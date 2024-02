Îndrăgostește-te de pielea ta. Atitudinea sănătoasă care reunește știința, dermatologia și cosmetica anti-aging

Îndrăgostește-te de pielea ta. Dăruiește-i atingerea de bine cu metodele anti-aging oferite de știință, dermatologie și cosmetică. Pielea ta este povestea ta de zi cu zi, cu fiecare an din viață.

Pielea, organul de comunicare cu lumea

”Am trăit asta pe pielea mea”. Așa spunem când dorim să transmitem cât de intens a fost un anumit moment pentru noi. Expresia confirmă un adevăr pe care nu-l conștientizăm sau poate nici nu-l cunoaștem.

Pielea este organul cel mai mare și cel mai expus care comunică totul despre noi. Din prima clipă de viață, decoperim lumea prin atingerea pielii mamei care ne pune la sân pentru a ne hrăni. Prin pielea ei, începem să percepem căldura, dragostea, starea de bine. Atunci când ceva ne emoționează profund nu ezităm să spunem” mi s-a făcut pielea de găină”.

Pielea este în conexiune directă cu tot ceea ce se petrece în interiorul organismului nostru, iar atunci când ceva nu merge bine se vede imediat pe pielea noastră, de la culoare, textură, aspect.

Călătoria noastră prin viață, cu toate emoțiile și trările noastre, cu tristețile și bucuriile noastre, toate se așează pe pielea noastră. La început discret, apoi, cu fiecare an, din ce în ce mai vizibil. Așa ajungem să ne privim în oglindă și să ne vedem ridurile, fine sau mari, fermitatea din tinerețe, pierdută.

Sunt oameni peste care bătrânețea se așează lin, ca un apus de soare. Sunt oameni peste care vine ca un taifun care devastează tot. Îmbătrânirea este un fenomen fiziologic perfect normal pe care nu-l putem stopa, dar avem la dispoziție ceea ce ne trebuie pentru a-l face mai puțin agresiv.

→ Imaginea 1/8: Ema, creatoarea brandului de cosmetice 100% românesc Foto credit Alexandru Ion Lilebuba Photography

Zahărul, scaunul cu rotile pe care-l punem frumuseții pielii

”În momentul în care mănânci zahăr, îi pui frumuseții pielii un scaun cu rotile. Îmbătrânirea pielii este reacția chimică ireversibilă, pe care o produce zahărul în exces” subliniază drd. Ema Gheorghiță

A te îndrăgosti de pielea ta înseamnă a înțelege că ea depinde de iubirea pe care, doar tu poți să o dăruiești. Iar această doză de iubire începe cu a avea grijă și la ceea ce pui în farfuria ta.

Cea mai nouă linie de cosmetice de lux, brandul 100% românesc, Cosmetrice by drd. Farm. Ema Gheorghiță este o nu doar un produs creat la întâlnirea dintre știință, dermatologie și cosmetică anti-aging. El este o călătorie inițiatică pe care doctorantul Ema Gheorghiță o oferă femeilor și bărbaților, în egală măsură despre cum să ne îndrăgostim de pielea noastră pentru a o păstra cât mai mult timp sănătoasă și cu aura de tinerețe.

Lansarea noii game a fost nu doar un simplu eveniment, ci un concept care a creat în jurul său o dezbatere intensă și plină de informații prețioase, unde și-au dat întâlnire nume importante din domeniul dermatologiei, Wellness-ului și mișcării, ca stil de viață sănătos.

Principala preocupare a drd. Ema Gheorghiță este prevenirea îmbătrânirii pielii și aceasta este misiunea liniei sale de produse cosmetice. Dar acest proces nu poate avea loc doar la exterior pentru că el trebuie susținut de o alimentație sănătoasă.

”Alimentele ne oferă materiale de construcții pe care le utilizăm în procesele de regenerare ale piele. Însă unele elemente precum, carbohidrații simplii, zahărul, făina albă, pe care îi întâlnim, după cum toată lumea știe, în înghețată, în pâine, în produsele de patiserie, în pcele de cofetărie, accelerează procesul de deteriorare a colagenului și elastinei și asta se traduce prin scăderea fermității pielii și a apariției ridurilor” spune Marian Bănășeanu, healtf coach.

Specialiștii au accentuat beneficiile pe care le are aspura pielii, combinația de proteine și acizi grași. În industria cosmetică sunt recunoscute rolurile peptidelor care restructurează pielea, ajutând la formarea colagenului și al acizilor grași care ajută la refacerea barierei pielii, diminuând din acnee, inflamație și roșeață.

”Prin alimentație putem să susținem sănătatea pielii, pentru că natura ne oferă aceste ingrediente, în produse de tipul carne, pește, nuci, semințe, lactate. În ele găsim atât proteine cât și grăsimi. Proteinele conțin aminoacizi care sunt cărămizile vieții iar corpul nostru le utilizează ca să repare ceea ce noi stricăm printr-un consum prin cantități mari de zahăr și carbohidrații simpli. O nutriție sănătoasă înseamnă rezultate dorite pentru frumoasețea pielii noastre” a mai spus Marian Bănășeanu, healtf coach.

Există frumusețe și fără bisturiu

Îndrăgostirea de pielea noastră înseamnă îngrijirea cât mai timpurie pe care este important să o acordăm acesteia, conștientizând că viața și stresul cotidian își pun amprenta, de multe ori într-un mod dur.

”Trebuie să începem de la aproximativ 40 de ani să avem grijă de noi. Este important ca produsele cosmetice de îngrijire acasă să fie alese cu mare grijă pentru că altfel pot avea efecte secundare majore. La saloanele de cosmetică, importante sunt aparatura și tratamentele, din ce în ce mai complexe, pentru că oamenii doresc să trăiască mult, să arate bine și să își păstreze mintea ca la 20 de ani. Noi am testat linia de cosmetice creată de drd. Ema Gheorghiță și am văzut acel parfum discret pe care îl are și pe care nu l-am mai găsit în alte produse. Noi le-am văzut aceste calități care chiar ne-au impresionat. Noi recomandăm o multitudine de creme care pot să acopere tot spectrul. Însă, aici am avut surpriza, să descoperim că produsele acestea acoperă un spectru larg, foarte repede și foarte ușor. Și declar acestea dintr-o experiență de peste 30 de ani în acest domeniu.” a afirmat Lucian Russu, medic specialist dermatolog.

Sportul, un element foarte important în anti îmbătrânirea pielii

Sportul are un rol esențial în frumusețea pielii și menținerea unui tonus sănătos prin stimularea circulației, favorizând procesul de eliminare a toxinelor.

” După un proces îndelungat de slăbire, prin dietă dăm jos foarte multe kilograme, dar pielea își pierduse din tonus. În aceste situații avem nevoie evident, de produse de îngrijire adecvate, cu ingrediente de înaltă calitate, dar este nevoie de un program de sport care să fie axat pe exerciții cu greutăți, care să stimuleze creșterea masei musculare. Sportul trebuie să fie susținut de o nutriție adecvată, printr-un aport corect de proteine, prin hidratare și un somn de calitate. Astfel, pielea noastră va arăta mult mai întinsă și mult mai bine.Sportul trebuie făcut în doze corecte, adaptat nevoilor noastre și mai ales etapei de vârstă prin care trecem. ” a spus Carmen Brumă, realizator tv și autor

Ema, creatoarea brandului de cosmetice 100% românesc a pornit din pasiunea pentru știința moștenită de la părinți

Emanuela Gheorghita este o pasionată de știință și frumusețe, o moștenire care vine de la părinții săi.

Ema a urmat Facultatea de Farmacie, specializându-se în cosmetică azi, fiind doctorand în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, secțiunea Farmacie – Botanică Farmaceutică și Biologie celulară.

Citește și: Care sunt cele patru principii de la care nu se abate Carmen Brumă pentru a se menține în formă

Gama creată de ea este aliniată la cele mai noi standarde de sănătate și eficiență fiind o dovadă a inovației ingredientelor active și a îngrijirii cu adevărat moderne, neinvazive.

”Avem în gamă cinci produse, toate testate. Cremele pe care noi le aducem pe piață în acest moment sunt pentru prevenirea îmbătrânirii și pentru un ten frumos și sănătos. Asta înseamnă că fiecare ingredient activ pe care eu l-am pus în această gamă este validat științific și în doza conformă cu studiile clinice. Adică, nu m-am zgârcit, cum s-ar spune. Am pus exact concentrația de acolo pentru efectul pe care eu mi l-am dorit: sinteză de colagen, regenerare de epiderm etc.. Mai mult decât atât, aceste ingrediente le-am clasificat astfel încât să acționeze și asupra hipodermului. Cu vârsta, pielea se lasă pentru că pierdem grăsimea, iar eu m-am gândit să aduc și regenerarea de lipide la nivel de hipoderm.” spune Ema Gheorghiță.

Creatoarea brandului atrage atenția că toate ingredientele cât și formula finală sunt testate clinic pe 20 de subiecți, femei, cu vârste între 30 și 60 de ani. Rezultatele au reliefat reducerea ridurilor cu până la 35%, în 29 de zile. ” Ceea ce este un lucru destul de mare, pentru că aging-ul la nivel de piele se reduce în 60 de zile pentru un ten mai matur.” spune fondatoarea brandului de cosmetice.

Drd. Farm. Ema Gheorghiță te ajută să îți descoperi frumusețea interioară, fără să te aliniezi la standarde impuse. Iar gama de cosmetice Cosmetrice, creată de ea te învață în câte moduri poți să te îndrăgostești de pielea ta. Și mai ales să îți amintești că pielea ta este povestea ta de zi cu zi, cu fiecare an din viață.