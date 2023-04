De ce tancurile de luptă nu sunt suficiente pentru contraofensiva Ucrainei

În timp ce țările care sprijină Ucraina se grăbesc să-i livreze tancuri de luptă, Kievul are de fapt mare nevoie de vehicule blindate pentru infanterie pentru a-și duce la capăt contraofensiva, a explicat un expert, citat de Insider.

Kievul are o forță de infanterie considerabilă și are nevoie de vehicule blindate pentru a-i oferi mobilitatea care ar fi necesară unei contraofensive, a apreciat Michael Kofman, directorul programului de studii ruse din cadrul think tank-ului Center for Naval Analyses.

Kofman a călătorit în Ucraina la începutul lunii martie și a vizitat inclusiv Bahmut, iar cu acea ocazie a observat că armata ucraineană dispune de un număr mare de batalioane de infanterie în timp ce nu are suficiente mijloace pentru a le deplasa.

În prezent Kievul pregătește în vederea contraofensivei trei noi unități de dimensiunea corpurilor de armată în scopul de a-și întări numeroasele brigăzi și a le integra în formații de luptă mai mari.

Un corp de armată poate avea până la aproximativ 45.000 de soldați, în funcție de armată. Armata Ucrainei ar putea forma corpuri de circa 20.000 de soldați dacă rămâne la modelul rusesc de organizare militară.

Problema este că acestea nu dispun de vehicule de luptă de infanterie puternic înarmate și blindate - cum ar fi M-2 Bradley de fabricație americană, Marder-ul german sau BMP-ul de concepție sovietică - pentru a echipa suficient de bine unitățile de infanterie mecanizată. Totodată, corpurile de armată nu au suficiente camioane de tipul celor care au transportat infanteria motorizată în cel de-al Doilea Război Mondial.

„Există o mulțime de brigăzi de infanterie mecanizată și de tancuri în fiecare„ corp de armată pe care Ucraina îl formează, a explicat Kofman. „Unele dintre ele conțin șapte batalioane de infanterie pe brigadă. Nu există mecanizare pentru ele. De fapt, nu există nici prea multă motorizare militară pentru ele".

În primele zile ale războiului, când Ucraina se afla în defensivă sau lupta pe teren accidentat sau în medii urbane precum Bahmut, infanteria - mai ales dacă era bine înarmată cu arme antitanc - a reprezentat o forță destul de formidabilă.

„Putea menține apărarea o zi întreagă”, a spus Kofman despre aceste unități de infanterie grea. „O brigadă de infanterie de șapte batalioane este capabilă să apere Bahmut, nu mă înțelegeți greșit, dar dacă vreți ca acea armată să pornească o ofensivă majoră în sud, trebuie să se deplaseze cu ceva."

Ingredientele de care are nevoie Ucraina pentru contraofensivă

Forțelor ucrainene le lipsesc echipamentele de străpungere a tranșeelor pe care Rusia le-a construit în special în sudul Ucrainei, ținta principală a unei eventual contraatac ucrainean pentru recuceri peninsula Crimeea.

Kofman a dat exemplul atacului dezastruos al Rusiei în apropierea orașului Vuhledar, în regiunea Donețk, precum și liniile defensive rusești din jurul orașului Zaporojie, în sud-estul Ucrainei.

„Vedeți cât de mult se chinuie armata rusă la Vuhledar, intrând în același câmp minat în fiecare dimineață, nu-i așa?” spunea Kofman în cadrul unui podcast din 14 martie. „Ei bine, dacă forțele ucrainene trebuie să conducă un asalt major împotriva pozițiilor rusești, vor da și ele peste câmpuri minate. Vor avea nevoie de echipament de străpungere. Vor avea nevoie de echipamente pentru inginerie militară".

Totodată, este posibil ca Ucraina să nu dispună de suficiente echipamente de traversare a râurilor. Fără capacitatea de a construi poduri suficient de puternice pentru a suporta greutatea vehiculelor blindate, o ofensivă ucraineană ar stagna. Kofman a notat că e posibil ca asta să fi fost o frână pentru contraofensiva ucraineană reușită de la Harkov, în toamna anului trecut.

"De ce forțele ucrainene nu au fost capabile să valorifice în mod eficient impulsul pe care îl aveau atunci când forțele rusești era înfrânte și fugeau în dezordine?" a declarat Kofman. „O explicație ar putea fi lipsa echipamentelor pentru poduri, faptul că au avut la dispoziție doar un pod de pontoane peste râu într-un punct cheie timp de peste o săptămână".

Kofman și alți observatori evidențiază provocarea de a construi o forță bine echilibrată, o provocare de altfel pentru orice armată.

Pentru ca efectivele ucrainene să spargă tranșeele și să alunge forțele rusești din fortificațiile lor, vor avea nevoie de elementele necesare unei ofensive mecanizate și combinate adecvate: tancuri, infanterie în vehicule blindate care pot ține pasul cu tancurile, artilerie autopropulsată, ingineri și echipamente pentru poduri, camioane de aprovizionare și așa mai departe.

Doar că Ucraina are acum o aprovizionare limitată a arsenalului său, jonglând cu un amalgam de echipamente fabricate în Occident și depinzând de națiunile occidentale pentru piese de schimb și provizii critice, inclusiv muniție.