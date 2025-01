Un medic de top din SUA trage un semnal de alarmă cu privire la legătura directă dintre alcool și cancer. Câți oameni mor anual

Dr. Vivek Murthy, medicul șef al SUA, a făcut o recomandare prin care îi avertizează pe americani că alcoolul le poate crește riscul de cancer și solicită actualizarea etichetei de avertizare privind sănătatea de pe băuturile alcoolice.

Noua recomandare ar putea contribui la același lucru în cazul consumului de alcool, despre care se credea la un moment dat că este asociat cu unele beneficii pentru sănătate. Noul raport își propune să risipească orice idee că alcoolul este inofensiv.

„Alcoolul este o cauză bine stabilită și prevenibilă a cancerului, responsabilă pentru aproximativ 100 000 de cazuri de cancer și 20 000 de decese cauzate de cancer în fiecare an în Statele Unite - mai mult decât cele 13 500 de decese din accidente rutiere asociate alcoolului pe an în SUA - și totuși majoritatea americanilor nu sunt conștienți de acest risc”, a declarat Murthy într-o declarație, scrie edition.cnn.com.

Aproximativ 70% dintre americani consumă alcool, potrivit Dr. Brian P. Lee, un specialist în ficat de la Keck Medicine of the University of Southern California care cercetează efectele alcoolului asupra sănătății, iar mulți sunt confuzi cu privire la faptul dacă o băutură ocazională este bună sau rea pentru ei.

Doar 45% dintre americanii intervievați de Institutul American pentru Cercetarea Cancerului în 2019 au declarat că cred că consumul de alcool cauzează cancer, notează noul aviz.

„O mulțime de confuzii provin din studii anterioare care într-adevăr nu au fost la fel de robuste și bazate pe o metodologie care probabil nu este la fel de precisă”, a spus Lee.

Noul raport al medicului șef este mai în ton cu dovezile moderne, a spus Lee.

„Chiar și consumul ușor de alcool ... într-adevăr, nu există niciun beneficiu și, de fapt, poate fi dăunător”, a spus el.

Alcoolul este a treia cauză prevenibilă a cancerului în SUA, potrivit noii recomandări, după tutun și obezitate. Acesta notează că legătura dintre consumul de alcool și riscul de cancer este bine stabilită pentru cel puțin șapte tipuri de cancer: sân, colorectal, esofag, ficat, gură, gât și voce. Iar riscul rămâne indiferent de tipul de alcool consumat și crește odată cu creșterea consumului.

Mituri spulberate

Din ce în ce mai multe dovezi s-au acumulat împotriva consumului de alcool din cauza riscurilor pe care le prezintă pentru sănătate, negând percepția de zeci de ani conform căreia unele tipuri de alcool - în special vinul roșu - ar putea fi benefice pentru sănătate.

Totuși, nuanțele persistă: Un raport din decembrie al Academiilor Naționale de Științe, Inginerie și Medicină a concluzionat că consumul moderat de alcool - două băuturi pe zi sau mai puțin pentru bărbați și una pentru femei - poate fi asociat cu riscuri mai mici de boli cardiovasculare. De asemenea, raportul a constatat că consumul moderat de alcool a fost asociat cu un risc mai mare de anumite tipuri de cancer.

„A existat de fapt o perioadă în care am crezut că vinul roșu crește riscul anumitor tipuri de cancer, dar efectele pozitive pentru bolile cardiovasculare depășesc efectele negative pentru cancer”, a declarat Dr. Otis Brawley, oncolog la Universitatea Johns Hopkins și fost director medical și științific al Societății Americane de Cancer.

Cu toate acestea, în ultimii trei ani, un flux constant de dovezi științifice și analize cuprinzătoare ale cercetării au infirmat această idee.

„Oamenii trebuie să fie avertizați”, a spus Brawley. „Nu există o cantitate sigură de alcool”.

Alcoolul provoacă cancer în cel puțin patru moduri, se arată în aviz. Este metabolizat într-o substanță chimică numită acetaldehidă, care deteriorează ADN-ul. ADN-ul deteriorat poate apoi determina celulele să se dividă necontrolat, ducând la apariția cancerului.

„Pentru acele locuri unde există contact direct ... acesta este în mod clar mecanismul”, a declarat Dr. Béatrice Lauby-Secretan, șefa Programului de manuale de la Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului sau IARC. Aceste zone includ gura, esofagul, stomacul și colonul, a adăugat ea.

Un raport recent al IARC a constatat că aproximativ 20% din cele aproape 75 000 de cancere ale buzelor și gurii diagnosticate în fiecare an la nivel mondial sunt cauzate, de exemplu, de consumul de alcool.

Alcoolul creează, de asemenea, molecule instabile numite radicali liberi care pot deteriora ADN-ul și pot duce la apariția cancerului.

Modifică nivelurile de hormoni

Alcoolul modifică nivelurile de hormoni, cum ar fi estrogenul și testosteronul, ceea ce duce la creșterea numărului de cancere în zonele sensibile la hormoni, cum ar fi sânul și prostata.

Alcoolul reduce, de asemenea, nivelurile de nutrienți importanți, cum ar fi vitaminele B și acidul folic, care ajută la protejarea organismului împotriva cancerului, a declarat Dr. Shuji Ogino, profesor de epidemiologie și patologie la Brigham and Women's Hospital.

Alcoolul este, de asemenea, un solvent puternic, astfel încât, atunci când intră în contact cu alte substanțe cancerigene, cum ar fi țigările, extrage niveluri mai ridicate de substanțe cancerigene din acele produse și le potențează efectele. Acest lucru îl face un companion deosebit de periculos pentru orice tip de produs din tutun, inclusiv tutunul fără fum.

„Nu mai este doi plus doi egal patru. Este doi plus doi egal șase”, a declarat Lauby-Secretan.

Pentru cancere precum cele de sân, gură și gât, riscul poate începe să se dezvolte cu una sau mai puține băuturi pe zi, a declarat biroul chirurgului general. De asemenea, acesta a menționat că riscul de cancer al oricărei persoane este influențat de o serie de factori, inclusiv de propria biologie și de mediu.

Alcoolul crește riscul de cancer pentru ambele sexe, dar riscurile consumului de alcool sunt mai mari pentru femei decât pentru bărbați.

O femeie care trăiește până la vârsta de 80 de ani are o șansă de aproximativ 17% de a dezvolta un cancer legat de alcool pe parcursul vieții, chiar dacă bea mai puțin de un pahar pe săptămână, notează raportul. Acest risc crește odată cu cantitatea de alcool consumată. Cu un pahar pe zi, femeile au un risc de 19% de a dezvolta un cancer cauzat de alcool, iar cu două pahare pe zi, riscul este de aproape 22% de a dezvolta un cancer cauzat de alcool.

Pentru bărbați, aceleași riscuri sunt de 10% pentru mai puțin de un pahar pe săptămână, 11% pentru un pahar pe zi și 13% risc la două pahare zilnice.

Există mai multe motive pentru care femeile sunt mai vulnerabile la cancerele legate de alcool. Dimensiunea corpului este un factor. Femeile sunt, în general, mai mici, „astfel încât, la aceeași cantitate de consum de alcool, aveți niveluri mai ridicate în sânge și expunerea fiecărei celule din corpul dumneavoastră la alcool”, a declarat Lee.

De asemenea, alcoolul interacționează cu grăsimea corporală, pe care femeile tind să o aibă în cantitate mai mare decât bărbații, și perturbă echilibrul hormonal, ceea ce poate stimula dezvoltarea cancerului de sân și de prostată, a spus Lee.

Medicii au declarat că au fost încântați să vadă noua recomandare.

„Am fost foarte încântat de acest raport”, a declarat Dr. David Greenberg, șef de hematologie și oncologie la Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center. „Am fost un fel de harping pe acest lucru de câțiva ani acum. Este remarcabil cât de mulți dintre rudele, prietenii și pacienții mei pur și simplu nu sunt conștienți de cât de periculos și toxic poate fi alcoolul”, a spus el.

Cu moderație

Greenberg a declarat că este un băutor, dar își supraveghează consumul. El face „ianuarie sec”, o mișcare socială care încurajează abstinența de la alcool în prima lună a anului.

„Dacă te ții de carte, nu ar trebui să bei alcool, pentru că este toxic”, a spus el, dar le spune pacienților săi că abstinența totală nu este foarte realistă sau distractivă.

„Dacă aveți de gând să beți, ar trebui să o faceți foarte moderat și nu atât de frecvent”, a spus el.

Sondajele arată că anumite grupuri primesc mesajul moderației. Mocktail-urile sunt din ce în ce mai acceptate în societate ca o modalitate de a reduce consumul, iar producătorii de băuturi spirtoase oferă, de asemenea, mai multe alternative nealcoolice la produsele lor.

Adulții mai tineri din SUA au început deja să considere consumul de alcool ca fiind mai puțin sănătos; un sondaj Gallup din luna august a arătat că aproape jumătate dintre americani spun că a bea unul sau două pahare pe zi este dăunător pentru sănătatea unei persoane - cel mai mare procent înregistrat în cei 23 de ani ai sondajului. Adulții tineri au fost cei mai predispuși să afirme că băutura este dăunătoare pentru sănătate.

Consultarea medicului șef solicită, de asemenea, ca limitele orientative pentru consumul de alcool să fie evaluate pentru a ține seama de riscul de cancer și urmărește să sensibilizeze persoanele cu privire la legătura cu riscul de cancer atunci când decid dacă și cât să bea.

„Sunt 100% de acord cu acest lucru, și ar trebui să existe o etichetă de avertizare”, a spus Ogino. „Ar fi trebuit să se întâmple un pic mai devreme”, a spus el, dar mai bine mai târziu decât niciodată.

O etichetă de avertizare actualizată pe băuturile alcoolice pentru a reflecta riscul de cancer ar necesita aprobarea Congresului. Avertismentul necesar în prezent spune că femeile nu ar trebui să consume băuturi alcoolice în timpul sarcinii și că consumul de alcool afectează capacitatea de a conduce o mașină sau de a folosi utilaje și poate cauza probleme de sănătate. Avizul subliniază că acesta „a rămas neschimbat de la înființarea sa în 1988”.

Avertismentul actual „a informat de mult timp consumatorii cu privire la riscurile potențiale ale consumului de alcool”, a declarat vineri într-o declarație Dr. Amanda Berger, vicepreședinte senior pentru știință și cercetare la Distilled Spirits Council. „Multe opțiuni de stil de viață comportă riscuri potențiale și este rolul guvernului federal să stabilească orice modificări propuse la declarațiile de avertizare pe baza întregului corp de cercetare științifică”.

Murthy a menționat pentru Wolf Blitzer de la CNN că furnizorii de asistență medicală pot contribui și ei la creșterea gradului de conștientizare a riscurilor.

Rolul cadrelor medicale

„Medicii și asistentele medicale pot juca un rol în educarea pacienților cu privire la acest lucru. Și vreau ca toată lumea să știe că, mai ales dacă sunteți îngrijorați de acest lucru, dacă aveți un istoric personal de cancer sau un istoric familial de cancer, unul dintre lucrurile pe care le puteți face pentru a vă reduce riscul este să reconsiderați cât de mult beți”, a spus Murthy.

Asociația Medicală Americană, care a recunoscut de mult timp alcoolul ca un risc de cancer, a salutat noua recomandare.

„Consilierea de astăzi, împreună cu un impuls pentru actualizarea etichetei de avertizare a Surgeon General privind sănătatea pe băuturile alcoolice, va consolida conștientizarea, va îmbunătăți sănătatea și va salva vieți”, a declarat într-o declarație președintele AMA, Dr. Bruce Scott.

Murthy a emis, de asemenea, Surgeon General's Advisories pe teme precum violența armelor de foc, singurătatea și izolarea, social media și sănătatea mintală a tinerilor, precum și sănătatea mintală a părinților.