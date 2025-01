Peste 100 de drone ucrainene au fost direcționate către ținte din 11 regiuni rusești, lovind rafinăria de petrol Reazan și o centrală termică, într-unul dintre cele mai mari atacuri ucrainene desfășurate în cursul nopții de vineri.

„Această rafinărie este una dintre cele mai mari din Rusia, având capacitatea de a procesa 17 milioane de tone de petrol pe an. Cel puțin trei rezervoare sunt în flăcări acolo. În plus, un incendiu a izbucnit și a cuprins atelierul unde se află unitatea de hidrotratare a motorinei și kerosenului pentru aviație”, a declarat un oficial al serviciului de securitate SBU din Ucraina pentru POLITICO, sub condiția anonimatului.

Rafinăria se află la aproximativ 500 de kilometri de granița cu Ucraina.

În Reazan, locuitorii au postat imagini video pe rețelele sociale care arătau peste 50 de explozii, inclusiv la o stație de pompare a petrolului și la centrala termică din oraș, au adăugat oficialii SBU.

„Este efectul ‘sancțiunilor cu drone’ împotriva întreprinderilor din complexul militar-industrial rus și a sectorului petrolier din spatele frontului rusesc. Vom continua să slăbim capacitățile militare rusești”, a declarat oficialul.

Peste 100 de drone au atacat 11 regiuni din Rusia

Ministerul rus al Apărării a susținut că a interceptat și distrus 121 de drone în 11 regiuni ale Rusiei. Una dintre ele a fost doborâtă deasupra Moscovei. Rezidenții și presa au raportat, de asemenea, explozii în regiunea Briansk, unde ar fi fost doborâte 37 de drone.

„Uzina Kremniy din Bryansk își suspendă operațiunile după o serie de lovituri din cursul nopții trecute. Este unul dintre cei mai mari doi producători de microelectronică pentru rachetele și sistemele de apărare aeriană ale Rusiei”, a declarat colonelul Andriy Kovaneko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina, într-un comunicat.

El a precizat că acesta este al treilea atac asupra unei fabrici care produce sisteme de război electronic și microelectronică pentru rachetele balistice Iskander și alte echipamente.

Capacitatea Ucrainei de a lovi ținte în interiorul Rusiei a crescut, iar unul dintre efecte pare să fie o reducere a utilizării artileriei de către armata rusă pe câmpul de luptă.

„De câteva luni, normele de consum de muniție de artilerie în armata rusă au fost reduse aproape la jumătate. Dacă anterior acest indicator ajungea la 40.000 pe zi, acum este mult mai mic”, a declarat generalul Oleksandr Syrskyi, comandantul-șef al armatei ucrainene, la televiziunea ucraineană, duminică.