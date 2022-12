Pericolul mașinilor de spălat vase: cum ne pot afecta reziduurile de detergent

Noi cercetări pun sub semnul întrebării siguranța anumitor substanțe chimice utilizate în detergenții de spălat vase, după ce modelele de celule intestinale au arătat că dozele mari de substanțe din produsele de clătire pot dăuna sănătății intestinelor, relatează New Atlas.

Mașinile de spălat vase din comerț sunt proiectate pentru o eficiență maximă, spălând vasele murdare cu detergent și apoi cu un agent de clătire în două cicluri rapide, care durează câteva minute, folosind un minim de apă.

În cadrul unui nou studiu, realizat de o echipă de cercetători internaționali, a fost analizată cantitatea exactă de reziduuri chimice care rămâne pe vase după ce aceste mașini de spălat vase comerciale încheie un ciclu și ce efecte ar putea avea aceste substanțe chimice asupra țesutului intestinal uman.

„Ceea ce este deosebit de alarmant este faptul că multe mașini de spălat vase nu au un ciclu de spălare suplimentar pentru a îndepărta lichidul de clătire rămas", a afirmat Cezmi Akdis, conducătorul studiului, director al Institutului elvețian de cercetare a alergiilor și astmului de la Universitatea din Zurich. „Acest lucru înseamnă că substanțele potențial toxice rămân pe vase”.

Utilizând noua tehnologie organoidă, care permite cercetătorilor să genereze structuri celulare tridimensionale asemănătoare cu o varietate de organe umane, au fost studiate efectele diverselor substanțe chimice din detergenți asupra intestinului. Rezultatele au arătat că substanțele chimice au provocat modificări distincte ale genelor „implicate în supraviețuirea celulară, bariera epitelială, semnalizarea citokinelor și metabolism”.

Concentrându-se asupra substanțelor chimice care cauzează daunele, cercetătorii au identificat vinovații ca fiind etoxilații de alcool. Aceste substanțe chimice sunt adesea folosite în detergenți și în produsele de curățare a suprafețelor pentru a ajuta la îndepărtarea resturilor de pe obiectele de uz casnic.

Cercetările anterioare au indicat că etoxilații de alcool nu sunt toxici pentru celulele umane și nu au fost găsite probe care să sugereze că etoxilații de alcool sunt cancerigeni.

În legătură cu concentrațiile chimice reziduale de pe vase, cercetătorii au constatat că cele mai mari daune asupra celulelor intestinale au fost provocate de etoxilații de alcool din soluția de clătire la diluții de 1:10.000.

Mașinile de spălat de uz casnic utilizează mai multă apă

Studiul notează că mașinile de spălat vase de uz casnic tind să folosească ceva mai multă apă și cicluri de spălare mai lungi, cu factori de diluție calculați la 1:80.000. Așadar, cercetătorii sunt mai preocupați de mașinile de spălat vase comerciale cu ciclu scurt, care au factori de diluție de până la 1:2.000.

Este important de menționat că orice deteriorare reală a intestinului uman este încă ipotetică în acest moment. Conform lui Akdis, efectul etoxilaților de alcool asupra celulelor intestinale observat în cadrul cercetării ar putea declanșa în mod plauzibil o serie de boli inflamatorii la om.

„Efectul pe care l-am constatat ar putea marca începutul distrugerii stratului epitelial al intestinului și ar putea declanșa apariția multor boli cronice”, a declarat Akdis. „Este important să informăm publicul cu privire la acest risc, deoarece etoxilații de alcool par să fie utilizați în mod obișnuit în mașinile de spălat vase din comerț".

În cele din urmă, cercetătorii sugerează că este nevoie urgentă de cercetări suplimentare cu privire la efectele alcoolului etoxilat asupra sănătății.

Noul studiu a fost publicat în The Journal of Allergy and Clinical Immunology.