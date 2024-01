Huawei FreeClip, căști TWS ”profesionale” cu design neconvențional [TECH REVIEW]

Huawei FreeClip sunt căști cu un design și un mod de utilizare neobișnuit, dar care sunt extrem de utile la munca de birou sau în spații în care ar trebui să ai atenție distributivă. Aș spune că sunt primele căști TWS ”profesionale” pe care le-am folosit.

Dacă nu e clar la ce mă refer cu modul de utilizare, Huawei FreeClip se fixează pe urechi, mai mult sau mai puțin, ca o pereche de cercei, nu se introduc în canalul urechii ca la majoritatea căștilor. Căștile sunt formate din trei părți principale - Comfort Bean (contragreutatea de după ureche), Acoustic Ball (difuzor) și brațul de legătură, în formă de C.

Huawei spune că designul C-bridge a fost creat prin tehnici industriale de inginerie de precizie și a fost formulat pe baza formelor urechilor a 10.000 de utilizatori reali, pentru curburile optime și confortabile ale urechii la 11.4°, cu o forță de prindere de 0.15N. Nu am capacitatea să confirm tehnologia implicată, numărul de teste și celelalte detalii tehnice, dar pot să spun că sunt comode în utilizare, chiar și după mai mult de 8 ore pe urechi.

Căștile înglobează tehnologia anti-vânt, pentru ascultarea neîntreruptă a muzicii chiar și în aer liber, în condiții de vânt puternic. Anularea zgomotului vântului este realizată de 2 microfoane + VPU (Voice Processing Unit) și împreună cu tehnologii avansate de anulare a zgomotului de fond care au efect inclusiv în apeluri, oferind claritatea convorbirilor chiar și în medii zgomotoase.

Poți conectat 2 perechi de căști Huawei FreeClip la un smartphone sau tabletă cu interfață EMUI 13 sau mai nouă și privi un film împreună cu cineva din familie sau un prieten.

Înainte să trec mai departe să vedem unboxing-ul căștilor.

Cutia conține căștile în carcasa de încărcare, ghid de pornire rapidă, garanție, cablu de încărcare USB-C.

Scenarii de utilizare pentru care sunt potrivite Huawei FreeClip:

• pentru ședințe la birou sau munca într-un open office, în care interacționezi constant cu alți oameni;

• sport în interior și exterior, gen sală de forță, jogging, ciclism etc;

• ascultarea de podcast-uri și muzică pe tot parcursul zilei, în timpul activităților casnice;

• la volan, când e absolut necesar să fii atent la trafic, din motive de siguranță.

Specificații Huawei FreeClip:

- dimeniuni ale fiecărei căști 22 mm x 15.65 mm x 10.34mm și o greutate de circa 5.6g;

- dimensiuni ale cutiei de încărcare și protecție a căștilor 59.70mm x 51.95mm x 27.35mm, și o greutate de circa 44.5 g;

- codecuri Bluetooth SBC, AAC, L2HC, LC3;

- senzori VPU/IMU /Hall /CAP

- bateria fiecărei căști este de 55 mAh;

- bateria carcasei este de 510 mAh;

- se încarcă pe fir prin mufa USB-C sau wireless;

- căștile au rezistență la apă și praf IP54, dar nu și cutia de încărcare;

Le-am conectat la desktop PC-ul pe care lucrez, la Huawei Mate 50 Pro, tableta Huawei Matepad Pro, pe un Motorola, iPhone, iPad și pe un Smart TV. În afară de desktop și Smart TV, pe toate dispozitivele am instalat aplicația Huawei AI Life din care gestionez căștile, aceasta e disponibilă și pe Android și pe iOS.

De obicei pentru teste, când e vorba de muzică, folosesc HI-RES Audio, de pe YouTube. La filme mă uit pe platforme de streaming: Netflix, HBO Max, SkyShow etc. Ascult radio online, joc diverse titluri pe mobil, cum ar fi COD, Asphalt 9 etc.

Cum sunt în folosire

Le-am folosit aproape o lună, la tot ce ar face un utilizator obișnuit: muzică, filme, apeluri, gaming etc. Într-o multitudine de scenarii de utilizare.

La biroul meu de acasă pot să și ascult muzică și să aud și ce-mi spun din când în când ”colegii” de apartament. Cu orice alt gen de căști TWS ar trebui să scoți una din urechi sau să le dai la o parte, pe cele peste urechi.

Am făcut o plimbare prin parcul IOR cu ele, pe un soare asurzitor. Am pus niște muzică clasică și am lăsat-o să curgă. Cu volumul la 50% auzeam și muzica și ce vorbeau oamenii din jurul meu, deși aveam fes peste ele. Cu volumul mai sus, pe la 80%, începi sa pierzi zgomotul ambiant, chiar cu designul acesta "deschis". Tot mai auzi ceva, dar șters. Când e o pauză între piese se aude totul perfect, ca și cum nu le-ai purta.

La metrou se aude prea puțin muzica. Doar în stații ai parte de ea. Îl aud mai bine pe băiatul masiv de la Glovo care vorbește la telefon despre probleme emoționale, decât melodia. În tren, în schimb, se aud foarte bine, chiar dacă se distinge și zgmotul garniturii.

Le-am pus mereu așa cum le-am scos din cutie, adică fiecare în urechea potrivită. Dar au un sistem de adaptare inteligent și dacă cumva le pui invers își ajustează sunetul pentru a obține efectul stereo. Un alt detaliu interesant, pe care nu l-am mai întâlnit la alte căști.

Oamenii se uită mai ciudat decât de obicei la tine pentru că nu știu ce sunt, arată original, neconvențional etc. Spune-i cum vrei, dar atrag atenția! Dar cui îi pasă dacă ce asculți în ele se aude bine și ai acces la și la sunetul din mediul înconjurător în timpul utilizării.

Cum se aud

Sunetul este de calitate bună, pe toate frecvențele sonore, dar basul este mai puțin prezent decât pe alte căști Huawei. Chiar și în meniul aplicației Huawei AI Life lipsește opțiunea dedicată pentru bas. Volumul e puternic la maximum și nu sunt deformări, desigur depinde și de materialul ascultat. Vocile sunt excelent definite și instrumentele nu se aglomerează neplăcut, au claritate și în ansamblu sunetul are o spațialitate plăcută.

În apeluri se aud și ești auzit foarte bine, nimeni nu știe că folosești căști.

Dacă vrei calitate mai bună bifezi prioritizarea sunetului, dacă vrei timp de răspuns rapid, pentru gaming, bifezi prioritizarea conexiunii.

În continuare mai multe capturi din aplicație.

Baterie& autonomie

Durata de încărcare variază, fiind de aproximativ 40 de minute pentru căști în carcasa de încărcare, 60 de minute pentru carcasa de încărcare fără căști (cu fir) și 150 de minute pentru carcasa de încărcare fără căști (fără fir).

Redarea de muzică poate ajunge până la 8 ore cu o încărcare completă, extinzându-se până la 36 de ore împreună cu carcasa de încărcare. Durata pentru apelurile telefonice este de aproximativ 5 ore după o încărcare completă și poate ajunge la 20 de ore cu ajutorul carcasei de încărcare. Modul de așteptare este activat automat după 30 de secunde când căștile sunt scoase din carcasa de încărcare și nu sunt utilizate.

În perioada de testare, o singură dată s-au descărcat până la 10% și m-au notificat că trebuie reîncărcate. Le-am purtat de dimineță până seara pe urechi, dar n-am ascultat nonstop în ele. Uneori pur și simplu am uitat de ele.

Huawei FreeClip sunt singurele căști cu design neconvențional, pe care le-am testat în ultimii ani și despre care pot să spun fără rezerve că mi-au plăcut. Nu pot garanta că o să-ți placă și ție, dar merită măcar să mergi în magazin să le încerci înainte să pui un verdict.

Căștile Huawei FreeClip sunt disponibile în două culori, purple și black la prețul de 999 lei pe în magazinul online HUAWEI. La lansare, adică începând de azi, 12 ianuarie, cei care achiziționează căștile primesc la pachet și brățara fitness HUAWEI Band 8, în limita stocului disponibil.