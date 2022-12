Ce se întâmplă cu corpul tău când nu mai faci sex

Motivele pentru care nu faci sex în mod regulat, sau deloc, pot fi numeroase. Poate că practici abstinența până la căsătorie sau până când relația ta atinge o etapă importantă. Poate că îți dorești un partener sexual, dar nu ai întâlnit persoana potrivită. Este posibil să fii într-o relație, dar distanța mare - sau distanța socială - vă ține despărțiți. Și, de asemenea, este posibil să fii într-o relație, dar conflictele sau tensiunile vă țin în pană de inspirație.

Timpul fără activitate sexuală îți poate permite să te concentrezi pe îngrijirea și iubirea de sine, să construiești intimitatea emoțională fără o conexiune fizică și/sau să îți oferi timpul necesar pentru a-ți crește puterea fizică și rezistența.

Citește mai departe pentru a vedea ce se întâmplă cu corpul tău atunci când nu mai faci sex.

Crampele menstruale s-ar putea înrăutăți când nu mai faci sex

Mai mult de jumătate dintre femei se confruntă cu perioade dureroase. Dacă ești una dintre ele, probabil că le urăști cu desăvârșire, chiar mai mult decât neplăcerea de a avea o menstruație în primul rând. Ar trebui să știi, totuși, că există lucruri pe care le poți face pentru a diminua severitatea crampelor menstruale - sexul fiind una dintre aceste modalități.

De ce? Unul dintre beneficiile de a avea orgasme este că se știe că acestea ajută cu crampele. Potrivit Self, orgasmele pot ameliora durerea și tensiunea. Iar Dr. Kecia Gaither, OB-GYN și director al serviciilor perinatale la NYC Health + Hospitals/Lincoln, a declarat pentru Health Digest: „Dacă sunteți o femeie care se confruntă cu crampe în timpul menstuației, s-a observat că sexul le diminuează. Orgasmele eliberează endorfine care relaxează corpul. În cazul lipsei de sex, femeile pot experimenta o creștere a durerii”.

Cu toate acestea, sexul nu este singura modalitate de a obține o ușurare a acelor crampe dureroase. Creșteți endorfinele în alte moduri - cum ar fi exercițiile fizice, consumul de ciocolată sau consumul de vin.

Pereții vaginali pot slăbi și se pot subția atunci când nu mai faci sex

Dacă ești suficient de norocoasă să experimentezi un orgasm atunci când faci sex, culegi multiple beneficii, inclusiv un flux sanguin crescut în zona vaginală. Aceasta este o veste bună pentru femeile care îmbătrânesc. Nivelul de estrogen scade pe măsură ce femeile îmbătrânesc, ceea ce poate face ca pereții vaginali să devină mai subțiri și mai puțin lubrifiați.

„Creșterea fluxului sanguin în regiunea pelviană, așa cum se întâmplă în cazul excitației sexuale, ajută la menținerea regiunilor vaginului și vulvei lubrifiate, suple și elastice, prin stropirea regiunii cu sânge oxigenat bogat în nutrienți", a mai spus Gaither.

Dimpotrivă, lipsa actului sexual sau absența stimulării și a fluxului sanguin aferent, diminuează această apariție. „Așadar, atunci când are loc sexul", a spus Dr. Gaither, „acesta poate fi dureros, din cauza uscăciunii, cu un risc crescut de rupturi vaginale din cauza țesutului subțiat".

Sănătatea prostatei scade atunci când nu mai faci sex

Nu doar femeile se confruntă cu consecințele unei vieți sexuale absente. Bărbații plătesc un preț fizic, iar dezavantajul pentru ei poate fi destul de serios, sănătatea prostatei fiind în joc.

„Studiile au arătat un risc mai mic de cancer de prostată în cazul ejaculării regulate (de cel puțin 21 de ori pe lună față de bărbații care ejaculează de 4-7 ori pe lună). Bărbații aflați la capătul inferior al scalei de frecvență a ejaculării (0-3 ori pe lună) au avut, de asemenea, un risc crescut de a muri din cauza altor probleme medicale", a declarat Dr. Myles Spar, medic internist și director medical al Vault Health.

Această fiziologie ar putea fi unul dintre motivele pentru care bărbații au pofte sexuale mai puternice decât femeile. Ei se gândesc mai mult la asta și o caută mai mult, poate pentru că sănătatea prostatei lor depinde de ea.

Când nu mai faci sex, riscul de infecții urinare scade

Nu este probabil o surpriză să afli că riscul de boli cu transmitere sexuală scade atunci când nu mai faci sex. Dar este mai puțin intuitiv faptul că riscul de infecții ale tractului urinar scade, de asemenea, fără activitate sexuală. Acest lucru se datorează faptului că actul sexual poate contribui la răspândirea bacteriilor, după cum a declarat pentru Reader's Digest Best Health Dr. Lauren Streicher, obstetrician-ginecolog și autor al cărții Sex Rx: Hormones, Health, and Your Best Sex Ever.

Sistemul imunitar ar putea fi mai slăbit atunci când nu mai faci sex

Potrivit WebMD, sexul săptămânal îți stimulează sistemul imunitar prin creșterea nivelului unei substanțe care luptă împotriva germenilor, numită imunoglobulină A sau IgA.

Din nefericire, dacă vă aflați într-o pauză sexuală, s-ar putea să fiți pur și simplu mai predispus la răceală sau gripă. Potrivit Men's Health, persoanele dintr-un studiu care au făcut sex o dată sau de două ori pe săptămână s-au bucurat de o creștere cu 30% a IgA, comparativ cu cei care făceau sex rar sau niciodată.

Dacă ați încetat să mai faceți sex în viitorul apropiat, încercați să nu vă faceți griji. Vă puteți uita la modalități mai tradiționale de a vă stimula sistemul imunitar, cum ar fi alimentele bogate în nutrienți.

Durerile ar putea părea mai amplificate atunci când nu mai faci sex

Ai avut vreodată una dintre acele zile în care spatele a început să te doară din momentul în care te-ai trezit? Este greu să te gândești la altceva atunci când mușchii tăi se comportă greșit și îți provoacă suferință. Iar dacă te afli în mijlocul unei secete sexuale, s-ar putea ca acele dureri tipice să ți se pară mai grave decât de obicei.

„Sexul este un analgezic natural", a declarat Melissa Gentry, antrenor de sex, relații și intimitate și CEO al Healing the Love. „Sexul ne crește serotonina și dopamina (neurotransmițători de bine, responsabili pentru sentimentele de plăcere și satisfacție). În timpul sexului, eliberăm endorfine (hormoni care ne fac să ne simțim bine și care activează receptorii opioizi din creier) care ne pot ajuta să reducem durerea și stresul. Endorfinele pot fi, de asemenea, denumite morfina naturală a organismului, datorită efectelor lor naturale de eliminare a durerii."

S-ar putea să nu dormi la fel de bine atunci când nu mai faci sex

Există o legătură puternică între sex și somn. De multe ori, oboseala este un mare obstacol într-o relație, împiedicând libidoul și interesul general pentru sex. Și cel puțin un studiu a arătat că, cu cât un individ doarme mai mult, cu atât dorința sa sexuală este mai mare a doua zi. Dar relația dintre sex și somn nu este o stradă cu sens unic. Sexul te poate ajuta să dormi și poate îmbunătăți calitatea somnului pe care îl obții.

Așa că, dacă ești obișnuită cu acest nivel de odihnă, s-ar putea să îți lipsească odată ce nu mai faci sex, deoarece corpul tău nu mai primește endorfinele care au dus la odihnă profundă și relaxare. Dacă vă răsuciți și vă întoarceți mai mult decât de obicei, ar trebui să încercați să evitați cofeina, nicotina sau alcoolul în apropierea orei de culcare. De asemenea, ar trebui să evitați să faceți exerciții fizice noaptea târziu și să luați în considerare meditația pentru a vă ușura somnul, ajutându-vă să vă odihniți cât mai bine.

Când nu mai faci sex, energia și motivația ta pot scădea

Cei care se abțin de la sex pot experimenta o stare de moleșeală. Cum sexul furnizează endorfine care ridică starea de spirit, nu este de mirare că oamenii s-ar putea simți leneși și mai puțin energici.

Poate că soluția este să îți crești nivelul de activitate sexuală, adăugând puțină glorie matinală la rutina ta.

Căutați o altă soluție? A face schimbări în dieta ta este o modalitate excelentă de a-ți spori energia și motivația. Caută alimente sănătoase, integrale. S-ar putea să descoperi că, dacă mănânci bine, vei fi motivat să ieși și să faci exerciții fizice - ceea ce este încă un plus pentru corpul tău.

Când nu mai faci sex, starea de anxietate se poate amplifica

„Dacă sexul este ceea ce îți dorești și dacă nu-l ai simți că îți lipsește ceva și dacă definești sexul prin activitate erotică în parteneriat..., atunci oprirea poate duce la scăderea sentimentului de conexiune și intimitate pentru cei care au relații, ceea ce poate provoca, la rândul său, sentimente de... anxietate", a explicat Dr. Jill McDevitt, sexolog, educator în domeniul sexualității, antrenor de bunăstare sexuală.

În plus, Dr. McDevitt a dezvăluit: „Pentru persoanele singure care involuntar nu fac sex, pot exista sentimente de suferință, respingere, furie și așa mai departe". Acest lucru poate duce, de asemenea, la creșterea anxietății.

Dacă te trezești că îți dorești ca lucrurile să fie diferite - fie că asta înseamnă să îți dorești o viață sexuală mai activă sau o relație sexuală mai sănătoasă cu partenerul tău - află că sentimentele tale sunt naturale și normale. Dacă ți se pare că anxietatea a devenit dificil de gestionat, ia în considerare posibilitatea de a vorbi cu un profesionist din domeniul sănătății.

Este posibil să începi să devii uituc atunci când nu mai faci sex

Nu se poate nega legătura dintre minte și corp.

„Interesant, un studiu pe animale au arătat că sexul poate îmbunătăți funcția creierului și poate crește celulele cerebrale. Iar atunci când a fost introdusă o perioadă de abstinență, îmbunătățirile cognitive s-au pierdut. Bine că a fost un studiu realizat pe șobolani de vârstă mijlocie, nu? Acest lucru intră sub titlul de cercetare preliminară interesantă, dar nu dovedește nimic", a declarat pentru Business Insider Dr. Lauren Streicher, ginecolog și obstetrician și autor al cărții Sex Rx: Hormones, Health, and Your Best Sex Ever.

Cu toate acestea, alte cercetări au arătat că persoanele care fac sex mai des au o mai bună memorie.

Din fericire, există lucruri pe care le puteți face pentru a stimula funcția cognitivă dacă vă aflați într-o perioadă de secetă sexuală. Luați în considerare să jucați jocuri de antrenare a creierului sau să meditați și urmăriți să dormiți suficient sau faceți-le pe toate.

„Nu vă concentrați doar pe un singur lucru nou", a declarat Dr. Brody-Magid, director clinic al Clinicii de evaluare a tulburărilor de memorie de la Spitalul McLean afiliat la Harvard, pentru Harvard Men's Health Watch. „Este ca și cum ți-ai exersa mușchii. Dacă faci doar exerciții de îndoire a bicepsului, brațele tale vor deveni mai puternice, dar nu și picioarele."