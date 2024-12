Bulgaria încearcă să expulzeze solicitanții de azil sirieni după căderea lui Bashar al-Assad

După căderea lui Bashar al-Assad în Siria, Bulgaria încearcă să forțeze plecarea solicitanților de azil sirieni, presându-i să semneze documente de „returnare voluntară”, uneori prin folosirea violenței, arată o organizație umanitară care lucrează cu imigranți din Balcani.

Este vorba de No Name Kitchen (NNK), un ONG care a colectat dovezi ale creșterii hărțuirii sirienilor la frontierele europene, după ce forțele armate ale opoziției siriene au înlăturat familia Assad, punând capăt unui regim sângeros de 54 de ani, The Guardian, care a consultat raportul ONG-ului.

Raportul ONG-ului include mărturii, fotografii și documente privind modul în care Bulgaria încearcă să repatrieze mii de solicitanți de azil sirieni, supunându-i unor interogatorii ample cu privire la perspectivele lor asupra Siriei pentru a justifica respingerea cererilor lor.

No Name Kitchen s-a întâlnit, pe 13 decembrie, cu persoane cazate într-un centru de primire din Harmanli, un oraș din partea central-sudică a Bulgariei, unde 200 de sirieni, inclusiv femei și copii, fuseseră duși în acea zi pentru interogatoriu.

Imaginile video obținute de NNK și văzute de The Guardian arată zeci de solicitanți de azil reținuți în centru, în așteptarea interogatoriului din partea ofițerilor bulgari.

Potrivit mărturiilor adunate de activiști și lucrători umanitari, autoritățile bulgare i-au presat să semneze, adesea prin forță, o serie de documente, inclusiv documente de „returnare voluntară”.

„Au bătut doi oameni”

„Prietenul meu a spus că, atunci când se termină interviul, nu poți pleca fără să semnezi. Există cineva care vă așteaptă în cameră și vă spune să semnați aici. Nu poți face nimic pentru că se va recurge la violență asupra ta”, a declarat un martor.

Oamenii ar fi fost ținuți în cameră până când au semnat.

„Au bătut doi oameni în vârstă în fața ochilor mei”, a spus un solicitant de azil.

„Această dovadă este folosită împotriva ta”

Potrivit raportului, sirienii reținuți în aceste centre ar fi fost întrebați ce părere au despre regimul lui Assad și li s-ar fi pus întrebări precum: „Siria este acum sigură pentru dumneavoastră?”, „nu există război?”, „cum v-ați simțit când Bashar al-Assad a căzut?” și „cum v-ați simțit când Siria a fost eliberată?”.

Un sirian a mărturisit pentru NNK că a fost întrebat dacă „s-a bucurat de căderea lui Assad”:

„În mod firesc le spui «da», [iar] această dovadă este folosită împotriva ta și pentru a te întoarce în Siria”.

No Name Kitchen semnalează în raportul său că: „pe lângă faptul că căderea lui Assad este folosită pentru a constrânge oamenii să semneze documente de returnare voluntară, schimbarea de regim este, de asemenea, folosită ca o oportunitate de a refuza și restricționa accesul la dreptul de azil, respingând cererile oamenilor pe baza schimbării conducerii”.

Unele interogatorii ar fi avut loc fără traducători ceea ce înseamnă că, pentru unii sirieni, conținutul unora dintre documente a fost neclar.