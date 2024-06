„Am pierdut 42 de kilograme cu Ozempic, dar am fost zdruncinat psihic”. Dezvăluirile unui jurnalist despre celebrul medicament

Scriitorul și jurnalistul Johann Hari a dezvăluit experiența sa cu Ozempic. El își amintește și acum senzația ciudată pe care a simțit-o la două zile după ce s-a injectat pentru prima dată. „Este greu atunci când inima îți bate mai repede să nu te simți anxios”,a spus acesta.

Potrivit publicației yahoo!life, un medic i-a prescris jurnalistul Hari medicamentul pentru pierderea în greutate în 2023, atunci când acesta cântărea 203 kilograme și avea un procent de grăsime corporală de 32%.

Johann Hari își amintește și acum senzația ciudată pe care a simțit-o la două zile după ce s-a injectat pentru prima dată cu Ozempic. Hari nu avea diabet și era precaut în privința medicamentelor pentru slăbit, știind că opțiunile din trecut „s-au dovedit întotdeauna a fi un dezastru”, spune el.

A observat efectul medicamentului la câteva zile după prima doză. „M-am trezit și m-am gândit: <Este ceva ciudat. Ce este? Nu-mi puteam da seama ce era> Apoi mi-am dat seama brusc că mă trezisem și că nu-mi era foame. Nu mi se întâmplase niciodată așa ceva”, a povestit Hari, în vârstă de 45 de ani.

Jurnalistul Hari și-a împărtășit părerile într-un interviu acordat TODAY.com.

TODAY: Dumneavoastră numiți aceste medicamente pentru slăbit „un experiment în masă, efectuat pe milioane de oameni, iar eu sunt unul dintre cobaii”. De ce?

Hari: Fac parte din două experimente, nu doar dintr-unul. Am făcut parte din experimentul care ne-a făcut mult mai obezi. Iar acum fac parte din experimentul care inversează acest lucru cu ajutorul medicamentelor.

În timpul vieții mele, am avut o explozie a obezității fără precedent în istoria omenirii. Am fost modificați fizic de alimentele procesate și ultraprocesate, care ne-au acaparat complet dieta și care nu seamănă deloc cu alimentele pe care le mâncau ființele umane înaintea noastră. Aceste alimente ne subminează capacitatea de a ne simți vreodată sătui.

Al doilea experiment din care fac parte este reprezentat de aceste medicamente. Acestea îți redau sentimentul de a fi sătul. Dar ele aduc cu ele și unele riscuri.

TODAY: Ce v-a deranjat în mod special?

Hari: În ceea ce mă privește, singurul risc pe care nu l-am prevăzut a fost efectul psihologic. Asta a fost foarte ciudat. În primele șase luni în care am luat medicamentul, obțineam ceea ce îmi doream - slăbeam foarte mult, durerile de spate au dispărut, s-au întâmplat tot felul de lucruri bune.

Dar nu mă simțeam de fapt mai bine din punct de vedere emoțional. Dacă nu cumva, mă simțeam puțin mai rău. Mi-am dat seama că era vorba de incapacitatea mea de a mânca confortabil și de cât de rău mă făcea să mă simt.

M-am dus la KFC în Las Vegas și am făcut ceea ce aș fi făcut înainte de a lua Ozempic - am comandat o găleată de pui prăjit. Am mâncat unul dintre covrigii de pui și, dintr-o dată, m-am gândit: „Nu pot mânca asta”. Sub Ozempic, nu poți mânca în exces. Ai vomita. Îmi amintesc că o voce din capul meu spunea: „Atunci va trebui să te simți rău”

TODAY: Nu mai puteai să folosești mâncarea ca mecanism de adaptare la stres?

Hari: Mi-am dat seama cât de mult din ceea ce mâncam era legat de nevoia de a mă consola - mă îndopam pentru a mă calma. Și nu puteam face asta când luam Ozempic.

Efectele psihologice m-au făcut să vreau să mă opresc din a-l lua, dar unul dintre prietenii mei mi-a spus: „Poți găsi o modalitate mai bună de a-ți gestiona emoțiile decât să mănânci în exces”

TODAY: Spuneți că ați avut efecte secundare „surprinzător de persistente”. Care au fost acestea?

Hari: Efectele secundare nu au fost teribile, dar au fost inconfortabile. Acestea s-au diminuat treptat pe parcursul a patru luni. A doua zi după ce mă injectam o dată pe săptămână, mă simțeam puțin rău. Este destul de ușor.

Am avut unul dintre cele mai puțin frecvente efecte secundare - unii oameni simt că inima le bate mai repede. Este greu atunci când inima îți bate mai repede să nu te simți anxios, pentru că organismul tău spune că ceva nu este în regulă. Așa că acesta a fost, pentru mine, cel mai neplăcut efect secundar.

Vreau să subliniez faptul că am experimentat o mulțime de beneficii de pe urma acestui medicament. Am trecut de la a mânca 3.200 de calorii pe zi la 1.800 de calorii pe zi și nu mă simțeam flămândă.

Hari a pierdut în cele din urmă 42 de kilograme cu Ozempic.