Huawei FreeBuds 5i, căști TWS de buget cu ANC [TECH REVIEW]

FreeBuds 5i sunt primele și cele mai accesibile căști TWS (true wireless) din portofoliul Huawei lansate în 2023, pe piața din România, și în continuare o să vă povestesc experiența mea cu ele.

Căștile TWS pe care le folosesc cel mai des când ies din casă sunt Huawei FreeBuds Pro 2, urmate de o pereche de OnePlus Buds Pro, ambele modele oferă sunet de calitate și un ANC eficient.

Unboxing, impresii, interacțiune.

Înainte de a trece mai departe să vedem ce au Huawei FreeBuds 5i în cutie, în clipul următor unboxing-ul căștilor.

Pachetul conține căștile, un cablu de încărcare, USB-A la USB-C, încă două perechi de dopuri de silicon pentru urechi mai mari sau mai mici, manuale de utilizare și un cartonaș cu trei luni de acces gratuit la Huawei Music.

Cutia și căștile nu sunt la fel de lucioase, ca modelul precedent FreeBuds 4i, din 2022. Cutia e complet mată și nu rețin amprente, la fel și căștile. Sunt mici și ușoare, fiecare cască are dimensiunile 30.9 mm X 21.7 mm X 23.9 mm și cântărește circa 4.9g. Cutia are dimensiunile 48.2 mm X 61.8 mm X 26.9 mm și cântărește circa 33.9g.

Designul căștilor seamănă cu modelul precedent, FreeBuds 4i, dar lungimea a scăzut cu aproape 7 milimetri, iar greutatea a coborât sub 5 grame pentru fiecare cască.

Cutia se încarcă prin conexiune USB-C, are butonul de împerechere pe partea dreaptă, iar în față are aplicat mare numele companiei. Pentru împerechere apeși butonul până ledul din față pâlpâie în alb. Ledul mai pâlpâie în verde când cutia e încărcată și roșu când e descărcată.

Căștile sunt bine prinse în cutie și nu cad nici dacă întorci carcasa invers și nefiid lucioase nu scapă printre degete când le scoți din ea.

Modelul testat este în varianta Nebula Black, dar mai sunt disponibile și culorile Isle Blue, Ceramic White.

Specificații:

- drivere dinamice de 10 mm;

- conectivitate Bluetooth 5.2

- codecuri LDAC, AAC și SBC

- certificare Hi-Res Audio, sistem ANC de anulare activă a zgomotelor de fond până la 42 dB;

- certificare IP54;

- fiecare cască are o baterie 55 mAh, iar cutia una de 410mAh.

Căștile se conectează la două dispozitive în paralel (Dual connect) și poate nu pare mare lucru pentru unele mai scumpe, dar să nu uităm că FreeBuds 5i sunt de buget. Le-am conectat prima dată la un Huawei Mate 50 Pro, apoi la un iPhone și mai târziu la laptop.

Cele mai multe opțiuni de personalizare ale sunetului și indicații despre gesturile care pot simplifica interacțiunea cu căștile sunt disponibile prin aplicația AI Life de pe smartphone-ul Huawei.

Ok și ce faci dacă nu ai un smartphone Huawei? Pe Android aplicația e la fel ca pe un dispozitiv Huawei, doar pe iPhone lipsesc opțiuni, iar pentru Windows nu cred că există. Dar poți controla setările prin gesturi, direct de pe căști. Gesturile sunt disponibile conectat la orice dispozitiv și prin ele poți:

- primi / respinge sau închide apeluri;

- crește sau scădea volumul;

- asculta și pune pauză la melodii/ clipuri video;

- activa / opri ANC-ul sau trece în modul Awareness (să accentuezi sunetul din mediul înconjurător).

Experiența de ascultare.

Am pornit la drum cu A-ha, o piesă încântătoare, am continuat cu criminalul Michael Jackson, pentru bas am apelat la Eminem și după Stan am băgat un mierloi. Pentru a ieși din butoiul cu melancolie m-am maimuțărit puțin.

Printre alte melodii am ascultat și această floricică proaspăt lansată, dacă nu mă înșel un cover după o piesă a lui Jean Michel Jarre, interesantă sonorizare. Pentru lămuriri cu privire la fidelitatea și puterea sunetului mă întorc din când în gând la Nigel Standford și ”magia” lui îmi dă claritate.

Și cum se aud când nu asculți piese ”high quality”? Am ascultat radio online în tren și se aude bine. M-am tot plimbat printre trei posturi locale. La un momentdat voiam să ”deraiez” pe YouTube, să ascult ”I love to hate you”, dar am rămas blocat pe câteva piese care curgeau lin la radio.

Volumul e puternic pe orice device le conectezi, dar pe laptop la maximum e chiar tare. Nu știu de ce, poate Windows 11, poate doar o întâmplare fericită. Cu setările implicite de sunet din Egalizator (EQ) și cu proritizarea conexiunii în defavoarea calității sunetului, căștile sună ok. Înaltele și vocile sunt accentuate, mediile sunt bune, dar basul nu prea se simte.

Așa că am luat-o treptat, întâi am bifat în EQ opțiunea Treble boost, apoi am schimbat de la prioritizarea conexiunii la prioritizarea calității și diferența s-a simțit imediat. A păstrat claritatea pe înalte, mediile au crescut ușor și basul s-a îmbunătățit.

Pentru fanii basului recomand opțiunea Bass Boost în combinație cu prioritizarea calității. Varianta asta accentuează în bine sunetul la toate nivelele, dar basul e impresionant. Practic sunt alte căști, unele care au în comun doar partea hardware cu cele proaspăt scoase din cutie.

Mi-am făcut griji că prioritazarea calității în detrimentul conexiunii îmi va face probleme în jocuri, dar am jucat câteva partide de Garena Free Fire și nu a sacadat, a mers perfect. La fel și în Call of Duty: Mobile. Înseamnă că opțiunea Latență dinamică chiar își face treaba.

M-am uitat și la un episod din Vikingii, cel în care Ragnar îl ucide pe regele Horik, 10 din seria a II-a. Sunetul cuțitului când îl înjunghie, al picătărilor de sânge care se scurg de pe lamă și al loviturilor care urmează creează o lucrare de maestru. Scena bestială din toate punctele de vedere are un fundal (imagine și sunet) care arde, dar evident nu e pentru ochii și urechile oricui. Și încă un detaliu, pe Netflix toate acestea se aud mult mai bine decât în clipul de pe YouTube.

Am testat FreeBuds 5i în cele mai potrivite condiții pentru a le judeca nu doar calitatea sunetului, dar și calitatea ANC-ului și de ce nu a PNC-ului (anulare pasivă a zgomotului), în metrou și în tren. În mod clar nu este cel mai puternic ANC, dar e suficient încât să asculți muzică sau să vorbești fără probleme în mijloace de transport în comun zgomotoase.

Cu ANC pe Ultra, în metrou uneori se aude zgomotul ambiant cel mai puternic, când vagoanele sunt goale și trenul are viteză, dar în majoritatea timpului nu se aude decât sunetul din căști. Sigur că asta ține și de volum, adică dacă muzica e tare oricum nu auzi mare lucru din zgomotul de fond, dar dacă stai cu volumul la 30-40% e posibil să-l auzi.

În tren, în schimb, la 30-40% nu se aude decât sunetul din căști. Pe stradă la fel, sunt puține zgomote pe care ANC-ul nu le acoperă. Concluzia este că ANC-ul + blocarea pasivă a zgomotului, datorată modului în care forma căștilor blochează sunetul exterior la introducerea în urechi, funcționează.

În apeluri vocile se aud tare și clar și ești auzit bine.

Încă un detaliu legat de design înainte de a trece la concluzii și preț. Interfața grafică asociată cu căștile este personalizată ca la unele scumpe, pentru mulți asta e irelevant, dar s-ar putea să fie și câțiva care apreciază.

Încărcare și autonomie.

Am folosit FreeBuds 5i o săptămână și bateria n-a coborât nici un moment sub 40% și nici nu le-am încarcat vreodată mai mult de 20 de minute, deși o încărcare completă durează circa o oră. Huawei spune că dacă activezi ANC țin până la 6 ore de utilizare și fără el ajung la 7.5 ore, iar cu tot carcasă depășesc o zi de ascultare non-stop, mai exact 28 de ore.

N-aș ști să apreciez exact cât țin, pentru că nu le-am cronometrat, am ascultat cu și fără ANC, ba chiar am folosit și Transparency Mode prin magazine. În orice caz, la o utilizare medie prinzi o zi de folosire, adică dacă pleci cu ele dimineața încarcate de acasă și te întorci după 10 ore, e bine să le pui la încărcat.

Dacă le recomand? Depinde de prejudecăți, gusturi și mai important, de câți bani ai.

N-o să spun că nu mai există alte căști mai bune sau mai puțin bune în acest segmentul acesta de preț, ci o să tratez căștile punctual. FreeBuds 5i sunt căști TWS de buget cu sunet chiar bun dacă îl calibrezi puțin, ANC util și pot fi folosite cu orice dispozitiv Android, iOS, Windws și probabil Linux, dar n-am încercat.

De ce le-am spus de buget și nu din clasa medie? Pentru poziționarea lor în portofoliul Huawei și pentru că prețul celor din clasa medie pornește de la circa 150 de euro în sus.

La momentul publicării acestui review, Huawei FreeBuds 5i pot fi achiziționate din magazinele locale pentru 419 lei.