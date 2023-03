Intelactsoft a lansat o platformă de recrutare dedicată specialiștilor și freelancerilor din IT

Compania Intelactsoft a lansat pe piață Inctrl.ai, o platformă de recrutare în IT, dezvoltată printr-un proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014–2020.

Prin intermediul platformei specialiștii în IT, salariați sau freelanceri, aplică pentru colaborări project-based sau joburi în companiile din România. De asemenea, platforma Inctrl.ai ajută companiile să găsească colaboratori sau angajați, suplinind deficitul de specialiști în domeniul IT.

Pe Inctrl.ai, utilizatorii își creează profiluri personalizate, unde datele din CV se extrag automat. După crearea profilurilor, aceștia au acces la un dashboard din care își pot căuta locuri de muncă sau proiecte, pot contacta companiile care au postat oferte de angajare și își pot gestiona proiectele în care s-au implicat, dar și veniturile acumulate.

De cealaltă parte, companiile care utilizează platforma Inctrl.ai își afișează locurile de muncă și proiectele disponibile, caută candidații cei mai potriviți pentru un proiect sau o poziție de lucru anume, creează echipe de specialiști și, de asemenea, gestionează resursele, plățile și proiectele.

„ Am creat aplicația Inctrl.ai cu obiectivul de a ajuta companiile, pe de o parte, să găsească rapid și eficient specialiști motivați și, pe de altă parte, oamenii de IT să poată gestiona timpul și munca într-un mod potrivit cu nevoile lor din acel moment”, declară Călin Lupşan, CEO Intelactsoft (Intelligence Act).

Inctrl.ai se bazează pe algoritmi de inteligență artificială și machine learning, pentru o experiență de recrutare mult mai eficientă față de modul tradițional. Platforma oferă potrivirea între proiecte, companii și oamenii de IT adecvați, bazată pe criteriile personalizate ale utilizatorilor (program, disponibilitate, salariu, competențe, etc), transformând astfel modul în care companiile și specialiștii IT interacționează pentru fazele de preselecție, intervievare și contractare.

Platforma Inctrl.ai este disponibilă în varianta web, iar ulterior va putea fi descărcată și în varianta de aplicație mobilă din App Store şi Google Play.