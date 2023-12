Lucruri neștiute despre preparatul care îi înnebunește pe români: „Este un confort-food, perfectă!”

Este unul dintre cele mai îndrăgite preparate după care românii se dau în vânt. Delicios, ușor de gătit, preparatul tradițional are efecte nebănuite asupra organismului. Dr.Mihaela Bilic a explicat de ce e bine să îl consumăm în sezonul rece.

Este vorba despre mămăliga cu brânză și smântână, un preparat tradițional nelipsit de pe mesele românilor. Medicul arată avantajele acestuia, mai ales în sezonul rece, arătând rolul grăsimii asupra organismului.

„Mămăligă cu brânză și smântână, pe scurt MBS

Profit că s-a făcut frig afară ca să vă aduc aminte de rolul grăsimi: intră în compoziția fiecărei celule, de la creier până la piele, participă la sinteza de hormoni și ține și de cald. Ideal ar fi să variem sursele de grăsime din alimentație, să consumăm zilnic o lingură de ulei sau un cubuleț de unt sau o lingură de smântână. Or fi ele echivalente ca număr de calorii, dar compoziția în acizi grași diferă, iar rolul lor în organism e diferit.

Smântâna e o grăsime aparte, fiind fermentată vine la pachet cu bacterii lactice, are efect probiotic și un plus pentru imunitate. Apoi e cremoasă, trăsătură responsabilă de inducerea plăcerii. Nu în ultimul rând are un gust complex, acid- dulce-acrișor, diferit de orice tip de grăsime”, arată medicul.

O smântână grasă are 25% grăsime și restul apă

Este bine de știut că o smântână grasă are 25% grăsime și restul apă, spre deosebire de ulei care are 100% grăsime.

De ce să alegeți o smântâna cu 25% grăsime?, este întrebarea la care răspunde specialistul.

„Pentru că este perfectă și la gust și la consistență: smântâna nu trebuie să fie nici unt, nici iaurt! Smântâna merge cu sarmale și ardei umpluți, poate fi pusă în sosuri și în ciorbă, sau mâncată ca atare, cu un pic de sare și pâine prăjită. Dar nu putem vorbi despre smântână fără să pomenim de un preparat tradițional romanesc: mămăligă cu brânză și smântână sau pe scurt MBS! Nu știu dacă această combinație există și la alte popoare, ce știu este că românilor le place MBS. Și e normal să fie așa, din mai multe motive!” arată dr. Mihaela Bilic.

Dă starea de bine la nivel cerebral

În continuare, nutriționistul arată de ce e indicat să consumăm mămăligă cu brânză și smântână.

„În primul rând simplitatea: ce poate fi mai curat și mai gustos decât o bucată aurie de mămăligă, lângă un colț de brânză, cu o lingură de smântână? De la copii până la bunici, acest fel de mâncare satisface și foamea și pofta de ceva bun.

Apoi e vorba de consistența cremoasă, care are rolul de a produce plăcere dincolo de conținutul de nutrienți. MBS este un confort-food, ne face bine la suflet pentru că este moale și onctuoasă.

Nu în ultimul rând, brânza conține triptofan, un precursor de serotonină care dă starea de bine la nivel cerebral. Iar asocierea dintre brânză și mămăligă, adică carbohidrați, favorizează și accelerează conversia triptofanului în serotonină! Singurul lucru care rămâne de hotărât este dacă alegeți brânză proaspătă sau telemea… care să acompanieze smântâna și mămăliga”, spune Mihaela Bilic.