Uleiul considerat mult mai sănătos decât cel de măsline: crește longevitatea

Uleiul de chia este o variantă mai sănătoasă decât uleiul de măsline sau cel de avocado, cunoscut pentru beneficiile lor de creștere a longevității, potrivit lui Wendy Bazilian, doctor în sănătate publică și nutriționist și proprietar al Bazilian's Health din San Diego.

Beneficiile consumului de ulei de chia au o bază științifică solidă, iar acesta este într-adevăr plin de proprietăți sănătoase pentru inimă și antiinflamatorii.

Potrivit Dr. Bazilian, uleiul de chia presat la rece, nerafinat - care a fost folosit în multe civilizații antice timp de peste 3.000 de ani - este o sursă excelentă de grăsime esențială omega-3 ALA (acid alfa-linolenic), care este bună atât pentru cap, cât și pentru inimă, deoarece susține funcționarea creierului și a sistemului cardiovascular.

„De fapt, semințele de chia conțin cel mai ridicat nivel al acestei grăsimi omega-3 găsit în natură", spune Dr. Bazilian, pentru publicația Wellandgood.com

O sursă excelentă de omega-3 esențial

„O singură linguriță de ulei de chia este considerată o «sursă excelentă» a acestui omega-3 esențial și oferă mai mult decât nivelul stabilit de aport zilnic adecvat", susține medicul.

Dr. Bazilian spune că uleiul de avocado și uleiul de măsline extravirgin au mai puțin de un procent de ALA, iar uleiul de canola are mai puțin de nouă procente din acest acid gras omega-3: „Majoritatea uleiurilor de gătit au procente mai mari de grăsimi mononesaturate și/sau grăsimi polinesaturate omega-6. Echilibrarea tipurilor de grăsimi nesaturate din dieta dumneavoastră prin adăugarea de omega-3 poate fi benefică pentru sănătate".

Acest tip de grăsimi sănătoase nu numai că conferă o aromă delicioasă la ceea ce gătiți, dar oferă și o sursă de energie care ajută la flexibilizarea membranelor noastre celulare și la creșterea absorbției altor nutrienți, cum ar fi vitaminele liposolubile A, E, D și K.

Ingredientele bogate în nutrienți cu care poate fi asociat uleiul de chia

Pentru a profita și mai mult de beneficiile uleiului de chia, Dr. Bazilian recomandă asocierea acestuia cu alte ingrediente bogate în nutrienți: „Grăsimile, în general, pot ajuta la absorbția anumitor fitonutrienți, cum ar fi carotenoizii, care se găsesc în morcovi, frunze verzi, avocado și alte legume. Așadar, atunci când consumați ulei de chia cu alimente precum spanacul, morcovii sau varza kale, organismul dumneavoastră va absorbi mai ușor vitamina K și vitamina A, care sunt bogate, iar oasele, pielea și sistemul imunitar beneficiază de toate acestea".

Pentru ce afecțiuni este recomandat uleiul de chia

Mai multe dovezi științifice arată că uleiul de chia are proprietățile antiinflamatorii legate de prevenirea anumitor afecțiuni metabolice, cum ar fi bolile de inimă, dislipidemia și hipertensiunea arterială. În plus, chia este prietenos cu veganii, nu conține gluten, nu are alergenicitate cunoscută și este bogat în proteine și fibre. În general, uleiul de chia este sigur pentru majoritatea oamenilor pentru a fi consumat în mod regulat. Cu toate acestea, cei care iau anticoagulante sau cei cu boli legate de vezica biliară ar trebui să se consulte cu medicul lor înainte de a consuma.

Are unul dintre cele mai înalte puncte de ardere dintre toate uleiurile de gătit

Uleiul de chia are unul dintre cele mai înalte puncte de ardere dintre toate uleiurile de gătit pe bază de plante, este foarte versatil și se pretează bine la gătit în diverse moduri. „Punctul de ardere al uleiului de chia este de 420°F, așa cum a fost verificat prin teste de stabilitate la diferite tratamente termice", spune Dr. Bazilian. Astfel, uleiul de chia este la fel de bun pentru gătitul la temperaturi înalte ca și pentru servirea la temperatura camerei sau la rece, ceea ce oferă niveluri ridicate de fitonutrienți importanți, cum ar fi acizii fenolici, tocoferolii și fitosterolii.