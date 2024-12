Un studiu nou explică asocierea dintre somn și demență la persoanele vârstnice

Vârstnicii care se confruntă cu somnolență diurnă, ar trebui să-și pună semne de întrebare deoarece poate indica că există un risc de a dezvolta afecțiuni care pot duce la demență, potrivit unui studiu.

Dintre participanții studiului publicat de CNN, 35.5% au sindromul de risc cognitiv motor (MCR), comparativ cu cei 6.7% care nu au experimentat oboseala excesivă în timpul zilei.

Persoanele cu MCR merg mai lent și se plâng de probleme de memorie. Riscul de a dezvolta demență se dublează în rândul celor care suferă de MCR, care a fost prima oară studiat în 2013.

„Studiile anterioare au arătat legături între problemele cu somnul și riscul de demență”, spune autorul studiului, Victoire Leroy, profesor asistent de medicină geriatrică la Spitalul Universitar Tours din Franța, prin e-mail.

Nu se cunoșteau foarte multe despre legăturile dintre odihna precară și pre-demență, așa că Leroy și ceilalți cercetători au vrut să extindă cercetarea în acest domeniu.

Constatările se bazează pe examinarea a 445 de adulți cu vârste începând de la 76 de ani și au fost recrutați din comitatul Westchester din New York pentru studiul Central Control of Mobility and Aging, care evaluează procesele cognitive și mecanismele creierului care reglează mobilitatea în timpul îmbătrânirii.

Participanții au mers pe benzi de alergat, pentru ca mersul lor să fie înregistrat, după care au fost evaluați anual din 2011 până în 2018.

Autorii au și colectat datele cu privire la calitatea și durata somnului în cele două săptămâni dinaintea evaluărilor. Mai specific, echipa s-a folosit de Pittsburgh Sleep Quality Index pentru a măsura somnul: calitatea subiectivă a somnului, cât a durat să adoarmă, durata somnului, și eficiența somnului, tulburări de somn, utilizarea medicamentelor care induc somnul și somnolența în timpul zilei, cum ar fi problemele de a rămâne treaz în timpul activităților sau lipsa entuziasmului pentru a face lucrurile.

Într-o perioadă de trei ani în care au fost evaluați, 36 de participanți au dezvoltat MCR. Când autorii au luat separat cele șapte criterii pentru măsurarea somnului, doar somnolența în timpul zilei a fost asociată cu un risc de 3,3 ori mai mare de MCR.

Studiul ajută medicii și pacienții să fie mai deschiși în a pune întrebări despre problemele cu somul și pentru a oferi un diagnostic mult mai devreme.

Ce arată rezultatele

Studiul are câteva limitări „serioase”, a spus dr. Tara Spires-Jones, profesor de neurodegenerare.

„Măsurătorile somnului nu au fost efectuate de un cercetător, ci auto-raportate de participanți, iar rezultatele ar putea fi influențate de persoanele cu pierderi de memorie”, a spus Spires-Jones, care nu a fost implicat în studiu.

„Participanții la studiu au fost, de asemenea, în mare parte albi, iar grupul a fost mult mai mic decât studiile similare, astfel încât rezultatele vor fi mai puternice dacă vor fi confirmate în studiile viitoare”, a adăugat acesta.

Autorii au recunoscut că deși durata studiului lor, de aproximativ trei ani, este mai mare decât cea a cercetărilor anterioare, perioada de urmărire este încă prea scurtă.

Sindromul de risc cognitiv motor a fost descoperit recent, așa că experții au încă multe de învățat înainte de a putea explica în detaliu care sunt cauzele și cum afectează organismul, a spus Isaacson. Acest lucru este îngreunat de lipsa de „biomarkeri patologici definitivi”.

Dar „mai multe mecanisme ar putea explica această asociere”, a spus Leroy. „Somnul joacă un rol în „curățarea” neurotoxinelor acumulate în creier. În plus, studiile anterioare au arătat o acumulare mai mare de proteine ​​asociate cu boala Alzheimer la persoanele care dorm prea puțin.

O posibilă modalitate alternativă sau aditivă este prin activarea răspunsului inflamator al creierului, care este observată în boala Alzheimer și demență”, a spus Leroy.

Nu este clar de ce din cele șapte criterii de măsurare, somnolența în timpul zilei a fost singura asociată în mod semnificativ cu riscul MCR, când s-ar putea crede că celelalte șase - care au inclus calitatea și cantitatea somnului ar putea duce la somnolența în timpul zilei, au spus experții.

Spires-Jones a subliniat că, pentru legătura potențială dintre somnolența în timpul zilei și MCR, este posibilă, de asemenea, cauzalitate inversă.

„Dovezile științifice sugerează că, atunci când sunteți în stadiile incipiente ale demenței, modificările patologice ale creierului perturbă somnul”, a adăugat ea, ceea ce înseamnă că este „probabil că boala precoce provoacă tulburări ale somnului, nu tulburări care cauzează boala”.

Este cunoscut faptul că tulburările de somn, cum ar fi tulburarea de comportament în somn, pot prezice afecțiuni precum demența cu corpi Lewy sau boala Parkinson, a spus Isaacson.

Rezultatele studiului arată cât de prețios este somnul, a spus Leroy. Persoanele care au probleme cu somnul ar trebui să discute cu medicii lor, să ia în considerare completarea unui chestionar de privind somnul și să discute dacă un studiu de somn la domiciliu sau în spital poate fi util, a spus Isaacson.

„Acum există multe tratamente, atât medicamentoase, cât și non-medicamentoase, care ar putea fi de ajutor în funcție de problema exactă găsită”, a adăugat el.

Pot fi luate și alte măsuri pentru a vă proteja creierul în timpul îmbătrânirii. „Trăirea unui stil de viață sănătos, inclusiv a mânca bine, menținerea unei greutăți adecvate, menținerea corpului și a creierului activ și tratarea oricărei pierderi a auzului, sunt toate modalități de a crește rezistența creierului și probabil de a reduce riscul de demență”, a spus Spires-Jones.