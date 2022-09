Motorola lanseză trei smartphone-uri din seria Edge 30: Ultra, Fusion și Neo

În cadrul unui eveniment media desfășurat la Milano, pe 8 septembrie, Motorola a lansat trei smartphone-uri din seria Edge 30, modelele: Ultra, Fusion și Neo.

Noile smartphone-uri Motorola sunt gândite să acopere mai multe segmente de public, de la cei mai pretențioși utilizatori, până la cei de nivel mediu.

Utilizez din 5 septembrie Motorola Edge 30 Ultra, dar le-am văzut pe toate trei într-o prezentare restrânsă cu o zi înainte de eveniment și în continuare o să vă povestesc impresiile mele dar o să vorbesc și despre specificații.

Vedeta evenimentului este fără îndoială Motorola Edge 30 Ultra, primul smartphone a cărui cameră dorsală e dotată cu un senzor Samsung de 200MP. Evident nu e vorba doar de camera principală ci și de ecranul cu rată de refresh de 144Hz, cel mai nou procesor Snapdragon 8+ Gen 1, încărcare la 125W etc. Mai multe specificații în imagine.

Camera principală de 200MP are f/1.9 și stabilizare optică (OIS). Cea ultrawide (114° FOV) are 50MP cu f/2.2 și opțiune macro. Cea tele are 12MP cu f/1.6 și zoom 2x.

Camerele filmează până la 8K UHD (30fps) și slow motion FHD (960/320/120fps).

Camera frontală este duală de 60MP cu f/2.2.

Edge 30 Ultra va fi disponibil în variantele de culoare Interstellar Black, Starlight White.

Motorola Edge 30 Ultra e frumos și rapid cu un corp / ecran curbat care asigură o priză bună. Ecranul e mare, luminos și fluid. Despre performanță dincolo de primele impresii vom vorbi în review.

Camera are un meniu ușor de înțeles și accesat. Imaginile sunt bune pe tote cele trei camere dorsale.

Motorola Edge 30 Fusion este destul de apropiat ca performanță și aspect de Ultra. Diferențele principale sunt dimensiunea ecranului, memoria RAM 8GB vs 12 GB, camera principală 50MP vs 200MP și la încărcare. Există și o versiune cu 12GB RAM și 512 GB stocare, dar nu cred că ajunge în România.

Mai multe specificații ale modelului Fusion.

Modulul de camere de pe spatele lui Fusion e format din cea principală wide de 50MP cu f/1.8, Omni-directional PDAF și OIS. Plus camera ultrawide (120° FOV) de 13MP cu f/2.2 și Macro. Și un senzor de adâncime.

Camerele filmează până la 8K UHD (30fps) și slow motion FHD (960/320/120fps).

Camera frontală este de 32MP cu f/2.45.

Fusion va fi disponibil în variantele de culoare Cosmic Grey, Aurora White, Solar Gold și Neptune Blue - Vegan Leather.

Mezinul Neo are un procesor din gama medie, Snapdragon 695, un ecran mai mic, cu rată de refresh de 120 Hz, și o baterie pe măsură, dar încărcarea e la fel de rapidă ca la Fusion. Mai multe specificații în imaginea de mai jos.

Modulul dorsal de pe Motorola Edge 30 Neo e format dintr-o cameră principală wide de 64MP cu f/1.8 și OIS. Și din una ultrawide (120° FOV) de 13MP cu f/2.2.

Neo va fi disponibil în variantele de culoare Very Peri, Black Onyx, Ice Palace, Aqua Foam.

Toate trei vin conectivitate 5G și cu sistemul de operare Android 12. Motorola Edge 30 ultra aduce în premieră 3 ani actualizări de versiune și 4 ani actualizări de securitate. Fusion și Neo vor avea 2 ani actualizări de versiune și 3 ani actualizări de securitate.

Muchiile smartphone-urilor și albul de pe Motorola Edge 30 Ultra au pus în dificultate focusul pe alocuri.

Ultra, Fusion și Neo au protecție la apă IP52.

Prețurile celor trei Motorola Edge vor fi 3999 lei pentru Ultra, 2999 lei pentru Fusion și 1999 lei pentru Neo. Terminalele smartphone se vor găsi în oferta Altex, Emag și Flanco.