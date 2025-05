Cardinali din întreaga lume s-au reunit la Vatican pentru a alege noul papă LIVE TEXT

Peste 130 de cardinali din întreaga lume s-au reunit, azi, la Vatican pentru a începe procesul de alegere a unui nou pontif, după moartea Papei Francisc. Este o dimineață ploioasă și monotonă la Roma, dar vremea nu i-a descurajat pe credincioșii vină să participe la slujba de la Basilica Sfântul Petru, relatează BBC.

În această după-amiază, cardinalii vor merge pe jos la Capela Sixtină pentru a-și exprima votul sub faimoasele fresce renascentiste.

Odată ce cardinalii vor intra în capelă, în jurul orei locale 17:30, nu vor mai avea nicio comunicare cu lumea exterioară până la alegerea unui nou Papă.

Aceasta marchează începutul conclavului - care provine din latină pentru „cum clave”, sau „încuiat cu cheie”.

Ei vor lua loc în jurul unor mese acoperite cu feţe de masă din satin bej şi roşu, înainte de a vota sub celebra frescă a Judecăţii de Apoi a lui Michelangelo. Prelaţii vor scrie numele preferat pe buletinul de vot, sub cuvintele „Eligo in Summum Pontificem”, care în latină înseamnă „Îl aleg pe Suveranul Pontif”. Buletinul de vot împăturit va fi apoi aşezat pe o tavă de argint şi introdus în urnă.

După primul vot de astăzi, va ieși fum pe coșul Capelei Sixtine – fumul negru înseamnă că mâine vor avea loc noi voturi, iar cel alb înseamnă că avem un nou papă.

Oamenii s-au îndreptat spre Bazilica Sfântul Petru pentru a participa la o slujbă specială în această dimineață, pentru a se ruga pentru cei 133 de cardinali care trebuie să decidă cine va fi ales cel de-al 267-lea Papă.

Acesta este, probabil, unul dintre cele mai importante conclavuri din ultimele sute de ani - deoarece oricine va deveni noul pontif trebuie să decidă dacă va continua moștenirea Papei Francisc sau va duce Biserica și cei 1,4 miliarde de catolici ai săi într-o direcție diferită.

Marţi dimineaţa, cardinalii, electori (cu vârsta sub 80 de ani) sau nu, s-au reunit pentru ultima reuniune pregătitoare, evitând microfoanele şi camerele de luat vederi ale celor aproximativ o sută de jurnalişti din numeroase ţări, semn al mediatizării globale a evenimentului. La finalul reuniunii, ei au lansat un apel pentru „o pace dreaptă şi durabilă” în Ucraina, Orientul Mijlociu şi „în atâtea alte părţi ale lumii”, potrivit serviciului de presă al Vaticanului.

Înainte ca uşile Capelei Sixtine să se închidă miercuri după-amiază, cardinalii vor jura să păstreze secretul absolut, sub pedeapsa excomunicării. Le va fi interzis să comunice cu lumea exterioară până când vor alege un nou papă.

Vaticanul a anunţat că va întrerupe reţeaua telefonică în interiorul micului oraş-stat miercuri, de la ora locală 15:00 (16:00 ora României) până la alegerea noului papă, dar nu şi în Piaţa Sfântul Petru, unde credincioşii se vor aduna în număr mare.

În fiecare zi au loc două runde de vot, una dimineaţa şi una după-amiaza. La sfârşitul fiecărei sesiuni de vot, din coşul de fum instalat deasupra Capelei Sixtine iese fum – dacă este negru, înseamnă că votul nu a dus la nicio decizie, dacă este alb, înseamnă că a fost ales un nou papă. Dacă alegerile se prelungesc, cardinalii îşi vor lua o zi liberă pentru reflecţie după trei zile întregi de vot.

Le va fi interzis să comunice cu lumea exterioară până când vor alege un nou papă.Vaticanul a anunţat că va întrerupe reţeaua telefonică în interiorul micului oraş-stat miercuri, de la ora locală 15:00 (16:00 ora României) până la alegerea noului papă, dar nu şi în Piaţa Sfântul Petru, unde credincioşii se vor aduna în număr mare. În fiecare zi au loc două runde de vot, una dimineaţa şi una după-amiaza.

Dacă alegerile se prelungesc, cardinalii îşi vor lua o zi liberă pentru reflecţie după trei zile întregi de vot.Un lucru asupra căruia cardinalii au părut să fie de acord în perioada premergătoare conclavului a fost necesitatea ca noul papă să fie capabil „să fie o punte şi un ghid pentru o umanitate dezorientată, marcată de criza ordinii mondiale”, reafirmându-şi în acelaşi timp angajamentul de a-l „sprijini pe noul papă”, a declarat luni un oficial de la Vatican în timpul unei conferinţe de presă.

Repere orare ale evenimentului

-În jurul orei locale 07:00, cardinalii au început să se mute în camerele din Sanctae Marthae, o pensiune din Vatican (unii s-au mutat de marți).

-La ora 10:00, s-au adunat în Bazilica Sfântul Petru pentru o Liturghie.

-La ora 16:45 cardinalii vor începe o procesiune de la Capela Paulină la Capela Sixtină.

-În jurul orei 17:30, toți, cu excepția electorilor, trebuie să părăsească Capela Sixtină - momentul în care este pronunțat cuvântul „extra omnes” marchează începutul izolării cardinalilor și începutul conclavului.

-În jurul orei 18:00 , după prima rundă de scrutin se eliberează o dâră de fum

-Începând de joi dimineață - dacă un nou papă nu este anunțat miercuri - cardinalii vor lua micul dejun de la ora 06:30 înainte de Liturghia de la ora 08:15 , înainte de programarea a două runde de voturi.

Conclavul în cifre: Cine alege următorul papă?

Cardinalii joacă un rol central în alegerea papală, cunoscută sub numele de conclav. În prezent, există 252 de cardinali catolici, dar doar 133 vor vota pentru un nou papă, deoarece aceștia trebuie să aibă sub 80 de ani pentru a participa. Iată o defalcare a numărului de cardinali pe continente:

Europa : 114

Asia: 37

America de Sud: 32

Africa: 29

America de Nord: 28

America Centrală : 8

Oceania: 4

Cel mai tânăr membru al Colegiului Cardinalilor este episcopul de Melbourne, născut în Ucraina, Mykola Bychok, în vârstă de 45 de ani. Cel mai în vârstă este Angelo Acerbi, în vârstă de 99 de ani, un veteran al serviciului diplomatic al Vaticanului.

Am putea avea un nou papă în seara asta?

Tehnic vorbind, da. Dar este foarte puțin probabil.

Nu există reguli care să interzică alegerea Papei la primul scrutin, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat de secole.

Primul tur de scrutin este însă foarte important, deoarece alegerile sunt un joc de numere: este necesară o majoritate de două treimi pentru a alege un nou papă, așa că și cardinalii vor trebui să se concentreze pe candidații cu un anumit nivel de sprijin.

Primele - sau primele câteva - voturi vor indica cine ar putea deveni un potențial candidat capabil să creeze suficient consens în rândul cardinalilor electori.

Dacă votul de astăzi nu va duce la alegerea unui nou papă, cardinalii se vor întoarce la pensiunea Casa Santa Marta pentru cină.

Apoi, în marja procesului de votare, au loc discuții despre pe cine să susțină.