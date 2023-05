Telefoanele lăsate la încărcat noaptea pot fi bombe cu ceas

Un bărbat din Capitală a ajuns în stare gravă la spital după ce telefonul lăsat de fiica sa la încărcat, peste noapte, a luat foc. Experții în prevenirea incendiilor susțin că dispozitivele mobile, inclusiv smartphone-urile, prezintă un pericol major dacă sunt lăsate nesupravegheate la încărcat deoarece bateriile acestora pot exploda dintr-o multitudine de motive.

Dispozitivele mobile lăsate la încărcat pe timpul nopții se pot dovedi adevărate bombe cu ceas, lucru demonstrat și de cazul unui bărbat care a ajuns la spital după ce apartamentul său, din sectorul 3 al Capitalei, a fost cuprins de flăcări, iar incendiul ar fi pornit de la o priză, unde era pus la încărcat un telefon mobil.

Intervenția a durat două ore, iar incendiul a fost stins înainte să se extindă și la alte locuințe. În tot acest timp, traficul de pe Bulevardul 1 Decembrie a fost blocat. „Incendiul se manifesta la interiorul unui apartament la nivelul dormitorului, pe 15 mp, erau degajări masive de fum. Au fost evacuate cinci persoane, două cu ajutorul aparatului de respirat autonome și trei cu ajutorul nacelei, s-au acordat îngrijiri medicale pentru șapte persoane, una singură necesitând îngrijiri la spital”, a declarat un pompier care a luat parte la intervenție.

Fiica celui care a ajuns la spital a încercat să-și explice cauza incendiului, conform stirileprotv.ro. „A bubuit telefonul meu. Eu eram la baie, am simțit miros de fum, am deschis ușa și am văzut că ies flăcări din camera mea, am luat copilul și am fugit pe scări, iar tata a rămas să stingă. Ulterior nu a reușit și l-au coborât jos cu scara”, a explicat femeia.

Pericolul de incendiu din încărcător

Experții în prevenirea și stingrea incendiilor susțin că dispozitivele mobile, inclusiv telefoanele mobile, prezintă un pericol major dacă sunt lăsate nesupravegheate la încărcat, prezentând pericol de incendiu sau chiar de explozie. Un pompier britanic a explicat într-o postare pe TikTok motivele pentru care oamenii ar trebui să renunțe la acest obicei. „În primul rând, nu poți mirosi nimic când dormi, așa că dacă începe să ardă, focul nu te va trezi. Apoi, este nevoie de doar trei respirații pentru a rămâne inconștient. Mulți oameni au încărcătoare de telefoane ieftine sau defecte, dar chiar se știe că și cele autentice declanșează incendii”, a transmis pompierul.

Brigada de Pompieri din Londra a postat pe rețelele de socializare câteva sfaturi prin care îndeamnă oamenii să aibă grijă la încărcarea dispozitivelor mobile. „Bateriile litiu-ion sau bateriile li-ion (numite uneori LIB) sunt bateriile ușoare și reîncărcabile care alimentează telefoanele, laptopurile și camerele video. Se găsesc în multe dispozitive electrice, de la scutere la țigări electronice și sunt folosite în siguranță de milioane de oameni în fiecare zi. Bateriile pot prezenta un risc de incendiu atunci când sunt supraîncărcate, scurtcircuitate, scufundate în apă sau dacă sunt deteriorate. Este foarte important să le încărcați în siguranță”, au transmis pompierii britanici.

Cum știm că mobilul mai are puțin și explodează

Mai mult, conform unui studiu PC Mag, bateriile smartphone-urilor pot exploda dintr-o multitudine de motive, dar cea mai frecventă problemă este căldura excesivă. Dacă un telefon pus la încărcat devine prea fierbinte se poate distruge structura chimică a componentelor telefonului. În cazul bateriilor, se produce o reacție în lanț numită „thermal runaway” care poate face ca bateria să genereze și mai multă căldură și, în cele din urmă, să ia foc sau să explodeze.

Studiul PC Mag mai susține că cel mai mare pericol de explozie sau incendiere îl prezintă telefoanele cu doi ani vechime pentru că în timp, utilizate intensiv, bateriile se degradează în mod natural, își pierd proprietățile inițiale și sunt mai sensibile la acumularea de căldură din timpul încărcării.

Experții PC Mag dau și câteva sfaturi celor care nu vor să devină victimele unui telefon care ia foc sau explodează. Pe lângă faptul că aparatul trebuie supravegheat când este la încărcat, atenție mare la eventualele zgomote suspecte pe care acesta le poate scoate. Un șuierat, de exemplu, este semnul că telefonul urmează să explodeze și trebuie deconectat imediat. La fel trebuie procedat dacă acesta se încălzește excesiv și devine fierbinte la atingere sau dacă emană un miros de plastic încins.