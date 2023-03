Kiril Khomiakov, Binance: Bitcoin este foarte volatil, dar n-a avut niciodată nevoie de un plan de salvare

Săptămâna acesta m-am întîlnit cu Kiril Khomiakov, director general al Binance pe Europa Centrală și de Est și am discutat pe larg de spre platformă, blockchain și viitorul criptomondelor.

Kiril Khomiakov a venit în România cu ocazia unui workshop Binance desfășurat în timpul evenimentului Crypto Expo Europe, dedicat exclusiv pieței Blockchain și Cripto din Europa Centrală și de Est.

Povestește-mi despre tine, cum ai dori să te cunoască publicul din România?

Sunt ucrainian, mă numesc Kiril Khomiakov și sunt director general pentru Ucraina și CEE la Binance. Am o experiență extinsă în domeniul bancar, în fintech și, de asemenea, am lucrat pentru guvern. În ultimul an și jumătate conduc Binance în această regiune.

Ești prima dată în România? Ce știi despre noi ca țară vecină?

Nu, nu sunt prima dată în România, cred că am venit aici de peste 20 de ori. Am fost aici și când lucram în altă parte și de câteva ori cu Binance. Ultima vizită am făcut-o împreună cu CZ ( Changpeng Zhao), fondatorul și CEO-ul companiei și continuăm discuțiile cu guvernul, mediul de afaceri, comunitatea, pentru a ne dezvolta în continuare afacerile aici. Pentru că România este o piață foarte importantă pentru noi. Este o piață bogată în talente IT, adopția cripto e destul de ridicată, este interes mare pentru cripto, blockchain, Web 3.0 și totuși costul specialiștilor IT este relativ bun comparativ cu cel din țările vestice.

Deci sunteți în căutare de noi angajați?

Deja facem asta, avem propria noastră echipă de marketing, propriul call-center în română și de asemenea am început să construim un centru în Iași. Acesta este pentru dezvoltatori care lucrează la un proiect global important al Binance.

Pentru cei care nu știu absolut nimic despre Binance și ajung să citească acest interviu, povestește-mi ce face compania și care e scopul ei?

Binance este unul din liderii din industria cripto și în ciuda faptului că suntem foarte mari suntem în continuare concentrați pe utilizator și pe comunitate. Ne localizăm produsele și conținutul și ne ascultăm comunitatea pentru că vrem să construim produse pe care oamenii le folosesc zilnic. Acesta este scopul nostru principal.

Următoarele ținte pentru România ar fi să dezvoltăm educația, să ajutăm guvernarea să creeze cadrul legislativ pentru ca domeniul cripto să fie regularizat și să ne creștem prezența aici. Urmărim și dezvoltarea unor produse ca Binance Pay, Binace Academy, Binance Call etc.

În ce țări e disponibil sistemul Binance Pay?

E disponibil global, funcționează și în România. Sunt câteva magazine locale care au integrat deja Binance Pay și poți plăti pentru călătorii, mobilier, bilete Entertix. Avem deja niște parteneri care acceptă plățile cripto și vom continua să dezvoltăm acest sistem.

Cum plătești cu Binance, aveți propria aplicație sau apăreți ca variantă de plată în aplicațiile bancare?

Plata funcționează în felul următor. Când cumperi bilete pe internet, una dintre formulele de plată este Binance Pay. Apoi utilizatorul este redirecționat către aplicația Binance, confirmă plata și la momentul plății moneda cripto este convertită automat în lei și tranzacția e realizată în blockchain.

Utilizatorul poate selecta până la 70 de criptomonede care sunt disponibile pentru Binance Pay și poate selecta și ordinea criptomonedelor. De exemplu, prima poate fi USDT, când se termină poate fi USD etc. Și, de asemenea, depinzând de cantitatea de BNB (Binance Coin) pe care o deții poți primi înapoi până la 8% din valoarea plății.

Ce este cardul de refugiați Binance, cui se adresează și ce v-a determinat să creeați un asemeneea produs?

L-am creat în urma unui eveniment nefericit, războiul, și am văzut că sunt o mulțime de oameni care părăsesc Ucraina. De când a început războiul, mai mult de 10 milioane de oameni au fost forțați să-și părăsească țara. Sunt și oameni bogați printre ei, dar majoritatea au nevoie de ajutor. Oameni săraci care au plecat fără haine, fără bani, fără nimic. Au fugit de război.

Și ne gândeam cum să ajutăm aceste familii care trăiesc în adăposturi și au nevoie de un ajutor lunar. Nu doar să donăm bani la o mare organizație caritabilă, ci să ajutăm individual fiecare persoană. Așa am construit acest card pentru refugiați.

Cardul Binance încă nu este disponibil în Ucraina, din cauza legislației nu este deocamdată funcțional. Dar este disponibil pentru oricine este în Europa.

Așa am creat cardul pentru refugiați Binance, oricine îl poate comanda ușor pe internet și versiunea digitală este disponibilă în câteva secunde și versiunea fizică poate fi livrată. În total sunt mai mult de 200.000 de oameni care au comandat un card de refugiat Binance.

Partea de donație o oferim doar celor care au cu adevărat nevoie. Și am plătit 75 de milioane de BUSD pentru 3 luni consecutive, până la 225 de milioane BUSD, susținând 15.000 de familii care aveau nevoie.

Cum vezi evoluția pieței de monede virtuale în Europa Centrală și de Est și care sunt perspectivele de adopție și utilizare ?

Aș spune că piața din Europa Centrală și de Est este mai mult sau mai puțin similară cu Europa de Vest. Adopția criptomonedelor nu este la nivelul pe care-l așteptam, ca în Ucraina, CIS, Turcia sau Asia. Europa este puțin mai conservatoare la capitolul adopției criptomonedelor, dar credem că asta se datorează situației economice, care este mai bună decât în țările în curs de dezvoltare.

Și în al doilea rând din cauza lipsei de reglementare. Odată ce avem legi, odată ce e adoptată MiCA (Markets in Crypto-Assets) și fiecare țară aplică local MiCA, inclusiv România, credem că utilizarea de criptomonede va crește semnificativ. Iar noi vom ajuta local educarea utilizatorilor și vom implementa produsele care-i ajută în viața cotidiană. Produse ca Binance Pay despre care tocmai am discutat și multe altele. Aș spune că CEE se află acum în media europeană.

Știți care sunt valorile de adopție a criptomonedelor în procente pentru Europa?

Numărul 1 în lume la adopția criptomonedelor e Ucraina, știu asta bine pentru că sunt ucrainean. 12.5 % din populația adultă au folosit criptomonede pentru plăți cel puțin odată. Acesta este criteriul de măsurare. Și cred că în România în jur de 8% din populația adultă a plătit cel puțin odată cu criptomonede. Asta e și rata de adopție.

Și la nivel European, în Asia?

Pentru Europa este aproape aceeași cifră ca în România, undeva între 6 și 8%. Nu știu exact cifrele pentru Asia, dar sunt undeva între 8 și 12%. Nu pot fi mai sus decât Ucraina.

Ce strategii folosiți pentru a extinde și consolida prezența Binance în Europa Centrală și de Est?

Respectarea cerințelor și reglementărilor impuse de autoritățile și instituțiile guvernamentale. Licențele sunt importante pentru noi, suntem piața de schimb cripto cu cele mai multe licențe din lume, avem mai mult de 50 de licențe excluzând Statele Unite. Pentru că Statele Unite sunt o entitate separată.

Încercăm să ajutăm autoritățile să pună în aplicare legile necesare cât mai repede cu putiință. Pentru că să faci legi e ușor, dar să faci legi care să ajute dezvoltarea industriei e mai complicat.

Acesta e scopul comun pe care-l împărtășim cu orice guvern, pentru că guvernul vrea să dezvolte economia și să protejeze cetățenii așa cum vrem și noi. Vrem să dezvoltăm afacerea și să ne protejăm clienții. Avem un scop comun, deci suntem parteneri cu autoritățile din România, cu Ministerul Digitalizării, cu Autoritatea pentru Digitalizarea României care va deveni viitorul regulator. Și ne oferim cunoașterea, expertiza, cele mai bune practici globale în materie de legislație.

A doua strategie este educația cripto și alfabetizare financiară. În România, mai mult de 80% dintre oamenii care folosesc internetul nu sunt educați din punct de vedere financiar. Practic nu știu să se ferească de înșelăciuni, cum să nu devină victime ale escrocilor. Acesta este un rol important pentru noi să ne educăm utilizatorii și populația în general în Web 3.0, blockchain și să facem alfabetizare financiară.

A treia strategie este să ne construim o comunitate locală, suntem o companie interesată de comunitate și avem un proiect Binance Angel, echipă de marketing, echipă de suport, Academia Binance. Toate disponibile local pentru a oferi conținut interesant utilizatorilor noștri.

Care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă Binance în prezent și cum plănuiți să le abordați?

La nivel global cel mai mare rău pentru industrie s-a petrecut anul trecut, pentru că vreo 2 escroci mari Terra Luna, FTX plus unii mai mici... Din păcate aceste cazuri au creat o lipsă de încredere din partea autorităților și din partea utilizatorilor cu privirea la toată industria cripto în general și la piețele centralizate de schimb în particular.

Noi ca un lider responsabil al industriei ne unim forțele cu alte companii de profil pentru a recâștiga încrederea. Pentru a oferi dovezi ale rezervelor financiare, pentru a oferi informații clare și concise că fondurile utilizatorilor nu sunt folosite în mod ilegal.

De asemenea, am creat un fond de siguranță, numit SAFU, de 1 miliard de dolari împreună cu alți parteneri din industrie pentru a recâștiga încrederea.

Deci principala provocare este încrederea?

Da este, pentru că atunci când îți dai banii unei case de schimb cripto, trebuie să fii 100% sigur că banii tăi aflați sub forma unei monede nu sunt convertiți în altceva, că nu se joacă nimeni cu ei, nimeni nu-i investește, nimeni nu tranzacționează împotriva ta, că nimeni nu acoperă niște găuri etc.

Este foarte important pentru că utilizatorii care tranzacționează deja monede virtuale au două opțiuni. Fie o fac într-o piață de schimb centralizată, fie în una descentralizată, evident fiecare cu avantaje și dezavantaje.

Pe o piață centralizată, dacă-ți pierzi cheia sau fraza secretă poți întotdeauna să o recuperezi fără probleme. Sunt mult mai multe produse acolo, un număr mai mare de utilizatori, mai multe lichidități, e mai ieftin și mai confortabil. Dar trebuie să ai încredere 100% în platformă.

Dacă folosești portofelul ai mai puține funcții, mai puține lichidități, permisiuni sunt mai ridicate, dar tu trebuie să-ți protejezi cheia. Asta este pentru oamenii care sunt foarte avansați tehnologic și sunt siguri că nu-și pierd cheile. Pentru că dacă pierzi cheia nu-ți vei mai recupera niciodată cardul cripto.

În contextul creșterii numărului de utilizatori de criptomonede, cum vedeți Binance că poate rămâne competitiv și să ofere servicii de înaltă calitate în viitor?

Nu suntem perturbați de evenimentele externe, de ceea ce se întâmplă în jur. Nu suntem prea entuziasmați când se întâmplă ceva bun și nici prea îngrijorați când se întâmplă ceva rău, avem propria strategie. Strategia noastră e să construim pe relația cu clientul, cu comunitatea, să construim produse pe care clienții le pot folosi zilnic și le ușurează viața și pentru a permite libertatea banilor.

Ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, donațiile, mulțimea de transferuri în monedă virtuală, transferuri care au loc în câteva secunde, libertatea de ați muta capitalul pentru ați susține familia. Acesta este de fapt motivul pentru care criptomonedele există, pentru a ajuta, pentru a o face în secunde și foarte ieftin. Vom continua să construim acest tip de produse, să construim un ecosistem care să ușureze adopția în masă a blockchain-ului.

Binance și-a lansat propria monedă digitală, Binance Coin (BNB). Ce beneficii aduce această monedă utilizatorilor din Europa Centrală și de Est și care sunt planurile pentru dezvoltarea în continuare a BNB?

BNB este de fapt o criptomonedă descentralizată, nu este controlată de Binance, este disponibilă tuturor. Sunt câteva avantaje pentru a folosi BNB pe platforma noastră:

plăteștiti taxe mai mici când tranzacționezi pe Binance, în funcție de cât de mult BNB deții;

primești o parte mai mare din suma tranzacționată înapoi (cashback) dacă folosești cardul Binance;

poți participa la launchpads (lansări de proiecte) și pot obține o alocare mai mare depinzând de cât de mult BNB blochezi pentru alocarea launchpad-ului, când partcipi la ICO (Initial Coin Offering);

motivul principal pentru BNB este să alimenteze lanțul BNB, care este o soluție open source descentralizată pe care orice proiect cu criptomonede, proiect blockchain o poate folosi pentru a-și construi produsul.

Cum vezi interacțiunea viitoare dintre criptomonede și finanțele tradiționale, cum ar fi băncile și instituțiile financiare, și care sunt perspectivele de colaborare cu acestea?

Cu siguranță avem nevoie unii de alții și cel puțin avem nevoie să schimbăm criptomonede în moneda locala, operațiuni numite fiat on rem / off rem și cred că cele două vor colabora din ce în ce mai mult. Când legislația va fi finalizată și criptomonedele vor fi reglementate și licențiate la fel ca în domeniul finațelor tradiționale și în al doilea rând când vom vedea că domeniul monedelor critpto nu mai poate fi oprit.

Nu poți pretinde că nu există, există și va crește. Cu cât institituțiile financiare tradiționale vor înțelege mai repede și vor încheia parteneriate cu casele de schimb de criptomonede și vor începe să ofere aceste servicii utilizatorilor lor, cu atât mai competitive vor deveni pe piață și vom putea vedea aceste obligațiuni digitale. Toți acești furnizori de servicii financiare vor crește foarte repede. Este inevitabil.

Care este viziunea Binance cu privire la potențialul criptomonedelor de a reduce diferențele economice și financiare din Europa Centrală și de Est și de a stimula dezvoltarea economică și inovația?

Voi vorbi despre România. Vedem că proiectele cu criptomonede ca al nostru creează locuri de muncă, de curând am deschis propriul nostru centru tech în Iași și angajăm tot mai mulți oameni acolo. Locurile de muncă înseamnă mai puțin șomaj și un PIB mai mare pentru țară, iar pentru noi multe talente în IT, un cost pe angajat IT relativ mai mic decât în Europa de Vest.

Cu reglementările necesare România poate deveni un centru Est-European pentru blockchain. Asta înseamnă mai multe investiții, mai multe companii internaționale care să vină aici să-și deschidă birouri, care va duce la un PIB mai mare și la o cereștere mai mare a economiei benefică pentru toți românii.

Ce poți să ne spui despre băncile din SUA care au probleme?

Nu comentăm. Sunt evenimente nefercite care se întâmplă. Partea intersantă este că în trecut când bursa era în scădere asta afecta și criptomonedele. Acum este o situație unică când avem direcții diferite. Bursa e în scădere dar Bitcoin și alte criptomonede sunt în creștere. Astfel criptomonedele își servesc scopul principal, de a furniza libertatea banilor către oameni la nivel global. Cred că asta e modul corect de a funcționa, să dezvoltăm sistemul financiar tradițional și criptomonedele într-un mod responsabil, controlat, reglementat.

Bitcoin este foarte volatil, dar n-a avut niciodată nevoie de un plan de salvare.

O idee foarte interesantă!

De fapt am furat-o de la CZ ( Changpeng Zhao), CEO-ul nostru, la care am auzit-o de curând.

Ce sfat i-ați da unui începător în criptomonede care ar dori să înceapă să investească și să tranzacționeze pe platforma Binance?

Asigură-te că faci așa numita DYOR (Do your own research). Fă-ți propriile cercetări, învață singur și să nu ai încredere în cei care-ți spun că o monedă e mai bună decât alta. Nu ezita să petreci timp ca să te educi despre avantajele și dezavantajele unei criptomonede, despre volatilitatea și riscurile pe care le ridică, despre propriul token. Educația și cunoașterea e cheia succesului investițiilor tale și al portofoliului tău.

Luna viitoare vom lansa proiectul Școala Binance pentru români, în limba română și va fi un serial animat online cu informații despre diferite subiecte. În total va avea undeva între 4 și 6 ore și poți învăța și câștiga câțiva dolari când răspunzi la întrebări corect. Până la 30 de dolari pe durata întregului curs și vei primi și un certificat NFT, că ai absolvit cursul de începători. Cel puțin fă cursul și fă propriile cercetări și al treilea sfat e să nu-ți investești toți banii în criptomonede. Investește o sumă de care să nu te atingi o perioadă lungă de timp și să te simți confortabil cu asta. Nu investi tot, cel puțin dacaă nu ești un utilizator experimentat