Ce pățești dacă iei zilnic un probiotic? Beneficiile uimitoare ale bacteriile „bune“ din intestin, când apare pericolul

Indiferent dacă aveți sau nu o boală digestivă, sănătatea intestinului joacă un rol important în aproape toate funcțiile corpului, de la sistemul imunitar până la sănătatea mintală. Suplimentele probiotice sunt o modalitate de a ajuta la menținerea unui tract gastro-intestinal (GI) sănătos.

Sunt necesare acestea pentru a le incorpora în rutina zilnică? Un dietetician explică beneficiile pentru sănătate și spune ce se întâmplă dacă doriți să luați acest supliment zilnic, relatează news.yahoo.com.

Ce este un probiotic?

Probioticele sunt bacteriile „bune” din intestin despre care se crede că mențin sănătatea digestivă, întăresc sistemul imunitar, scad colesterolul și îmbunătățesc sănătatea mintală. Ele pot fi consumate sub formă de alimente din surse specifice sau luate ca supliment alimentar într-o capsulă.

Există trilioane de astfel de bacterii care trăiesc în corpul nostru. Un dezechilibru apărut la nivelul microbilor intestinali poate provoca simptome digestive incomode sau boli.

„Probioticele pot fi benefice pentru persoanele cu probleme specifice legate de intestin, cum ar fi diareea indusă de antibiotice, bolile inflamatorii intestinale și constipația ”, spune Jamie Nadeau, dietetician. „Cercetările sugerează că, pentru populația în general sănătoasă, probabil că nu este necesar să ia suplimente cu probiotice. Recomand să includă surse alimentare reale de probiotice, cum ar fi iaurtul, chefirul și varza murată, în detrimentul cheltuirii banilor pe suplimente scumpe.”

Cele mai comune bacterii probiotice sunt Lactobacillus și Bifidobacteria. Deoarece bacteriile tale intestinale sunt atât de diverse, consumul de surse alimentare de probiotice este util pentru a te asigura că ai în organism o mare varietate.

Atunci când alegeți un supliment probiotic este esențial să alegeți tulpina corectă pentru afecțiunea pe care doriți să o ajutați. Asigurați-vă că obițneți informații de la o persoană autorizată, care vă poate indica probioticul corect.

Beneficiile luării unui probiotic

Cercetările arată că probioticele și un microbiom intestinal sănătos ajută la prevenirea diabetului de tip 2, a bolilor de inimă, a bolii Alzheimer și a depresiei. Ele joacă, de asemenea, un rol în funcții importante, cum ar fi sintetizarea vitaminelor și stimularea sistemului imunitar.

Ajută la echilibrarea bacteriile intestinale

Stabilirea și menținerea echilibrului corect al bacteriilor din intestin este esențială. Disbioza este un termen care se referă la un dezechilibru în bacteriile intestinale, spune Kaytee Hadley, dietetician în medicină funcțională, expert în sănătatea intestinală și fondator al Holistic Health and Wellness din Richmond, Virginia.

„Un dezechilibru în bacteriile intestinale se poate întâmpla după administrarea de antibiotice, consumul acelorași alimente în fiecare zi, după lipsa somnului suficient, după prea mult stres sau după o varietate de alți factori de stil de viață”, spune ea. Se crede că luarea unui supliment de probiotice restabilește echilibrul natural al bacteriilor din intestin atunci când a apărut un dezechilibru.

Preveniți și tratați diareea

Administrarea de antibiotice poate deranja echilibrul dintre bacteriile „bune” și „rele” din intestin, ducând uneori la diaree. Studiile sugerează că administrarea unui probiotic în timp ce luați un antibiotic poate ajuta la prevenirea diareei induse de antibiotic.

În plus, studiile sugerează că administrarea unor tulpini specifice de probiotice reduce durata diareei. C. difficile este o bacterie care provoacă diaree și colită. Un studiu a arătat că administrarea unui probiotic a scăzut infecția cu C. difficile cu 60%. Când căutați un probiotic pentru prevenirea sau tratamentul diareei, alegeți tulpinile Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei și Saccharomyces boulardii .

Poate ajuta la scaderea colesterolului

Dincolo de beneficiile gastrointestinale, probioticele au un impact și asupra sănătății inimii. Cercetările arată că probioticele pot ajuta la scăderea LDL sau colesterolul „rău”. Bila, un fluid natural din intestin, se leagă de colesterol pentru excreție.

Probioticele ajută la descompunerea bilei, ceea ce împiedică reabsorbția acesteia în intestin și, prin urmare, scade colesterolul din sânge. Cercetările arată, de asemenea, că administrarea unui probiotic poate avea un efect ușor de scădere a tensiunii arteriale atunci când suplimentul este luat în mod constant pentru mai mult de 1,5 luni.

Stimulează sistemul imunitar

Administrarea zilnică a unui probiotic vă poate ajuta să vă întăriți sistemul imunitar și să vă protejați împotriva infecțiilor, spune Nadeau. „Intestinul este responsabil de adăpostirea a 70% până la 80% din celulele imunitare ale organismului, așa că menținerea sănătății este de cea mai mare importanță.”

De asemenea, s-a demonstrat că probioticele cresc activitatea macrofagelor și a celulelor ucigașe naturale, modulează secreția de imunoglobuline sau citokine și sporesc bariera epitelială intestinală. Această relație sugerează că administrarea unui anumit probiotic poate fi un instrument puternic pentru a ajuta la stabilirea homeostaziei intestinale și la promovarea sănătății intestinale.

Scade inflamația din organism

Un studiu sugerează, de asemenea, că administrarea unui probiotic poate ajuta la prevenirea alergiilor și la scăderea răspunsului inflamator asociat care apare într-o reacție alergică. Sunt necesare mai multe cercetări pentru a stabili mai bine legătura dintre probiotice și sănătatea imunitară, arată sursa citată.

Ați auzit vreodată că intestinul este al doilea creier? O serie de studii arată legături între sănătatea intestinală, starea de spirit și sănătatea mintală. O analiză a constatat că persoanele care au luat tulpini de Bifidobacterium și Lactobacillus timp de una până la două luni au redus din simptomele anxietatății, depresiei și au îmbunătățit memoria. Cu toate acestea, cercetările arată că beneficiile pot apărea încă de la patru săptămâni după inițierea administrării suplimentului.

Ce riscuri pot să apară

Probioticele sunt în general ușor tolerate și considerate sigure pentru majoritatea oamenilor. Cu toate acestea, unii oameni au reacții adverse atunci când iau pentru prima dată un probiotic.

„În unele cazuri, probioticele pot, de fapt, agrava simptomele gastrointestinale sau pot crea noi simptome în loc să ajute”, spune Nadeau. „Luarea unui probiotic poate provoca simptome gastrointestinale precum balonare , gaze, constipație sau diaree.”

De asemenea, perturbarea microbiomului poate avea efecte grave asupra altor zone ale corpului, inclusiv asupra sănătății mintale , așa că, dacă aveți o reacție negativă, este probabil o idee bună să întrerupeți administrarea și să discutați cu un medic. În plus, probioticele nu sunt o soluție magică pentru o problemă de sănătate subadiacentă.

Sunt sigure și în multe cazuri eficiente

Tipul de probiotic pe care îl alegeți este, de asemenea, foarte important de luat în considerare. Un furnizor de asistență medicală și un dietetician înregistrat pentru sănătatea intestinală vă pot ajuta să găsiți tulpina potrivită de probiotice care se aliniază nevoilor dumneavoastră de sănătate. „Toată lumea are o compoziție unică de bacterii în intestin și ceea ce arată sănătos variază de la o persoană la alta”, spune Hadley. „De aceea este atât de important să înțelegem că probioticele ar trebui selectate pentru fiecare persoană în mod individual, în funcție de sănătatea sa, istoricul, simptomele actuale și obiectivele”.

Probioticele sunt sigure și, în multe cazuri, eficiente pentru ameliorarea simptomelor gastrointestinale, a sănătății imunitare și a sănătății mintale. În cazuri rare, acestea pot agrava simptomele gastrointestinale sau pot crea simptome noi. Consultați-vă întotdeauna cu un profesionist din domeniul sănătății, înainte de a adăuga un nou supliment la regimul dumneavoastră.