Are 62 de ani și apetitul sexual al unui tânăr de 20 de ani. Ce dietă care înlocuiește viagra are un sexagenar

Un bărbat din Marea Britanie, Phil Escott, în vârstă de 62 de ani, a dezvăluit cum alimentația pe bază de carne și renunțarea la legume și fructe l-au ajutat „să aibă apetitul sexual al unui tânăr de 20 de ani”.

Phil Escott este tatăl a trei copii. Observând cum alți bărbați de vârsta lui au cedat în fața creșterii în greutate și a disfuncției erectile, el și-a schimbat total stilul de viață, mai exact dieta.

„Am 62 de ani și acum am apetitul sexual al unui tânăr de 20 de ani, iar acest lucru se datorează exclusiv alimentației mele”, susține Phil, pentru dailymail.

Bărbatul a apelat la dieta carnivoră, care elimină toate legumele, fructele, leguminoasele, nucile și semințele și include doar produse animale.

Phil a încercat diverse diete de-a lungul deceniilor, inclusiv vegetarianism, veganism și keto - un tip de dietă cu conținut scăzut de carbohidrați și bogată în grăsimi. Cu fiecare abordare diferită, el a pierdut câteva kilograme, dar nu a văzut nicio schimbare reală. Greutatea lui a continuat să fluctueze și suferea de numeroase probleme de sănătate.

Potrivit publicației citate, viața lui amoroasă lipsită de strălucire cu iubita lui Detta, în vârstă de 52 de ani, a fost cea care l-a deprimat cel mai mult.

„Întotdeauna am fost destul de obscen în tinerețe, dar această dorință a început să se stingă la patruzeci de ani. Nivelurile mele de energie erau scăzute. Cu cât puneam mai multă grăsime corporală, cu atât eram mai puțin interesat de sex”, dezvăluie Phil.

Pe lângă libidoul scăzut, Phil se confrunta și cu o serie de probleme de sănătate, inclusiv un ficat gras cu chisturi și pietre la rinichi.

„Am fost un vegetarian mândru pentru cea mai mare parte a vieții mele de adult, trecând la veganism la treizeci de ani, apoi la o [dietă] raw vegană. Tot ceea ce au făcut a fost să am ceață pe creier și pietre la rinichi, care cred că au fost cauzate de verdețurile pe care le mâncam. Am crezut că este <nesfânt> să mănânci carne. Am fost sută la sută pe bază de plante, sucuri proaspete de două ori pe zi și multe leguminoase. Am crezut că sunt super sănătos și chiar am scris cărți despre consumul unei diete pur pe bază de plante”, explică el.

După ce a citit o carte a doctorului Natasha Campbell-McBride numită „Gut and Psychology Syndrome”, care promova o dietă preponderent carnivoră pentru a opri inflamația, Phil a decis să elimine toate alimentele pe bază de plante din dieta sa.

„Mi-am dat seama că în zilele în care nu mâncam legume mă simțeam mai bine, așa că treptat am încetat să le mai mănânc. Aportul meu zilnic de alimente a fost carne grasă la prânz și cină și m-am simțit instantaneu mai bine. Cred că pesticidele și toxinele naturale din fructe și legume au fost cele care mi-au cauzat inflamația și problemele intestinale”, spune bărbatul.

De ce carnea crește nivelul de testosteron

Dr. Anthony Chaffee susține că nu este surprins să audă asta.

„Nu este deloc neobișnuit ca bărbații și femeile să-și recapete apetitul sexual pe dieta carnivore. Am văzut recent un pacient de sex masculin în vârstă de 72 de ani care și-a triplat nivelul de testosteron în doar câteva luni mâncând carne; mi-a spus că se simte din nou ca un adolescent. Carnitina, care se găsește numai în carne și produse de origine animală, crește numărul de receptori de testosteron de pe celule, făcând nivelurile pe care le aveți mai active”, explică medicul.

Efectele negative dietei pe bază de carne

Amelia Phillips, medic nutriționist, avertizează că dieta carnivoră „poate crește dramatic colesterolul LDL și trigliceridele”. „Acest lucru poate normaliza raportul dintre estrogen și testosteron atât la bărbați, cât și la femei, precum și la progesteron. În mod obișnuit, vedem chiar și bărbați mai în vârstă își ridică nivelurile în mod natural cu 30 până la 40 la sută în doar trei luni”, spune medicul.

De asemenea, dieteticianul Hayley Stathis susține că „fără legume și fructe, oamenii nu primesc suficiente fibre, ceea ce provoacă probleme cu digestia și microbiomul intestinal”.

În ciuda acestor avertizări, Phil susține că nu a mai văzut un medic din 2012, a renunțat la toate medicamentele prescrise, iar testele de sânge arată parametri normali. În plus, are o viață sexuală foarte bună, fără să fie nevoit să apeleze la pastila albastră.