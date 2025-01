Cum a reușit o șoferiță de autobuz deghizată să completeze în locul aplicanților teste de cetățenie britanică

O femeie de 61 de ani, din Marea Britanie, a fost arestată pentru că ar fi folosit mai multe peruci și alte elemente de deghizare pentru a completa testele de cetățenie pentru cel puțin 14 aplicanți.

Ministerul de Interne de la Londra a anunțat că femeia a fost arestată sub o suspiciunea de completare frauduloasă a testelor „Life in the UK”, oferindu-le unor aplicanți o serie de avantaje nejustificate.

Potrivit BBC, femeia fi completat testele în mai multe centre de testare din Regatul Unit, deghizându-se și falsificând documente de identitate pentru a nu fi detectată.

Șoferița de autobuz, al cărei nume nu poate fi încă dezvăluit din motive juridice, ar fi purtat diverse peruci pentru a se deghiza atât în bărbați cât și în femei

Ofițerii de imigrări au declarat că au confiscat „mai multe documente false și o serie de peruci”, care se presupune că au fost folosite în schema frauduloasă.

Inspectorul de investigații penale și financiare Phillip Parr a declarat că, datorită anchetatorilor săi, „am pus capăt acestei scheme periculoase”.

„Se crede că această persoană a orchestrat un plan premeditat pentru a evita detectarea, selectând meticulos deghizările și locațiile centrelor de testare din întreaga țară pentru a se sustrage autorităților”, a adăugat inspectorul.

Femeia, care se presupune că a susținut testele frauduloase între iunie 2022 și august 2023, rămâne în arest, iar ancheta continuă.

Testul „Life in the UK” este o cerință pentru toți cei care doresc să obțină permisiunea de ședere pe durată nedeterminată sau să devină cetățeni britanici.

Acesta constă în 24 de întrebări menite să demonstreze că solicitantul are cunoștințe suficiente despre valorile, istoria și societatea britanică.