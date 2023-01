Cât de mare e pericolul ca Rusia să atace și alte țări. Opiniile a doi cunoscuți generali români

Rușii și-au întețit în ultimele zile mesajele războinice, iar oficiali de prim rang de la Moscova precum Dmitri Medvedev și Viaceslav Volodin au amenințat chiar cu folosirea armelor nucleare. „Adevărul” a stat de vorbă cu doi renumiți generali români, Virgil Bălăceanu și Dan Grecu, despre pericolul ca Rusia să escaladeze și să atace și alte țări provocând un război cu NATO, poate chiar un conflict nuclear.

Statele donatoare din Grupul de Contact pentru Ucraina au anunțat, la finele săptămânii trecute, după reuniunea de la Ramstein (Germania), un nou ajutor consistent acordat Kievului. Reacția Kremlinului nu s-a lăsat așteptată. Moscova a catalogat această decizie drept o „provocare” şi o „escaladare periculoasă”, însă nu a precizat oficial cum va răspunde. În schimb, tot mai mulți oameni politici importanți din Rusia au ieșit în ultimele zile la rampă cu declarații agresive, mergând până la a amenința cu un război contra aliaților Ucrainei și la folosirea armelor nucleare.

Ce spune propaganda rusă

„Considerăm aceasta drept o instigare provocatoare deschisă din partea Occidentului, care ridică miza conflictului, ceea ce va duce inevitabil la creşterea numărului de victime şi la o escaladare periculoasă”, a spus Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, citată de toate agențiile de presă.

Și mai virulent a fost Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, care a amenințat că Rusia va învinge Ucraina și pe „europenii naziști, aliați ai Ucrainei”. Totul a culminat cu amenințarea folosirii armelor nucleare, iar Medvedev nu e pentru prima oară când iese la rampă cu așa ceva. El a fost completat de Viaceslav Volodin, preşedintele Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, care a spus că livrările occidentale de armament către Ucraina vor duce la o catastrofă globală şi vor face ca argumentele împotriva utilizării armelor de distrugere în masă să nu mai fie valabile.

„Adevărul” a stat de vorbă cu doi importanți generali români pe această temă. Este vorba de Virgil Bălăceanu, generalul care a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles şi a fost şef al Brigăzii Multinaţionale din Sud-Estul Europei, și de un alt general cu carte de vizită impresionantă, Dan Grecu, doctor în științe militare și informații, unul dintre cei mai importanţi comandanţi români din misiunile externe sub egida ONU şi NATO.

„Rusia nu are capacitatea de a lupta cu NATO”

Dan Grecu nu crede că Federația Rusă își va pune în aplicare amenințările. Rusia nu are forța să lupte împotriva NATO, iar Kremlinul știe bine asta. „Nu cred că războiul ruso-ucrainean va escalada spre o confruntare Rusia-NATO. Rusia nu are nici interesul, și nici capacitatea la acest moment pentru a lupta cu NATO, după cum nici NATO nu are interesul să se ajungă la o astfel de escaladare”, a spus generalul Grecu.

În opinia sa, amenințările formulate de oficialii ruși au ca scop intimidarea Ucrainei și a statelor din estul Europei.

„Amenințările la adresa altor state intră în retorica constantă a autorităților ruse, nu de ieri, de azi, ci de pe vremea Uniunii Sovietice, așa că și acestea trebuie privite în acest context: pe de o parte ca o formă de a clama propria forță și propriile capabilități, iar pe de altă parte ca o încercare de a induce teamă și nesiguranță în statele cărora le sunt adresate. Aceste amenințări sunt parte a războiului informațional pe care Federația Rusă îl duce atât pe plan intern cât și extern”, a mai spus generalul.

Același lucru e valabil și în cazul folosirii armelor nucleare de către Moscova. Generalul Dan Grecu nu vede posibilă o asemenea variantă. Totuși, el atrage atenția că Rusia are propria doctrină militară prin care se precizează că poate apela la armele nucleare în cazul în care existența statului e amenințată.

„Nu este exclusă prima utilizare a armei nucleare”

„În documentele programatice ale Federaţiei Ruse nu este exclusă prima utilizare a armei nucleare. Astfel, în iunie 2020, preşedintele Putin a semnat un decret referitor la «Principiile de bază ale politicii de stat a Federaţiei Ruse în domeniul descurajării nucleare» în care specifică două condiţii în care Rusia ar folosi arme nucleare, unul, să-i zicem normal, conform căruia «Federaţia Rusă îşi păstrează dreptul de a folosi arme nucleare ca răspuns la utilizarea armelor nucleare şi a altor tipuri de arme de distrugere în masă împotriva acesteia şi/sau a aliaţilor săi...», dar care are şi o «coda» ameninţătoare: «…şi, de asemenea, în cazul agresiunii împotriva Federaţiei Ruse cu folosirea armelor convenţionale, când însăşi existenţa statului este pusă în pericol», ceea ce denotă decizia Federaţiei Ruse de a utiliza arma nucleară şi ca «first use», atât în scop de apărare, dar mai ales ca element de presiune, de inducere a fricii, terorii asupra unui potenţial inamic”, a explicat generalul.

El spune că, indiferent de declarațiile războinice ale rușilor, România se află în maximă siguranță și că NATO garantează securitatea tuturor membrilor săi. „România este nu în siguranță, ci în maximă siguranță din punct de vedere militar. Aderarea țării noastre la NATO a fost prima acțiune majoră și eficientă a administrațiilor post decembriste. Uniunea Sovietică și acum Federația Rusă amenință comunitatea internațională sau state individuale încă din 1918, ca să nu mai pomenim și vechile amenințări țariste, dar nu va ataca un stat NATO”, a mai afirmat Grecu.

Dacă România și celelalte state NATO sunt în siguranță, nu același lucru se poate spune despre țările care nu au protecția Alianței. Republica Moldova e una dintre ele. Chiar dacă în mod normal Rusia nu ar ataca un stat neutru, nu există certitudini. Ar fi o situație de nedorit și pentru România, care nu ar putea interveni efectiv în sprijinul Moldovei.

„Îmi pare rău să o spun, dar și în această ipoteză se poate evalua că Alianța va adopta aceeași atitudine ca în Ucraina, adică orice fel de sprijin, dar nu implicare militară directă, de unde României i-ar rămâne doar variantele soft ale sprijinului economic, financiar, umanitar și de altă natură”, a mai afirmat generalul Grecu.

„Ar refuza generalii”

La rândul său, generalul Virgil Bălăceanu nu crede că Federația Rusă se va hazarda să atace NATO, în condițiile în care are un raport de forțe disproporționat față de Alianța Nord-Atlantică. Și chiar dacă Putin și apropiații săi au demonstrat în ultimul an că sunt total imprevizibili, generalul nu crede că Rusia ar merge până la a apela la armele nucleare.

Mai mult, presupunând că șeful Federației Ruse ar da acest ordin, cel mai probabil că generalii ruși s-ar opune. Conștienți că un război nuclear ar duce inevitabil și la distrugerea țării lor, cei care ar trebui să ducă la îndeplinire un astfel de ordin ar refuza să o facă.

„Nu cred că generalii ruşi ar accepta, pentru că ordinul politic ajunge la militari. Militarii trebuie să transmită un ordin militar, iar dincolo de ordinul militar sunt nişte proceduri tehnice legate de lansare. Nu se apasă pur şi simplu pe un buton şi a plecat racheta Topol. Deci sunt conştienţi că în momentul în care au lansat racheta respectivă, teritoriul Federaţiei Ruse va fi lovit, vor fi distruse marile oraşe, zone întregi vor fi sub incidenţa efectelor armei nucleare”, a explicat generalul Bălăceanu.