O femeie care mergea cu o bicicletă închiriată a fost surprinsă pe camerele de supraveghere în timp ce se lovea de un autobuz staționat în Londra. Incidentul a devenit viral și a împărțit internetul în două tabere.

Imagini șocante surprind momentul în care o femeie care mergea cu o bicicletă închiriată se lovește violent de un autobuz roșu cu etaj, staționat, pe Shoreditch High Street din Londra, relatează The Sun.

Din imaginile video se vede că, în timp ce se deplasa cu viteză spre sud, femeia își abate pentru o clipă atenția de la drum pentru a face cu mâna unui pieton. În acel moment, se izbește cu bicicleta de partea laterală a autobuzului cu numărul 47. Impactul o aruncă peste ghidon și o proiectează pe asfalt, iar bicicleta pare să cadă peste ea.

Martorii au fost îngroziți să vadă cum femeia, care nu purta cască de protecție, se lovește de sol. Cu toate acestea, Serviciul de Ambulanță din Londra a anunțat că „nu au fost raportate răni grave”.

Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare, strângând milioane de vizualizări și aprinzând o dezbatere cu privire la cine se face vinovat de accident.

Un utilizator de pe X a comentat: „Nu există pistă pentru biciclete. Biciclistul este forțat să se apropie de autobuz. Este posibil ca biciclista să fi calculat greșit, dar nu ar fi fost pusă în această situație dacă ar fi existat facilități adecvate. Sper că este bine”.

Un alt internaut a avut o opinie contrară: „A intrat direct într-un autobuz și e vina tuturor? Nu. Pur și simplu, nu. A intrat în el, foarte simplu”.

Alt utilizator a spus: „Am pedalat mult când eram copil și tânăr. Nu am beneficiat niciodată de vreo infrastructură pentru biciclete. Nu am intrat niciodată cu bicicleta într-un autovehicul oprit”. De asemenea, cineva a menționat faptul că cei care închiriază biciclete primesc căști: „Sunt furnizate căști persoanelor care închiriază biciclete.”

Un purtător de cuvânt al „Transport for London” a confirmat pentru The Sun că accidentul a implicat un autobuz oprit și că „nu au fost raportate răni grave”.

Simon Munk, reprezentant al organizației London Cycling Campaign, a declarat: „Toată lumea care se mută în Londra trebuie să se comporte în mod rezonabil – acest lucru este valabil pentru șoferi, pietoni și, evident, și pentru bicicliști. Fiți atenți la ceea ce vă înconjoară, pedalați în limitele capacităților, aveți nevoie de dvs. și de ceilalți.”