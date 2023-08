Superalimentele care sunt bune pentru sănătatea ochilor și care ajută la pierderea în greutate

Atunci când auzi cuvântul „superaliment” ce îți vine în minte? De-a lungul anilor diferite alimente au obținut această etichetă datorită faptului că sunt bogate în nutrienți importanți, relatează Today.

Este în general recunoscut de către experții în sănătate că un aliment poate purta denumirea de superaliment dacă:

Oferă un beneficiu important pentru sănătate, precum reducerea riscului de cancer sau de boli cardiovasculare,

Conține mai mult de un nutrient important, de exemplu calciu și vitamina D.

Privite într-un mod diferit, superalimentele ne pot ajuta să obținem acele substanțe nutritive care lipsesc din alimentația noastră, dar de care avem nevoie pentru sănătate. Acești nutrienți includ acizi grași omega-3, calciu, fibre și vitamina D.

Iată care sunt superalimentele pe care să le introduci în dieta ta

Somon

Dacă cineva ți-ar spune că ai putea să-ți prelungești viața cu doi ani dacă ai mânca un singur aliment, ai face-o? Ei bine, studiile arată nenumărate beneficii ale consumului de pește, în special peștele care conține acizi grași Omega-3, precum somonul. Aceste grăsimi sănătoase nu numai că ne mențin sănătoși, dar ne mențin și creierul în formă maximă.

O meta-analiză efectuată recent a arătat că consumul de pește a fost asociat cu un risc cu 20% mai mic de Alzheimer. Mai mult, cei care mănâncă fructe de mare sunt, de asemenea, mai puțin predispuși la depresie.

Avocado

Avocado este, fără îndoială, cel mai popular fruct. Acesta este bogat în fibre și în grăsimi mononesaturate sănătoase pentru inimă. În plus, conține luteină, care este cunoscută pentru beneficiile asupra sănătății ochilor.

Semințe de in și de chia

Aceste semințe sunt bogate în acid alfa-linolenic, care ajută la combaterea inflamațiilor. Iar semințele de in conțin lignani, care oferă beneficii anticancerigene și antioxidante. Totodată, semințele de chia sunt bogate în fibre și sunt o sursă bună de proteine.

Cartofi dulci

Un cartof dulce mediu are doar 103 calorii, 4 grame de fibre și de patru ori doza zilnică recomandată de beta-caroten. Oferă, de asemenea, 35% din necesarul de vitamina C, plus mangan, un mineral care ajută la menținerea stabilă a glicemiei în sânge.

Afine

Afinele sunt bogate în antociani. Antocianii ajută la inversarea declinului cognitiv legat de vârstă și reduc riscul de a dezvolta boli cardiovasculare. În plus, sunt bogate în vitaminele C și K.

Ceai verde

A fost utilizat în medicina tradițională atât în Japonia, cât și în China, timp de mii de ani. Ceaiul care are culoarea auriu-verzuie este bogat în catechine, despre care studiile arată că protejează inima.

Ceaiul verde poate ajuta la pierderea în greutate. Unele dovezi susțin ideea că flavonoizii din ceaiul verde pot reduce absorbția grăsimilor și pot crește arderea caloriilor.

Năut

Năutul este bogat în proteine, fibre, potasiu și magneziu. În plus, conține toți cei 9 aminoacizi esențiali.

Verdețuri

Varza kale, spanacul, rucola și cresonul sunt bogate în nutrienți. Spanacul este bogat în fier, iar rucola conține fier, acid folic și vitamina A. De asemenea, cresonul este bogat în izotiocianați, care pot ajuta la prevenirea cancerului, ajutând organismul să scape de agenții cancerigeni. Varza kale este bogată în luteină și zeaxantină, ceea ce o face o alegere excelentă pentru sănătatea ochilor. În plus, este bogată în vitamina K, care este importantă pentru sănătatea oaselor.

Iaurt

Iaurtul este bogat în calciu, fosfor, magneziu, potasiu, complexul de vitamine B, proteine și probiotice. Toate acestea având un rol important în protejarea florei intestinale, a sistemului imunitar, dar şi la creşterea masei osoase şi la întărirea oaselor.