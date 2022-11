Noua gamă de produse Microsoft Surface prezentată oficial în România

Micrsoft a organizat pe 22 noiembrie la sediul din București o prezentare a celor mai noi produse din gama Surface: 2-în-1, laptopuri, ecrane inteligente etc.

Noile produse Microsoft Surface au fost prezentate de Tomáš Koška, Microsoft Surface & Hololens Category Lead for CEE Area și de Gabor Almasi, Partner Technology Strategist.

Tomáš Koška ne-a spus că produsele Surface sunt pe piață de 10 ani, iar în România au intrat de 2 ani. Microsoft creează prin produsele Surface o replică hardware a ceea ce a dezvoltat pe parte software. Totul a început în 2012 cu un singur produs numit Surface RT (funcționa cu Windows RT), iar de acolo au reușit să se extindă la 10 produse diferite. Pe piața locală produsele Surface sunt comercializate către companii și utilizatori finali.

Prezentarea susținută de Tomáš Koška.

Principalele caracteristici pe care se sprijină seria Surface sunt:

- design - construcție din magneziu, ecrane 3: 2 pe formatul unei coli de hârtie;

- versatilitate - laptop / tabletă grafică cu PEN/ tabletă și sistem de operare adaptat la aceste scenarii;

- productivitate - conectarea unui ecran pe care poți naviga prin atingere cu unul pe care poți scrie sau desena, programele Microsoft 365 și alte programe compatibile, sistemul de operare Windows. Toate într-un singur pachet;

- securitate în 4 straturi la care Microsoft are control complet:

hardware, de la cipul TPM, iar pentru produsele bazate pe ARM există arhitectură Pluton care permite introducerea TPM în procesor, autentificarea biometrică prin Windows Hello pentru afaceri; Firmware - Microsoft UEFI pentru Surface cu management Enterprise. Mode SEMM , Intune DFCI; caracteristici de securitate avansate în Windows 11 (HVCU/VBS), secure boot implicit, Securered-core PC prin firmware; servicii Cloud, Microsoft Defender, actualizări Windows, acces condiționat, portal Surface de management/ MDM UEFI Management.

Prima categorie de produse, 2-în-1, este formată din Surface Go 3, Surface Pro 7+, Surface Pro 9 și Surface Pro 9 5G.

Surface Pro 9 va fi disponibil pe piață în două configurații, cea standard bazată pe platforma Intel în variantele de culoare argintiu și negru. Are un procesor Intel din generația a 12-a și conectivitate Wi-Fi. Îmbunătățirile față de generați anterioară sunt la nivel de porturi. Are husă, tastatură și PEN, care se pot achiziționa separat. Se poate adăuga un SDcard sau un SSD. Autonomie a bateriei de 17 ore. Prețul pornește de la 900 euro.

Versiunea ARM are un procesor Microsoft SQ3 produs de Qualcomm și conectivitate 5G. Autonomie de peste 19 ore. Sunt aplicații incompatibile cu arhitectura ARM și e bine să verifici înainte de achiziție. Are un NPU (neural processing unit) care îmbunătățește camera și care e disponibil doar pe arhitectura ARM pentru că gestionează mai bine consumul de energie / baterie. Prețul pornește de la 1200 euro.

Același tip de tehnologie, NPU (neural processing unit) este prezent și pe camerele ecranelor inteligente, pe Surface Hub 2S. Camerele acestora sunt detașabile, dacă am reținut corect se conectează prin USB.

Laptopurile prezentate sunt: Surface Laptop Go 2, Surface Laptop 5 și Surface Laptop Studio.

Microsoft Surface Laptop 5 este un produs pentru publicul care este mai conservator, care nu vrea produse 2-în-1. E un laptop premium în două dimensiuni și în variantele de culoare negru și platină. Are o tastatură completă, 2 difuzoare sub taste cu Dolby Atmos.

Surface Studio 2+ este un produs tip All in one gândit în principal pentru graficieni, dar care poate fi utilizat și ca un computer de birou.

Ecranele inteligente prezentate sunt Surface Hub 2S, de 50 și 80 inci. Modelul de 50 inci are o baterie cu autonomie de 2 ore. Modelul de 85 inci are o cameră formată din 11 camere și are un unghi de cuprindere de 184 grade. Camera calculează câți oameni sunt în cameră și poate mări, micșora cadrul și focusa pe anumite zone unde se află persoanele.

Sunt create să scrii / desenezi / lucrezi pe ele în timpul ședințelor sau conferințelor online, dar și individual. În funcție de drepturi fiecare participant la întâlnire poate colabora la documentul / ideea pe care se lucrează. Documentul/ schița pe care s-a lucrat poate fi salvat la final în cloud sau șters. Au un set de programe preinstalate și nu oricine poate instala alte programe, trebuie să ai drepturi de admnistrator (admin).

Vezi în clipul următor mai bine cum arată ecranele inteligente Surface Hub 2S.

Impresiile pe care mi le-au lăsat produsele din Seria Surface la prima vedere: sunt dispozitive premium, mai degrabă business decât pentru utilizatorii obișnuiți, sunt pregătite pentru un număr mare de scenarii de utilizare, au autonomie mare foarte mare și sunt ”excepționale” la capitolul securitate. Exceptând Surface Studio și cele două modele Surface Hub 2S, dispozitivele sunt subțiri și ușoare, gândite pentru portabilitate.