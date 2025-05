Campanie discretă pentru următorul papă. Un dosar cu profiluri ale cardinalilor circulă înaintea conclavului

Înainte ca cei 133 de cardinali electori să fie izolați de lume, miercuri, în Capela Sixtină, pentru a începe conclavul ce va decide succesorul Papei Francisc, în jurul lor se conturează o mișcare subtilă menită să le influențeze opțiunile. Un volum amplu, intitulat Raportul Colegiului Cardinalilor, le-a fost pus la dispoziție în ultimele zile, cuprinzând profiluri detaliate ale principalilor candidați papabili.

Raportul, disponibil atât online, cât și în format tipărit de lux, oferă informații despre aproximativ 40 de cardinali, cu accent pe pozițiile lor față de teme controversate în interiorul Bisericii Catolice: binecuvântarea cuplurilor de același sex, hirotonirea femeilor ca diaconi sau deschiderea privind metodele contraceptive. Deși prezentat ca un instrument neutru de informare, tonul materialului sugerează o direcție conservatoare și o ruptură intenționată față de moștenirea progresistă a Papei Francisc.

Inițiativa este coordonată de doi jurnaliști catolici conservatori, Edward Pentin (Marea Britanie) și Diane Montagna (SUA), cunoscuți pentru colaborările cu publicații critice la adresa Vaticanului sub actuala conducere. Potrivit agenției Reuters, Montagna a distribuit personal volumul unora dintre cardinalii care participă la întâlnirile preconclav.

Oficial, autorii susțin că scopul materialului este de a „ajuta cardinalii să se cunoască mai bine între ei” și că echipa a fost „internațională și independentă”. În realitate, raportul este produs în colaborare cu Sophia Institute Press, editură tradiționalistă din New Hampshire, și Cardinalis, o revistă franceză din zona Versailles-ului, ambele cu o istorie de publicare a unor texte critice la adresa reformelor franciscane. În trecut, Sophia Institute Press a promovat lucrări radicale, inclusiv cartea Infiltration, care vehiculează teoria conspirației potrivit căreia Biserica ar fi fost „subminată din interior” de moderniști și marxişti încă din secolul al XIX-lea.

Tentative de influențare a procesului electoral papal

În contextul în care mulți dintre cardinali provin din colțuri diferite ale lumii și nu se cunosc bine între ei — peste jumătate fiind numiți de Papa Francisc în ultimul deceniu — raportul capătă greutate, mai ales când este prezentat drept „instrument informativ”. Însă, potrivit unor juriști canonici consultați de CNN, materialul este departe de a fi imparțial și se înscrie într-o serie de tentative de influențare a procesului electoral papal, interzise explicit prin legislația bisericească.

Codul canonic și normele stabilite de Papa Ioan Paul al II-lea interzic, sub pedeapsa excomunicării, orice formă de presiune externă — fie ea politică, mediatică sau individuală — în alegerea Suveranului Pontif. Precedente istorice există, de la dreptul de veto exercitat de monarhii europeni în secolele trecute (ultimul caz fiind în 1903), până la „Red Hat Report”, o inițiativă americană din 2018 care strângea fonduri pentru redactarea de dosare despre cardinali percepuți drept progresiști.

În paralel, alți actori încearcă să influențeze conclavul pe canale alternative. Supraviețuitori ai abuzurilor sexuale au creat o bază de date publică despre modul în care cardinalii au gestionat astfel de cazuri, în timp ce pe rețelele sociale circulă dezinformări, inclusiv materiale generate cu inteligență artificială. Într-o astfel de atmosferă, cardinalul Oswald Gracias, arhiepiscop emerit de Bombay, spune că își avertizează colegii în privința „știrilor false” și recunoaște că a primit volumul în cauză, dar că nu l-a studiat în detaliu.

Între timp, grupuri conservatoare bine finanțate, precum The Napa Institute sau The Papal Foundation, sunt active la Roma, exprimându-și speranța că alegerea următorului papă va reflecta „valorile tradiționale” ale Bisericii. Un susținător anonim al acestei din urmă organizații a declarat publicației Times of London că „această cameră ar putea strânge un miliard pentru Biserică — dacă alegem papă pe cine trebuie”.