestui an, el a declarat pentru Good Morning America: „Cetățenia americană mi-a trecut prin minte, dar nu este o mare prioritate ”.