Noua versiune de Kaspersky VPN vine cu actualizări de confidențialitate pe Windows și Mac

Kaspersky a anunțat o nouă versiune actualizată a Kaspersky VPN, oferind pentru prima dată funcții de confidențialitate îmbunătățite și noi funcționalități pe Windows și Mac.

Cu o criptografie îmbunătățită, Kaspersky VPN include protocoale Hydra și WireGuard, pentru conexiuni transparente mai protejate, mai rapide și mai fiabile. Noua versiune include și un nou VPN dublu, care consolidează protecția confidențialității, făcând imposibilă citirea conținutului de trafic sau detectarea adresei IP a utilizatorului sau a doua locație. În plus, mai mult de 100 de noi locații de server sunt disponibile utilizatorilor, acestea putând fi salvate ca favorite pentru un acces mai convenabil și mai ușor pe Windows, Android și iOS.

Un studiu recent „How and Why People Use Virtual Private Networks” arată că respondenții folosesc mai mult VPN-urile pentru securitate și confidențialitate și tind să le folosească în mod continuu.

Majoritatea participanților au fost în primul rând îngrijorați de faptul că organizațiile le colectează datele personale, precum și de alte aspecte, care au la bază ideea că guvernele sunt la curent cu e-mailurile private și site-urile web care plantează programe malware. Rezultatele sondajului arată, de asemenea, că protejarea și păstrarea datelor personale private și în siguranță este în continuare una dintre preocupările cheie pentru utilizatori.

Având în vedere acest lucru, actualizările cheie Kaspersky VPN includ capabilități de protocol mai rapide și fiabile, folosind Hydra – unul dintre cele mai puternice protocoale disponibile – pentru viteze de vârf în industrie și acum disponibil pe orice dispozitiv Android-Windows sau Mac-iOS. Echipa extinde, de asemenea, utilizarea unui alt protocol important – WireGuard – disponibil pe Android, iOS în ultimul trimestru al anului 2023.

Pe lângă OpenVPN, WireGuard adaugă routerelor peste 100 de locații acceptate, din întreaga lume. My Kaspersky acceptă acum fluxul îmbunătățit al routerului, crește eficiența, făcând experiențele online mai rapide și mai convenabile pentru utilizatori.

VPN dublu este o altă caracteristică nouă, care întărește protecția confidențialității. Când este activat, traficul dintre client și serverul de ieșire este criptat de două ori, adăugând un nivel suplimentar de securitate, datorită adăugării unui server intermediar. Ca urmare, citirea conținutului de trafic sau detectarea adresei IP a utilizatorului în a doua locație devin imposibile.

Utilizatorii Kaspersky VPN pot selecta acum servere în peste 100 de locații din întreaga lume, inclusiv Bangladesh, China, Letonia sau Liechtenstein.

Pentru sarcini de zi cu zi, cum ar fi streaming sau torrenting, utilizatorii Android, iOS și Windows au posibilitatea de a-și salva locațiile preferate pentru un acces mai convenabil și mai ușor, în timp ce echipele Kaspersky au îmbunătățit locațiile disponibile prin adăugarea de servere de 10 Gbps.