VIDEO Cum arată centrul de date TikTok din Norvegia, cel mai mare din Europa al companiei

La invitația TiKTok am vizitat pe 30 noiembrie, centrul de date TikTok din Heggvin, Norvegia, cel mai mare din Europa al companiei, aflat în construcție. Acesta se află în parcul industrial Sirkula Heggvin, între localitățile Loten și Hamar, la circa 130 km nord de capitala Oslo.

Am plecat cu un microbuz, în jur de 10 dimineața din Hamar, și am ajuns la șantier în jur de 10.20. Acolo ne-am echipat cu cască și bocanci de protecție, plus mănuși și o vestă verde, marcată cu Green Mountain.

După o informare de securitate am intrat pe șantier printr-o poartă cu turnicheți. Am mers câteva sute de metri, pe lângă o fundație, și am intrat în clădirea B, prima care va fi gata din cele 5, am urcat la etajul 2 și am avut parte de o prezentare în una dintre cele 6 data hall, săli dedicate în principal serverelor și echipamentelor IT. Ne-a vorbit Svein Atle Hagaseth, CEO al Green Mountain, compania care se ocupă de construcția parcului de date, numit și proiectul Beluga. Sven ne-a spus că fiecare clădire are 3 nivele, o lungime de 129 metri și o lățime de 34 de metri, cu o suprafață de circa 4000-4500 de metri pătrați.

Un clip video în care am încercat să surprind nu doar șantierul centrului de date ci și experiența călătoriei acolo și a evenimentului în ansamblu.

Au vorbit și primarii din Hamar și Loten pe teritoriul cărora se află parcul industrial Sirkula Heggvin, din care face parte și centrul de date TikTok. După discurs i-au dat un buchet de flori lui Theo Bertram, director de relații guvernamentale și politici publice pe Europa la TikTok. Acesta și-a începutut discursul mulțumind Green Mountain pentru progresul lucrărilor, a menționat importanța susetenabilității și că folosesc 100% energie regenerabilă.

Le-a mulțumit primarilor celor două localități de unde sunt recrutați o parte din muncitorii pentru șantier și de unde vor fi recrutați muncitorii pentru centrul de date, când acesta va fi funcțional. În final, a subliniat că centrul de date este un proiect cheie pentru a menține datele utilizatorilor europeni în siguranță și că este cel mai mare centru de date al TikTok din Europa. A mai spus că vor lucra cu companii terțe de securitate pentru a întări siguranța datelor, că acest centru este o parte importantă din proiectul Clover și că se bucură că proiectul devine prinde o formă concretă. După discurs, Theo Bertram a tăiat o panglică, un moment simbolic pentru darea în folosință a primei clădiri.

Ulterior am vizitat clădirea alăturată, care va intra în folosință în martie 2024, iar următoarea în iulie 2024. Sven ne-a spus că la momentul vizitei pe șantier lucrează între 600 și 700 de oameni în fiecare zi, se lucrează simultan la cele trei clădiri și echipele se mută de la una la alta în funcție de sarcinile de rezolvat. Când lucrarea e gata și toate cele 5 clădiri sunt operaționale în fiecare dintre ele vor lucra circa 70 de persoane. Administratorul clădirilor, Green Mountain, va angaja puțin peste 60 de oameni, iar TikTok în jur de 12 pentru fiecare clădire, în primă fază. Și a mai spus că sunt cu lucrarea e în avans față de programul stabilit.

La ieșirea din clădire pe drumul de acces am întâlnit doi muncitori români, cu care am discutat puțin, probabil nu sunt singurii români de acolo. Am încercat să aflu de la Svein Atle Hagaseth câți români lucrează pe șantier și el mi-a explicat că 60% din muncitori sunt aduși de CTS Nordics și că nu are cum să știe naționalitățile lor, că pot fi de oriunde din lume.

Un video pus la dispoziție de TikTok cu filmarea cu drona a centrului de date .

Am mers pe o latură a proiectului, în zona generatoarelor de urgență, echipamentelor electrice și de încălzire. Căldura suplimentară generată de servere va fi preluată de alte companii, deocamdată se discută. Centrul va genera 500GWh de energie termică care va compensa din energia folosită pentru răcirea serverelor.

Apoi ne-am întors în zona muncitorilor, ne-am schimbat și am plecat spre Hamar, către conferința de presă.