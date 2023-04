Jakub Olek: TikTok nu înregistrează tastatura, folosește informații despre tastare pentru a detecta modele sau ritmuri neobișnuite

Am discutat pe larg cu Jakub Olek, Head of Public Policy and Government Relations în Europa Centrală și de Est la TikTok, despre provocările cu care se confruntă platforma, legislație, știri eronate, responsabilitate, limite zilnice și activitatea din România.

Jakub Olek se definește ca ”expert în relațiile guvernamentale și accesul la piețe, cu diplomă în drept și experiență internațională. Implicat în tehnologie și inovație. Triatlonist amator în proba IRONMAN”.

Comisia Europeană a interzis personalului să folosească TikTok pe dispozitivele de lucru din cauza problemelor de securitate? Ce părere ai despre asta, este aplicația un risc de securitate pentru utilizatorii săi?

Suntem clari și vocali în ceea ce privește aceste acțiuni: credem că această suspendare este greșită și se bazează pe concepții fundamental greșite. Am fost deosebit de surprinși de faptul că nu am fost contactați direct de către Comisia Europeană și nici nu am primit nicio explicație, mai ales pentru că am avut de-a lungul timpului conversații pozitive cu autoritățile europene. Ni s-a promis că, atâta timp cât ne vom conforma cu legile UE privind datele, precum GDPR și alte reguli pe care le implementăm deja, vom fi tratați în mod corect.

Este important de menționat faptul că, până în momentul deciziei, nu am primit nicio dovadă care să confirme că am putea reprezenta cu adevărat vreo amenințare de securitate. Așa cum semnalează și opinia publică destul de des, întreaga discuție este mai degrabă o chestiune de joc geopolitic, alimentată de temeri, nu de fapte.

TikTok împărtășește un obiectiv comun cu guvernele și Comisia Europeană, care asigură utilizatorilor cel mai bun nivel posibil de confidențialitate și securitate a datelor. În ultimele luni, am muncit din greu pentru a ne îmbunătăți abordarea cu privire la securitatea datelor, inclusiv prin introducerea Proiectului Clover, care stabilește noul standard în protecția datelor, precum și prin anunțarea a trei centre de date în Europa (două în Dublin și unul în regiunea Hamar, Norvegia).

Care sunt principalele provocări cu care se confruntă TikTok în Europa Centrală și de Est în ceea ce privește reglementarea și conformitatea cu legile locale?

TikTok respectă toate regulile și reglementările atât la nivel regional, cât și local. De asemenea, TikTok se conformează atât codurilor obligatorii, dar și celor voluntare (cum ar fi cele privind dezinformarea sau discursul motivat de ură). De fapt, de multe ori suntem primii care adoptă noi soluții datorită faptului că încă suntem o organizație relativ tânără, agilă și flexibilă. În plus, modelul nostru are la bază siguranța, iar acest lucru ne permite să ne setăm prioritățile corect.

Un exemplu bun în acest sens este autoreglementarea în ceea ce privește synthetic media, unde normele și reglementările legale nu țin încă pasul cu dezvoltarea tehnologiei. Cel mai probabil va mai dura până va fi reglementată la nivel regional sau local. Între timp, în cea mai recentă actualizare a Regulilor Comunității, TikTok a abordat cu atenție această problemă, implementând avertismente obligatorii pentru cei care sunt dispuși să folosească acest tip de conținut pe platformă.

Cum vedeți evoluția politicilor de protecție a datelor în Europa și cum se pregătește TikTok să răspundă eventualelor modificări legislative?

Europa are deja o legislație strictă pentru protecția datelor personale, care se dezvoltă constant. Din perspectiva noastră - este cu siguranță o abordare pozitivă și ne bucurăm să adoptăm astfel de soluții, care ajută la stabilirea unor standarde clare în industrie. Acestea oferă mai multă transparență utilizatorilor, autorităților de reglementare și aplică aceleași standarde pentru fiecare companie care operează în domeniu.

În ceea ce privește reglementările pentru protecția datelor, tratăm acest subiect cu cea mai mare seriozitate, deoarece scopul nostru final este să fim cea mai de încredere platformă de divertisment. De aceea, nu numai că respectăm toate reglementările existente, cum ar fi GDPR, dar suntem într-un punct în care facem mai mult decât este norma în piață în legătură cu securitatea și transparența datelor. De exemplu, oferim acces terților la infrastructura noastră și luăm constant măsuri pentru a consolida și mai mult protecțiile pe care le avem.

Ce măsuri a luat TikTok pentru a se asigura că platforma respectă toate regulile și reglementările de siguranță online, inclusiv combaterea discursului instigator la ură și protejarea confidențialității utilizatorilor?

Încă de la început, ne-am străduit să consolidăm încrederea oamenilor prin transparență, prin adoptarea unor coduri legale, coduri voluntare și dezvoltarea unor reguli și principii proprii. În acest domeniu, cooperăm cu toate autoritățile și ne prezentăm deschis eforturile.

Cel mai important set de politici, care descrie în mod clar și cuprinzător ce este și ce nu este permis pe platforma noastră, este reprezentat de Regulile comunității. Aceste reguli respectă nu numai reglementările formale, ci și input din partea a peste 100 de organizații din întreaga lume care au fost consultate. Anunțăm deschis rezultatele aplicării Regulilor comunității în rapoartele trimestriale, atât presei, autorităților, cât și altor părți interesate. Abordarea noastră pentru siguranță pe TikTok este bazată pe angajamentul de a susține drepturile omului și recent am anunțat principiile comunității noastre. Acestea au fost dezvoltate de profesioniștii noștri în domeniul siguranței și politicilor, în consultare cu experți, și au fost influențate de Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și Principiile Santa Clara, aliniate la cadrele juridice internaționale precum Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția cu privire la Drepturile Copilului.

După cum am menționat, participăm activ și la inițiative de reglementare voluntare. Am semnat Codurile voluntare privind dezinformarea și discursul instigator la ură și am dezvoltat, de asemenea, o platformă API de cercetare, care este deja disponibilă cercetătorilor și universităților din SUA, iar în curând va fi disponibilă pentru cele europene.

De asemenea, consultăm academicieni și experți din întreaga lume pentru a fi la curent cu tendințele și pentru a ne ajuta să evaluăm și să îmbunătățim în mod regulat politicile și procesele noastre. Consiliul nostru consultativ european pentru siguranță (European Safety Advisory Council) reunește lideri din mediul academic și din societatea civilă din întreaga regiune.

Fiecare membru aduce o perspectivă diferită asupra provocărilor cu care ne confruntăm, oferă expertiză în domeniu, în timp ce ne oferă sfaturi cu privire la politicile și practicile noastre de moderare a conținutului. De asemenea, cooperăm în această chestiune cu ONG-uri de renume mondial și parteneri comunitari, printre care se numără Galop, Glitch, Stonewall, MiND, Unia, TellMama sau Congresul Evreiesc Mondial.

În ceea ce privește utilizatorii, confidențialitatea și protecția datelor, am stabilit o strategie clară de guvernanță a datelor pentru Europa, bazată pe principiile stocării datelor la nivel local, minimizând transferurile de date în afara regiunii și reducând și mai mult accesul angajaților la datele utilizatorilor TikTok. În plus, recent, am lansat soluția lider în industrie numită Project Clover. Pe lângă stabilirea a trei centre de date în Europa, ne vom îmbunătăți controalele privind accesul la date prin introducerea de gateway-uri de securitate care determină accesul angajaților la datele utilizatorilor TikTok din Marea Britanie și Europa și transferurile de date ale utilizatorilor europeni.

Orice acces la date nu numai că va respecta legile relevante privind protecția datelor, ci va trebui să treacă mai întâi prin aceste gateway-uri de securitate și verificări suplimentare. De asemenea, am anunțat că vom numi un partener european terț pentru securitatea datelor, care va supraveghea și audita controalele și protecția datelor noastre, va monitoriza fluxurile de date, va oferi verificare independentă și va raporta incidentele.

Mai mult, vom colabora și cu terțe părți pentru a include în abordarea noastră cele mai recente tehnologii avansate de îmbunătățire a confidențialității. Acestea includ, dar nu se limitează la, pseudonimizarea datelor cu caracter personal, agregarea datelor și un sistem cunoscut sub numele de confidențialitate diferențială. Cu toate cele de mai sus, vom putea oferi un nivel fără precedent de siguranță și confidențialitate a datelor utilizatorului.

Care credeți că va fi viitorul pentru TikTok în Europa Centrală și de Est, mai ales în ceea ce privește colaborarea cu autoritățile și creșterea numărului de utilizatori?

Într-un timp foarte scurt, TikTok a devenit o sursă de bucurie, optimism, inspirație și divertisment pentru peste 150 de milioane de persoane din Europa și suntem deosebit de mândri de acest lucru. Pentru toți acești oameni, TikTok este un loc în care creativitatea prosperă, în care fiecare persoană se poate exprima autentic și unde oricine își poate împărtăși pasiunile sau chiar profesiile - și vom face tot posibilul să păstrăm platforma noastră la fel.

De la pasionați de carte sau gurmanzi, până la artiști emergenți sau fermieri, cultura este remixată și reimaginată într-un mod unic TikTok. Astăzi, peste 5.000 de oameni fac parte din echipa TikTok și lucrează în 10 țări din întreaga regiune europeană într-o gamă variată de domenii, de la vânzări, monetizare și până la siguranță. Este o responsabilitate foarte mare pentru noi să îi asigurăm pe toți că vom rămâne aceeași platformă sigură, de încredere și deschisă pentru oricine, care ne-a oferit această comunitate uriașă și minunată, deci vedem cu siguranță nevoia de a investi în eforturile noastre pentru a sprijini această comunitate înfloritoare.

Care sunt cele mai importante obiective pe care le urmăriți în calitate de șef pe politici publice și relații guvernamentale al TikTok în CEE și cum plănuiți să le atingeți?

Obiectivul nostru este să stabilim o linie deschisă și transparentă de comunicare și cooperare cu instituțiile și autoritățile locale. Suntem deschiși să ne întâlnim cu acestea și să discutăm transparent orice probleme și preocupări, dar și să răspundem nevoilor acestora. De asemenea, ne angajăm în inițiative locale valoroase în mod voluntar, realizate de cele mai multe ori alături de ONG-uri locale.

Aceste inițiative fac parte din strategia noastră de glocalizare prin care ne propunem să susținem direcțiile globale prin proiecte relevante la nivel local. Recent, alături de comunitatea și creatorii minunați din România, am celebrat Ziua Națională a Lecturii, contribuind la redescoperirea pasiunii și interesului pentru lectură, iar cu câteva săptămâni înainte, am marcat cele 16 Zile de Activism Împotriva Violenței de Gen prin parteneriatul cu cu Asociația SEXUL vs BARZA, pentru a începe conversația despre violența bazată pe gen și a porni un proces de educare pentru comunitatea TikTok în acest sens.

Este o legendă, să-i spunem, care circulă pe internet de foarte mult timp, care spune că TikTok monitorizează toate atingerile și apăsările pe tastatură. Cum comentați această afirmație?

Nu este adevărat, iar această informație se bazează pe o serie de știri eronate. În primul rând, trebuie să explicăm câteva detalii tehnice importante, care stau la baza acestei dezinformări. Este important să facem diferența între recunoașterea modelului keystroke (de tastare) și keystroke logging (înregistrarea tastării). Recunoașterea modelului de keystroke este o tehnologie cunoscută de securitate a rețelei și a sistemului utilizată pentru a proteja sistemele și datele prin evaluarea vitezei și ritmului tastelor pentru a identifica entitățile care au intenții negative (cum ar fi boții), fără a înregistra conținutul a ceea ce este tastat, în timp ce keystroke logging este o tehnologie diferită, utilizată pentru a înregistra conținutul scris de o persoană.

TikTok nu folosește keystroke logging (înregistrarea tastării). TikTok folosește informații despre keystrokes (apăsarea tastelor) pentru a detecta modele sau ritmuri neobișnuite. De exemplu, dacă fiecare literă este tastată exact la 1 secundă. Acest lucru ajută la protejarea împotriva autentificărilor false, a comentariilor de tip spam sau a altor comportamente care pot amenința integritatea platformei noastre.

De asemenea, în această privință, TikTok nu este diferit din punct de vedere al datelor standard colectate de alte platforme de divertisment sau social media. A existat un alt raport eronat, destul de preluat însă, emis de o companie numită Internet2.0, care a prezentat informații false despre cantitatea de date pe care o colectăm. De exemplu, nu colectăm numărul IMEI al dispozitivelor utilizatorilor, seria SIM, informații despre abonamentele active sau numărul de identificare al cardurilor cu circuite integrate.

Nu avem acces automat la clipboard, deși poate fi inițiat de un utilizator. Spre deosebire de alte aplicații, nu colectăm locația GPS precisă, ci utilizăm informații aproximative privind locația precum adresa IP. De aceea, încurajăm întotdeauna media sau analiștii să ne pună întrebări, astfel încât să putem aborda în mod clar potențialele neînțelegeri.

Cum credeți că poate ajuta TikTok să îmbunătățească mediul online și să promoveze utilizarea sigură și responsabilă a internetului?

Misiunea TikTok este să aducă bucurie și să inspire creativitate. Acest lucru nu poate fi realizat fără a asigura standarde ridicate de siguranță și bunăstare pentru utilizatorii noștri, iar acesta este obiectivul nostru principal întrucât suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem în ceea ce privește cei 150 de milioane de utilizatori din Europa. Astfel, eforturile noastre în acest sens sunt împărțite în trei zone: oferirea unor funcții și unei experiențe adecvate în aplicație, educarea comunității noastre și implicarea în proiecte relevante în afara aplicației.

În plus, este important de menționat, avem o mulțime de acțiuni în fiecare categorie. Așa că, în loc să trecem prin toate aceste inițiative (ceea ce, cel mai probabil, ar necesita o discuție separată), aș dori să ne concentrăm pe ceea ce se discută în mod special în ultima vreme, și anume bunăstarea digitală. Am decis să introducem o mulțime de funcții pentru a adresa nevoia de limitare a timpului petrecut în aplicație deoarece știm că este crucial să menținem un echilibru sănătos între activitatea online și viața din offline, mai ales în ceea ce privește tinerii.

TikTok avea deja o funcție care le permite utilizatorilor să controleze timpul petrecut pe TikTok și să seteze limite de timp. Prin acest instrument, utilizatorii pot alege să primească notificări în aplicație care le aduc aminte să ia o pauză după o anumită perioadă de timp petrecută într-o singură sesiune, având posibilitatea să le personalizeze așa cum își doresc.

În plus, oamenii pot seta deja limite zilnice și să decidă astfel cât timp își doresc să petreacă în aplicație în fiecare zi. Pe lângă acest lucru, am stabilit o limită zilnică de 60 de minute pentru toți utilizatorii sub 18 ani. TikTok este prima platformă digitală care a implementat o astfel de limită. Astfel, dacă limita de 60 de minute este atinsă, tinerilor li se va cere să introducă o parolă pentru a continua vizionarea, dar și să ia o decizie activă pentru a prelungi acest timp.

De asemenea, oferim detalii despre timpul pe care o persoană îl petrece pe platformă. Astfel, oamenii pot să afle de câte ori au deschis aplicația într-o anumită zi și pot primi statistici privind timpul petrecut în aplicație, atât pe parcursul zilei, cât și noaptea. În plus, utilizatorii pot alege să primească notificări săptămânale astfel încât să analizeze activitatea lor de pe TikTok mai atent.

Mai mult, ne propunem nu doar să avem grijă de bunăstarea utilizatorilor tineri și să-i ajutăm să folosească aplicația mai conștient, ci și să sprijinim părinții astfel încât să aibă control asupra timpului pe care copiii lor îl petrec pe TikTok. De aceea, lucrăm constant la dezvoltarea funcției noastre de Control Parental (Family Pairing) - și încurajăm fiecare părinte să o folosească - funcție care le permite părinților să gestioneze activitatea copilului în aplicație, inclusiv timpul petrecut în fața ecranului, partea din zi în care TikTok poate fi vizionat, dar și tipul de conținut pe care adolescentul poate să îl consume pe platformă.

Spunem întotdeauna că timpul pe TikTok trebuie să fie un timp bine petrecut. Peste 60% dintre utilizatorii noștri descriu astfel experiența de pe TikTok, în timp ce același procent spun că se află într-o etapă pozitivă când se află pe TikTok (ceea ce înseamnă că se simt fericiți, jucăuși sau plini de energie), comparativ cu doar 38% în ceea ce privește alte platforme. Nu ne dorim să stricăm acest lucru.

Ai fost cel puțin o dată în România, ce știi despre utilizatori și cum merge aplicația, crește, scade sau s-a stabilizat?

România este a doua cea mai mare piață din Europa Centrală atât în privința numărului de utilizatori, cât în privința interacțiunii de pe platformă. Putem să confirmăm că am remarcat o creștere de două cifre de la an la an a numărului de utilizatori și un procent semnificativ din populația României este deja pe TikTok. Iar piața din România este foarte importantă pentru TikTok întrucât comunitatea din România s-a adaptat foarte bine platformei, iar numărul de utilizatori români a crescut rapid.

Dacă ar fi să caracterizezi TikTok în 3 cuvinte, care ar fi acestea?

Este simplu: sigur, inclusiv, optimist.