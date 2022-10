LG Gram 17", același laptop subțire și ușor, dar mai mare [TECH REVIEW]

LG Gram 17" este fără îndoială cel mai mare laptop, cel mai subțire și cel mai ușor, pe care l-am testat în 2022. În continuare o să vă povestesc experiența mea cu el.

Am testat LG Gram prima dată în 2021, modelul de 16 inci, care avea o greutate de circa 1190 g. Modelul testat de 17 inci, din 2022, are dimensiunile 378.8 x 258.8 x 17.7 mm și cântărește 1350g.

Sunt utilizator de laptop, mai ales în deplasări, și colegii mei zâmbesc deseori la vederea monstrului meu de 17,3 inci, un model de gaming mare și gros. Deci, motivul pentru care testez modelul de 17 inci este pasiunea pentru ecrane mari, care nu se restrânge doar la domeniul smartphone-urilor.

Subțirimea șasiului negru din aliaj de magneziu nu este singurul punct de atracție al LG Gram 17". Rezistența la șocuri, vibrații, temperatură, pentru a îndeplini standardul de durabilitate MIL-STD-810G, sunt o calitate în plus.

Majoritatea laptopurilor din așa numita categorie a ultraportabilelor au ecrane de 13 și 14 inci, dar LG Gram 17" sparge acest trend, oferind un ecran mare de 17 inci, tastatură completă cu modul numeric în dreapta și performanță foarte bună.

Ecranul mat de 17 inci în format 16:10 este un IPS cu rezoluție WQXGA (2560x1600), rată de refresh de 60Hz, spațiu de culoare DCI-P3 99%, 100% sRGB și luminozitate de 350 niti. Un ecran atât de mare oferă o varietate de opțiuni de utilizare, de la navigarea pe web și streaming media, până la editarea fotografiilor și lucrul detaliat cu documente.

Rezoluția superioară clasicei FULLHD, luminozitatea bună, calitatea culorii și o claritate deosebită datorată tehnologiei IPS a display-ului transformă orice conținut, muncă sau distracție, într-o experiență plăcută. Singurul lucru care poate lipsește, deși nu mi se pare necesar pe un ecran de dimensiunea asta, e opțiunea touchscreen.

În clipul următor, unboxing-ul, o privire din mai multe unghiuri asupra laptopului și prima pornire. Apare și încărcătorul pe USB-C, care este la rândul său mic și ușor.

Specificațiile modelului testat LG Gram 17" (17Z90Q): procesor Intel i71260P cu 12 nuclee (4 de performanță + 8 de eficiență), GPU Intel Iris Xe, 16GB RAM LPDDR5, SSD Samsung NVME Gen 4 M.2(2280) de 1TB, sistem de operare Windows 11 Home și certificarea platformei Intel Evo, vezi mai jos în dreapta tastaturii timbrul.

Porturi și conectivitate: ieșire jack pentru căști (3.5mm), 2xUSB-A (USB 3.2 Gen 2), 2xUSB-C (USB 4 Gen3 - Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4), HDMI, cititor de card și Kesington Lock.

Tastatura completă e iluminată și comodă în utilizare, deși cursa tastelor e scurtă. Tastele principale sunt mari, pătrate, cele pentru funcții, tastele F, sunt mici și dreptunghiulare, iar cele din dreapta, numerice, sunt de dimensiune medie. Cel mai probabil, criteriul după care LG a setat dimensiunile e prioritatea folosirii.

Touchpad-ul e mare, poziționat central și atât de exact, încât și oamenii care spun de obicei "nu mă descurc fără mouse" ar face o excepție în acest caz.

LG Gram 17" este primul laptop pe care am setat deblocarea cu fața prin Windows Hello, mi s-a oferit opțiunea în setările inițiale și am zis: de ce nu? Și sunt foarte mulțumit, pentru că mă scapă de introducerea unei parole de fiecare dată.

De ce poate face asta? Pentru că are o cameră FHD cu IR. Și dacă tot am vorbit de cameră, necesară pentru autentificare, conferințe online sau discuții cu prietenii, laptopul are și două microfoane.

Laptopul are două difuzoare stereo de 1.5W potențate de tehnologia DTS X:Ultra, care se aud foarte bine. Nu mai sunt surprins ca anul trecut de puterea sunetului, ca pe modelul de 16, dar volumul și calitatea s-au păstrat.

Exceptând utilizarea zilnică timp de aproape 2 săptămâni, l-am supus la o mulțime de teste sintetice:

- UserBenchmark

- PASSMARK

- PCMARK10 Professional

- 3DMARK CPU Profile

- 3DMARK storage score

- CrystalDiskMark

LG Gram 17" vine cu o baterie de 80Wh și un încărcător USB-C de 65W, care încarcă complet laptopul, de la 0, în circa o oră.

Și un test de autonomie în muncă de birou cu PCMARK10 Professional.

M-am și jucat pe el la rezoluție HD și cu setările pe medii și a fost foarte ok, poate mai puțin faptul că la Fortnite am luat bătaie, pentru că nu colectasem nimic pentru sănătate. După joc am și făcut un colaj din cele 2 clipuri video înregistrate cu aplicația nativă din Windows.

Deci, în afară de gaming, duce și editare video primară. Dar, ca să fim clari, nu e laptop de gaming sau pentru creatorii de conținut.

Iată cum au decurs partidele de CSGO și Fornite pe LG Gram 17".

LG Gram 17" este cel mai ușor laptop de 17 inci pe care îl puteți cumpăra și vine cu un procesor Intel Core i7 de a 12-a generație și o durată de viață a bateriei care depășește o zi normală de lucru.

E un PC pentru muncă de birou, cu o construcție care rezistă în orice mediu și cu performanță foarte bună în sarcinile zilnice. În plus, are și avantajul de a impresiona oamenii care vin prima dată în contact cu el. Toate astea la un preț de 1799 de dolari în SUA, iar la momentul publicării acestui review, în România prețul variază între 8900 si 9400 de lei.