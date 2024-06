Dependența de social media produce mutații. Se cer mesaje de avertizare ca în cazul țigărilor. Ce spun experții despre propunere

A început războiul împotriva social media. Experții cer includerea în online a mesajelor de avertizare ca în cazul țigărilor.

Șeful Serviciului Federal de Sănătate Publică al Statelor Unite ale Americii, dr. Vivek Murthy a cerut Congresului să impună astfel de avertizări, din cauza impactului pe care îl au aceste platforme online asupra sănătății mintale a tinerilor.

Într-un articol de opinie publicat în The New York Times luni, 17 iunie 2024, oficialul a afirmat că social media crește riscul copiilor de a experimenta simptome de anxietate și depresie. El a menționat că și-ar dori ca persoanele care vizitează aceste platforme să primească un mesaj de avertizare care să menționeze că social media „este asociată cu daune semnificative pentru sănătatea mentală a adolescenților", pentru a reaminti regulat părinților și adolescenților riscurile la care se expun.

Inițiativa necesită implicarea Congresului, pentru adoptarea unei legislații în domeniu ce ar urma să protejeze tinerii de hărțuirea online, abuzuri și exploatare și de expunerea la violență extremă și conținut sexual.

Deși nu le-a nominalizat, șeful Administrației de Sănătate Publică s-a referit la platformele de genul TikTok, Instagram și alte rețele de socializare care îi afectează pe tinerii care petrec mai bine de trei ore/zi în online.

Psihologul Mihai Copăceanu cunoscut pentru contribuțiile sale în promovarea sănătății mintale și în educarea publicului inclusiv în privința impactului social media asupra sănătății mintale, a explicat pentru „Adevărul” în ce măsură crede că astfel de mesaje de avertizare ar putea fi utile pentru utilizatorii rețelelor de socializare. A menționat și ce soluții crede că ar putea fi eficiente în astfel de cazuri, trăgând și câteva semnale de alarmă.

„Copiii, tinerii și adulții vor continua să folosească în exces și abuziv social media”

„Afișarea unor avertismente despre riscurile utilizării platformelor online nu are niciun efect asupra utilizatorilor. Copiii, tinerii și adulții vor continua să folosească în exces și abuziv social media indiferent de ce tip de mesaje vor citi înainte. O simplă informare nu schimbă comportamente”, a menționat psiholog Mihai Copăceanu dând ca exemplu clasice mesaje inscripționate pe pachetele de țigarete.

„Repetate studii au demonstrat că acestea (mesajele de pe pachetele de țigări) nu descurajează fumatul. S-au introdus alături de mesaje și imagini cu efectele fumatului, de asemenea, niciun efect de reducere a fumatului. Avem nevoie deci de alte măsuri care să fie eficiente”, a mai spus specialistul.

„Reducerea zilnică a timpului petrecut are efecte pozitive, sau dezactivarea contului”

Când vine vorba despre măsuri eficiente în privința dependenței de social media, psihologul susține că acestea merg de la limitarea semnificativă a timpului petrecut în social media și până la dezactivarea contului pentru unele persoane: „Avem o bază serioasă de date clinice despre corelațiile dintre abuzul și dependența de social media și afectarea sănătății mintale. Măsurile care ne pot păstra sănătatea mintală sunt cele care reduc considerabil abuzul de social media și care ne fac să ne simțim bine atunci când nu folosim social media. Recomandările specifice sunt cele mai eficiente. Pentru unele persoane reducerea zilnică a timpului petrecut are efecte pozitive, pentru altele se recomandă dezactivarea contului”.

„Mă îngrijorează transformările pe care virtualul le produce în real și invers”

Copăceanu a atras atenția și asupra faptului că dependența de social media a ajuns să fie percepută ca o nevoie fundamentală: „Ca psiholog, ce mă îngrijorează mai mult este pătrunderea utilizării rețelelor de socializare în viața personală a utilizatorilor, transformările pe care virtualul le produce în real și invers, importanța pe care o capătă această utilizare în fiecare zi, de exemplu componenta afectivă și raportarea de cele mai multe ori la social media ca puncte de referință, ca valoare personală și ca o necesitate primară. Ce vedem, ce experimentăm, ce trăim în social media ne influențează considerabil viața reală”.

„Am ajuns ca printre nevoile de bază, să includem nevoia de social media”

Totodată, specialistul s-a arătat îngrijorat și de faptul că social media nu este doar o activitate ocazională, ci induce transformări cognitive, sociale și culturale la nivel personal și familial: „Am ajuns ca printre nevoile de bază, imediat după nevoile fiziologice primare, apă, hrană și cele de adăpost, să includem nevoia de social media. Nu putem trăi fără social media. Și nu e vorba doar de curiozitate. Utilizarea rețelelor sociale nu reprezintă o activitate printre alte activități conexe ale omului modern, ea produce transformări și mutații la nivel cognitiv, social și cultural, la nivel personal și familial. Viața oricărui tânăr astăzi nu poate fi concepută fără social media”.

„Cuvântul cheie pentru mine este «cu măsură»”

De aceea, a sugerat că abordările în tratarea dependenței de social media ar trebui să fie personalizate, adaptate la motivele individuale legate de utilizarea excesivă a rețelelor sociale și la impactul pe care îl au asupra vieții fiecărei persoane: „Ca psihologi, putem să facem o listă lungă cu recomandări generale care să ne protejeze de efectele negative ale utilizării rețelelor de socializare, însă acestea pot fi respectate sau ignorate, în funcție de decizia fiecărei persoane. În primul rând, mă interesează ca fiecare persoană să înțeleagă ce funcție și semnificație are social media pentru el și de aici se pot dezvolta recomandările personale. Eu pot abuza de social media pentru că mi-am dat seama că viața mea reală este plictisitoare, că nu am ce face în fiecare zi și de aici trebuie să încep să produc o schimbare. Sau altă situație: îmi place să postez pe social media zilnic pentru că primesc foarte rapid sute și mii de aprecieri. Și aici avem alte recomandări. Sau vreau să am o vizibilitate ridicată în social media și să fac bani din asta? Cuvântul cheie pentru mine este «cu măsură»! Să folosesc astfel încât să simt că nu-mi produce niciun efect negativ și că pot trăi zile și săptămâni fără social media”.

Cine este Vivek Murthy

Șeful Serviciului Federal de Sănătate Publică din Statele Unite, numit în funcție de președintele Barack Obama este recunoscut pentru lansarea campaniei TurnTheTide: o mișcare amplă printre profesioniștii din domeniul sănătății, pentru a aborda criza opioidelor din țară. El a publicat, de asemenea, și primul raport despre alcool, droguri și starea de sănătate, solicitând acces extins la prevenție și tratament, precum și recunoașterea dependenței ca boală cronică, și nu ca pe o problemă de caracter.

În 2023, Murthy a avertizat că nu există suficiente dovezi pentru a arăta că social media este sigură pentru copii și adolescenți și a atras atenția că factorii de decizie trebuie să abordeze prejudiciile cauzate de aceasta.

Conform reglementările federale, companiile de social media interzic deja copiilor sub 13 ani să se înscrie pe platformele lor, dar interdicția este încălcată deseori atât cu cât și fără consimțământul părinților. TikTok a introdus o limită implicită de timp de 60 de minute pentru utilizatorii sub 18 ani, dar după expirarea timpului, minorii introduc un cod de acces și-și continuă vizionarea.

Acum, dr. Vivek Murthy atrage atenția că prejudiciile social media sunt la fel de răspândite cele produse de automobile, avioane sau alimente și că nu reprezintă o chestiune de voință sau educație parentală; ci „sunt consecința eliberării unei tehnologii puternice, fără măsuri adecvate de siguranță, transparență sau responsabilitate”.

În noua sa carte, „The Anxious Generation”, psihologul social Jonathan Haidt a subliniat ascensiunea smartphone-urilor ca un punct de inflexiune care a dus la o creștere bruscă a comportamentului sinucigaș, spre exemplu, dar specialiștii nu au căzut încă de acord asupra pericolului rețelelor de socializare.