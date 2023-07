Ce plante putem consuma pentru a avea un ficat sănătos

Ficatul trebuie să funcţioneze în parametri normali, astfel încât calitatea vieţii să nu aibă de suferit. Unele plante care ajută la detoxifierea hepatică.

Fructele de armurariu

Fructele de armurariu (conţin silimarina) au o acţiune complexă de detoxifiere la nivel hepatic şi sangvin, îmbunătăţesc şi stimulează digestia. Totodată, protejează şi stimulează capacitatea de regenerare a celulelor hepatice lezate şi ajută la prevenirea epuizării glutationului. Mai mult, studii recente au demonstrat acţiunea antioxidantă şi antitumorală a extractelor de armurariu.

Poţi consuma un litru de infuzie pe zi sau pulbere: 3-4 linguriţe de 3 ori pe zi, ţinute 10-15 minute sub limbă, apoi înghiţite cu apă. Se face o cură de aproape 30-45 de zile. Pentru potenţarea efectelor, se administrează în paralel cu pastura sau polen.

Rozmarin

Are acţiune antiinflamatoare hepatică şi e un tonic al sistemului nervos. Rozmarinul poate fi folosit sub formă de ceai: 1 linguriţă frunze la o cană cu apă clocotită. Se beau 2 căni pe zi. Din tinctură se ia 1 linguriţă diluată în 100 ml apă, de 3-4 ori pe zi. Sub formă de extract din mlădiţe de rozmarin poţi lua 50-70 picături în puţină apă, o dată pe zi, conform farmaciata.ro.

