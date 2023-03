Cele 10 reguli de aur pentru îngrijirea picioarelor pacienților diabetici. „Stand up for your feet!” și află dacă ai neuropatie diabetică

Neuropatia diabetică se manifestă în rândul persoanelor care suferă de diabet. Afecțiunea apare din cauza nivelului ridicat de glucoză din sânge, ceea ce conduce la lezarea fibrelor nervoase, în special la nivelul picioarelor.

Wörwag Pharma demarează inițiativa „Stand up for your feet!”, o campanie de educație terapeutică ce crește gradul de conștientizare asupra neuropatiei diabetice. Inițiativa încurajează diagnosticarea precoce și reducerea riscurilor asociate prin intermediul unui tratament corespunzător recomandat de medicul diabetolog, neurolog sau de familie.

Diagnosticul precoce devine extrem de important pentru sănătatea pacientului deoarece neuropatia diabetică poate avea consecințe severe. Netratată din timp, neuropatia poate crește riscul de apariție a unor răni care ulterior se pot infecta și pot determina amputarea piciorului afectat.

„Această campanie inițiată de Wörwag Pharma este susținută de Societatea de Neuropatie Diabetică. Campania vrea să aducă în lumină importanţa neuropatiei diabetice şi mai ales a impactului profund pe care îl poate genera neuropatia asupra persoanelor cu diabet zaharat. Consecinţele lipsei de efectuare a controalelor de rutină, screeningul complicațiilor, screeningul neuropatiei diabetice sunt extrem de importante. Prin urmare, mesajul clar al acestei campanii este: educaţie și implicare”, declară Prof. Dr. Gabriela Radulian, doctor în Științe Medicale, UMF „Carol Davila” din București și Președintele Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice.

Regulile de aur pentru îngrijirea picioarelor

Dacă suferi de diabet, îngrijirea picioarelor este esențială. Următoarele reguli pe care ți le prezentăm vin în sprijinul măsurilor preventive. Totuși, regulile nu înlocuiesc o vizită la medic!

1. Verifică zilnic picioarele

Folosește o oglindă sau roagă pe cineva să te ajute. Observi urme de presiune, fisuri sau crăpături? Spune medicului tot ceea ce ai depistat.

2. Spală zilnic picioarele

Înmoaie picioarele timp de câteva minute în apă călduță (30 până la 37 de grade Celsius). Șterge picioarele cu grijă, nu uita de spațiile dintre degete. Umiditatea favorizează dezvoltarea infecțiilor fungice.

3. Îndepărtează cu grijă calozitățile după baie cu o piatră ponce

Aplică pe picioare un unguent care conține uree, deoarece pielea uscată dezvoltă crăpături unde pot apărea infecții. În cazul neuropatiei diabetice se recomandă o pedichiură medicală profesionistă regulată.

4. Taie unghiile drept, nu prea scurte

Evită să folosești foarfece sau unghiere pentru a preveni rănirea. Folosește o pilă de unghii.

5. Masează ușor picioarele

Folosește o rolă pentru picioare. Este plăcut, relaxant și răcoritor după baia picioarelor. Acest lucru este valabil și pentru gimnastica zilnică a picioarelor, care îmbunătățește circulația sângelui și mobilitatea.

6. Aplică zilnic o cremă hidratantă

Datorită activității reduse a glandelor sudoripare și sebacee, pielea persoanelor cu diabet este uscată și crăpată. Aplică loțiunea hidratantă după baie și seara înainte de culcare.

7. Folosește doar încălțăminte adecvată

Scoate din pantofi tălpile interioare ale acestora și calcă pe ele pentru a verifica dacă încălțămintea este suficient de lată. Evită tocurile înalte și nu purta niciodată pantofi cu barete. Pantofii noi trebuie purtați treptat pentru a se ajusta.

8. Nu umbla desculț sau doar în ciorapi

Când mergi desculț sau în șosete, leziunile pot apărea cu ușurință și rămân neobservate din cauza neuropatiei. Folosește șosete care absorb transpirația, care permit picioarelor să respire și să rămână uscate. De asemenea, asigură-te că manșetele nu te strâng. Poartă șosete curate în fiecare zi.

9. Ai grijă la modul în care îți încălzești picioarele

Senzația de frig va dispărea doar cu un tratament adecvat prescris de medic. Nu-ți încălzi picioarele printr-o sursă de căldură directă. Acest lucru poate provoca arsuri grave.

10. Vorbește de îndată cu medicul sau podiatrul

Sună medicul/podiatrul imediat în caz de durere de picior, sensibilitate redusă, deformări, vezicule, răni sau ulcere, fisuri, roșeață.

Testează-te precoce și mergi de îndată la medic!

Numai un consult amănunțit la medicul diabetolog, neurolog sau medicul de familie va stabili diagnosticul de neuropatie diabetică. Există, totuși, și o serie de teste care pot ajuta la verificarea stării de sănătate actuale din confortul propriei locuințe. Această testare reprezintă doar o evaluare inițială, fără a înlocui vizita în cabinetul medicului specialist.

O opțiune în acest sens este Testul Michigan, o metodă simplă, neinvazivă și precisă de autodiagnosticare a neuropatiei diabetice. Testul durează aproximativ 2 minute și cuprinde 15 întrebări raportate la evenimentele și simptomele ultimelor 2-3 luni.

Campania „Stand up for your feet” este demarată de Wörwag Pharma România și urmărește creșterea gradului de conștientizare a consecințelor neuropatiei diabetice, a necesității depistării și tratamentului precoce. Inițiativa se desfășoară la nivel internațional și își propune să contribuie semnificativ la îmbunătățirea calității vieții persoanelor care suferă de diabet, printr-o comunicare și o educație terapeutică adecvate.

Află mai multe despre testare pe website-ul oficial de campanie „Stand up for your feet”.