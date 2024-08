La două decenii de la apariţia „pastilei albastre” pentru bărbaţi, s-a lansat Viagra pentru femei

La 25 de ani de la apariţia cunoscutei pastile albastre pentru bărbaţi, o companie americană a anunţat că a lansat pe piaţă o linie de produse medicale cu efecte similare Viagrei, dar dedicate femeilor. Afacerea, care a luat naştere în pandemie, e în plină dezvoltare.

De când cele două medicamente pentru tratarea disfuncţiei erectile au devenit foarte cunoscute (Viagra şi Cialis), potrivit statisticilor, unul dintre cele mai profitabile segmente ale companiilor farmaceutice este cel dedicat tratării disfuncţiilor sexuale. Astfel, compania Hello Cake, un start-up cu sediul în Los Angeles, a întrevăzut oportunitatea şi a ieşit pe piaţă cu un produs care tratează disfuncţiile sexuale dedicat femeilor.

„Miliarde de dolari au fost investite în tratamente medicale pentru bărbați, însă pentru soluțiile dedicate femeilor nu s-a investit atât de mult și au fost trecute cu vederea”, a declarat Mitch Orkis, co-fondator Hello Cake.

Mitch Orkis şi partenerul său Hunter Morris au fondat acest start-up în mijlocul pandemiei, când existau o mulţime de restricţii în ceea ce priveşte circulaţia, astfel că oamenii petreceau mai mult timp în casă. Cei doi americani au întrevăzut oportunitatea de a-şi dezvolta afacerea: mai mult timp în casă poate însemna mai mult timp pentru sex. Astfel ei au fondat compania Hello Cake, care vinde prezervative și lubrifianți, dar şi numeroase suplimente care, spun ei, îmbunătăţesc starea de sănătate pe ansamblu, potrivit G4Media.

Mitch Orkis a declarat că la început nu s-a gândit la o linie de produse medicale destinate tratării disfuncţiilor sexuale la femei, dar compania s-a adaptat cerinţei de pe piaţă, ţinând cont de feedback-urile primite de la clienţi. Mai întâi compania a făcut un sondaj de piaţă, în urma căruia a rezultat că aproximativ 60% dintre cei care au răspuns chesionarului s-au plâns că principala problemă este nesincronizarea cu dorineţele partenerului.

„Ne-am intervievat clienţii şi şapte din 10 femei au spus că au nevoie de ajutor pentru a-şi creşte libido-ul”, a spus Mitch Orkis.

„Nu am avut intenția de a lansa medicamente atunci când am început Hello Cake, dar ne ascultăm clienții și le oferim ceea ce își doresc. De asemenea, a avut sens ca model de afaceri. Există marje de profit foarte mari și medicamente care chiar ajută la alimentarea creșterii apetitului sexual în general”, a mai explicat el.

Astfel, compania a introdus pe piaţă două noi medicamente eliberate numai pe bază de reţetă: o tabletă dizolvabilă (Libido Lift Rx) şi crema topică O-Cream.

Pentru că cele două produse dedicate tratării disfuncţiilor sexuale la femei conţin câteva substanţe compuse (oxitocină, cunoscută şi sub denumirea de hormon al iubirii şi al ataşamentului, tadalafil, ingredientul activ din Cialis, L-citrulină, un aminoacid care promovează fluxul sanguin, sildenafil topic), ale nu au fost reflementate de FDA, dar por fi cumpărate pe baza unei reţete medicale.

În timp ce compania susţine că pastila pentru libido îşi face efectul în 30 de minute, durează până la 72 de ore şi poate fi luată zilnic, specialiştii avertizează, ca şi în cazul tratamentului cu Viagra, că are mai multe efecte secundare. Printre acestea se numără dureri de cap, roşeaţă, modificări ale vederii, greaţă şi tulburări gastrointestinale. De asemenea, sildenafilul topic poate interacţiona cu medicamentele pentru hipertensiune arterială, boli de inimă şi diabet, precum şi cu nitraţii şi alfa-blocantele, relatează şi Newsro.