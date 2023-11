De la începutul războiului din Ucraina, cel puţin 260 de civili au murit din cauza minelor terestre

Peste 260 de civili au decedat în Ucraina din cauza unor mine terestre sau a altor încărcături explozive în cele 20 de luni de război cu Rusia, a anunţat miercuri armata ucraineană, potrivit Reuters.

Kievul estimează că pe o suprafaţă de 174.000 de kilometri pătraţi, ceea ce reprezintă aproximativ o treime din teritoriul Ucrainei, se află mine sau resturi de muniţie periculoase.

Cel puţin 571 de oameni au fost răniţi în peste 560 de incidente în care au fost implicate mine terestre sau obiecte explozive rămase în urma luptelor, a menţionat Statul Major general al armatei ucrainene, pe aplicaţia Telegram.

Aproximativ un sfert dintre incidente s-au produs pe terenuri agricole.

Unii fermieri îşi asumă riscuri atunci când încearcă să lucreze terenuri unde se bănuieşte că au fost plasate mine. Miercuri, un tractor a lovit un explozibil neidentificat în regiunea sudică Nikolaev, două persoane fiind rănite, a precizat Ministerul de Interne ucrainean.

„Unul dintre răniţi are ambele picioare amputate, iar celălalt a refuzat să fie dus la spital după ce a fost examinat”, a adăugat ministerul citat.

Ucraina are nevoie urgentă de genişti; în prezent ţara are 3.000 de specialişti activi în acest domeniu, însă are nevoie de încă 7.000 pentru a curăţa de mine întreaga suprafaţă afectată, a declarat premierul ucrainean Denis Şmîhal, citat de Suspilne.

Procesul de deminare din Ucraina presupune costuri de 37 de miliarde de dolari, sumă pe care Kievul încearcă să o strângă cu ajutorul partenerilor internaţionali.