Aliații occidentali ai NATO nu sunt pregătiți de război, avertizează un fost consilier al guvernului britanic pentru apărare

Aliații occidentali ai NATO se mișcă prea lent în adoptarea noilor tehnologii militare, a avertizat un membru al echipei de revizuire a apărării din guvernul britanic.

Grace Cassy, fost consilier al Guvernului britanic pentru apărare, a declarat pentru Politico că Marea Britanie mai are „mult de parcurs” în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor militare de ultimă generație.

Revizuirea strategică a apărării (SDR), o evaluare independentă majoră a celor mai mari amenințări cu care se confruntă Marea Britanie, a pus un accent puternic pe necesitatea ca Regatului să fie „pregătit pentru luptă” prin investiții în capacități avansate, muniții și arme cu rază lungă de acțiune.

Deși miniștrii au acceptat toate recomandările, prim-ministrul britanic Keir Starmer a refuzat să stabilească un calendar pentru cheltuirea a 3% din PIB-ul țării pentru apărare, sumă pe care experții au considerat-o minimă necesară pentru realizarea integrală a revizuirii.

Grace Cassy, investitoare în start-up-uri din domeniul securității și fostă consilieră a fostului prim-ministru Tony Blair, a fost unul dintre cei șase experți externi aleși pentru a contribui la coordonarea SDR.

Ea a declarat pentru POLITICO că războiul din Ucraina a jucat un rol central în modul în care evaluatorii au analizat noile tehnologii utilizate pe câmpul de luptă.

Ambele părți s-au adaptat rapid pentru a utiliza drone, senzori și sisteme de bruiaj – Kievul pornind de la o capacitate convențională mai slabă, iar Moscova fiind limitată în ceea ce poate achiziționa din cauza sancțiunilor internaționale.

„Există o luptă pentru menținerea unui avantaj care este adesea de scurtă durată”, a spus ea. „Ciclurile de inovare sunt incredibil de scurte.”

Ea a adăugat că acest lucru este valabil în special în cazul dronelor, unde frecvențele contestate pot însemna că „poți zbura cu ele într-o zi, dar poate că o săptămână mai târziu nu mai poți”.

În special, Cassy a vorbit despre procesele de achiziție lente care împiedică Marea Britanie, dar și de aversiunea înrădăcinată față de risc și o dependență excesivă de o mână de furnizori majori de apărare.

SDR a recomandat un termen de trei luni pentru punerea în funcțiune a celei mai noi tehnologii, în încercarea de a ține pasul cu ritmul războiului modern.

Cassy, cofondatoare a CyLon Ventures, a afirmat că această lecție este imperativă pentru întreaga alianță, subliniind: „Dacă mâine am crește cheltuielile pentru apărare la 5%, dar am rămâne în vechile noastre obiceiuri, nu am fi pregătiți pentru viitor”.

„Noi, cei din NATO – nu doar Marea Britanie, ci toate statele membre NATO – trebuie să ne schimbăm pentru a cheltui mai bine acești bani noi”, a subliniat aceasta.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a solicitat tuturor țărilor membre să aloce mai mulți bani pentru propria apărare, avertizând săptămâna trecută că Rusia ar putea fi pregătită să folosească forța militară împotriva NATO în termen de cinci ani.

Dar Cassy a spus că alte tipuri de atacuri din „zona gri” – cum ar fi atacurile cibernetice și amenințările la adresa infrastructurii naționale critice – sunt și mai imediate.