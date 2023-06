Cum să-ți revii din burnout. Sfaturi de la șapte oameni care au trecut prin asta

Adesea, persoanele care sunt cele mai pasionate de munca lor, ajung să se epuizeze cel mai repede. Business of Home publică experiența mai multor persoane care au trecut prin burnout și au reușit să-și revină și să se rechilibreze. Toți sunt designeri de interior și au muncit până la epuizare.

Amber Guyton spune că nu și-a imaginat niciodată că va fi atât de epuizată din cauza muncii. „Anul trecut, mentalitatea mea m-a făcut să accept mai multă muncă decât ar fi trebuit, iar eu am experimentat epuizarea atunci când am încercat să țin pasul cu totul și să mă descurc singură. Acest lucru a dus la o sănătate fizică și mentală precară, la crize de anxietate și depresie și la câteva cazuri în care clienții m-au concediat”, spune ea.

„Pentru a combate epuizarea, am întreprins mai multe acțiuni: Am stabilit ore de lucru clare și limite clare de comunicare cu clienții mei; am început să externalizez mai multe sarcini către asistentul meu virtual și am început să iau interviuri serioase cu asistenți de design contractați în persoană la nivel local; am refuzat munca care nu era satisfăcătoare sau care nu se încadra în estetica mea de design - dacă nu este un "da", este un "nu" - și am căutat un nou terapeut, antrenor fizic și bucătar pentru pregătirea meselor”, mai spune ea.

Recunoașterea simptomelor, cea mai importantă

„Toate aceste ajustări m-au ajutat și mai am încă multe de făcut, dar fac o treabă mai bună în a mă responsabiliza pentru ceea ce pot și ceea ce nu pot face, pentru ceea ce vreau să fac și pentru ceea ce este necesar pentru a lucra într-un mod care este cel mai bun pentru mine și pentru afacerea mea”, mai spune Amber Guyton, Blessed Little Bungalow, Atlanta.

Rozit Arditi spune că cel mai dificil a fost să recunoască faptul că e epuizată. „Identificarea faptului că eram epuizat a fost cel mai important pas pentru mine, deoarece există o mare diferență între a ști că există o problemă și a acționa pentru a o rezolva”, a explicat ea. „Primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi rezerv un refugiu și să-mi iau o pauză de la serviciu și de la toate responsabilitățile. O săptămână în jungla din Yucatán nu este suficientă pentru ca totul să revină la normal, dar a fost suficient timp pentru a-mi oferi o perspectivă mai clară”, a continuat ea, scrie Business of Home.

„La întoarcere, am stat de vorbă cu angajații mei pentru a stabili limite clare ca echipă și ca și companie. Am identificat din nou tipurile de proiecte la care vrem să lucrăm și clienții cu care vrem să lucrăm și am înăsprit sistemele noastre interne. Am ieșit, de asemenea, să sărbătorim! Pe lângă terapie, coaching și ciclismul meu săptămânal, m-a ajutat foarte mult și discuția cu alți proprietari de afaceri mici”, a mai spus Rozit Arditi, Arditi Design, New York.

„Timp pentru mine” sau „schimbare de peisaj”

Eva Bradley povestește că are un „ritual” al ei când se simte epuizată.

„Când observ că sentimentul de epuizare mă cuprinde, fac o pauză mentală ori de câte ori găsesc imediat [una] în ziua mea - fie că este vorba de cinci minute sau de amânarea unei întâlniri interne pentru a-mi lua o oră pentru mine. În cele din urmă, dă roade. Fac tot posibilul să îmi fac un plan despre cum să îmi integrez "timpul meu pentru mine", deoarece înainte și după serviciu sunt deja pline de responsabilități parentale sau de cine de serviciu”, explică Eva Bradley, Studio Heimat, San Francisco.

Alicia Cheung spune că o ajută să vorbească cu cineva. „Un instrument grozav pentru mine este să vorbesc cu un prieten sau cu un coleg care mă sprijină - dacă nu vorbești despre asta, te agăți de ea. Vorbește cu cineva care a trecut prin ceva similar și întreabă-l despre experiența lui sau împărtășește-o pe a ta. Odată ce v-ați acordat puțin spațiu de gândire, puteți reveni și vă puteți gândi la "de ce". De ce muncești atât de mult? Pentru ce vreți ca oamenii să-și amintească de dvs. când nu veți mai fi? Aceste răspunsuri conduc apoi la întrebarea "Ce ai putea face diferit pentru a-ți proiecta o viață care să nu ducă la epuizare și care să te pună pe drumul cel bun spre "de ce-ul tău"?”, explică Alicia Cheung, Studio Heimat, San Francisco.

Brenda Mickel spune că „schimbă peisajul”. „Pandemia și stresul de la locul de muncă anterior m-au făcut să mă epuizez în această iarnă. M-am întors recent dintr-o călătorie antrenantă cu colegi din întreaga țară în sudul Franței, care mi-a oferit companie, inspirație și comuniune de idei de design. Mi-a schimbat mentalitatea. M-am întors la serviciu entuziasmată de colaborarea cu clienții și cu echipa mea pentru a crea noi modele interesante”, arată Brenda Mickel, The Wiseman Group, San Francisco.