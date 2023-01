Huawei Watch D, un smartwtach neobișnuit și util [TECH REVIEW]

Ceasurile inteligente sunt tot mai populare, pentru că oamenii caută modalități mai simple de a rămâne conectați în timp ce sunt în mișcare. Huawei Watch D e parte a acestui curent, dar aduce ceva în plus, funcții medicale acreditate la nivel european și în România.

Ce face Watch D neobișnuit? Smartwatch-ul Huawei poate fi considerat unul de tip medical, datorită capacității de măsura tensiunea și realiza electrocardiograme prin intermediul aplicației HUAWEI ECG. Huawei Watch D a primit toamna trecută și certificarea europeană prin care se atestă faptul că poate fi utilizat ca dispozitiv medical.

De ce e asta neobișnuit? Pentru că majoritatea ceasurilor care au aceste funcții (ECG și de tensiune arterială) nu sunt considerate dispozitive medicale, prin urmare rezultatele măsurătorilor sunt mai degrabă inexacte, să zicem orientative.

Smartwatch-ul este destul de mare și gros (51 x 38 x 13.6 mm) și cântărește circa 40.9 g. Brățara e pe măsură (30 mm lățime în repaus - când nu e ”umflată” pentru funcția tensiometru) . Carcasa smartwatch-ului testat este din aluminiu, iar culoarea se numește negru grafit (Graphite Black). Cureaua e și ea negră dintr-un material cauciucat (Fluoroelastomer în engleză) cu un strat textil la interior și o cataramă metalică.

Pe partea dreaptă Huawei Watch D are două butoane, unul home / back sus și cel cu roșu jos pentru aplicații de sănătate, tensiune, electrocardiogramă etc.

Prima dată când am văzut cutia, am crezut că este doar un dispozitiv medical și atât, chiar aveam în minte un model de la o firmă specializată în echipamente medicale.

Pachetul conține smartwatch-ul, manuale de utilizare/ purtare, garanție, o brățară suplimentară, un accesoriu de măsurat mâna, și încărcătorul wireless. Vezi în clipul următor conținutul cutiei lui Huawei Watch D.

Ecranul este un AMOLED cu diagonala de 1.64 inci și rezoluție 456 x 280 p. Informațiile / meniurile / setările sunt mari și clare pe ecran, se văd bine inclusiv afară. Am alergat cu el într-o zi însorită și cu luminozitatea pe Auto, informațiile se vedeau foarte bine.

Specificații Huawei Watch D (MLY-B10):

- sistem de operare HarmonyOS 2.1;

- compatibil cu dispozitive care rulează Android 6.0 sau mai nou, HarmonyOS 2 sau mai nou, iOS 12.0 sau mai nou;

- senzori accelerometru, giroscop, optic pentru puls, de lumină ambientală, de temperatură, de presiune diferențială, senzor Hall;

- rezistență la apă IP68;

- conectivitate GPS, NFC, Bluetooth 5.1.

Am testat Huawei Watch D împreună cu Huawei Mate 50 Pro. După ce l-am împerecheat cu smartphone-ul a făcut o mulțime de actualizări.

Pentru sănătate smartwatch-ul poate monitoriza :

- somnul ;

- pulsul;

- stresul;

- SpO2 (saturația oxigenului din sânge);

- temperatura pielii;

- tensiunea.

Celor care uită de ei pe scaunul de la birou le dă alerte de mișcare. O scurtă privire prin meniul principal al ceasului din aplicația Huawei Health de pe smartphone.

Pentru electrocardiogaramă EKG sau ECG nu am un termen de comparație, neavând momentan la îndemână alt dispozitiv, care face acest gen de măsurare. Ultima dată mi-am făcut un ECG anul trecut, când testam Huawei Watch GT 3 Pro. La vremea aceea aștepta acreditarea medicală pe care a primit-o anul acesta odată cu Watch D.

Măsurarea ECG se face ținând un deget apăsat e butonul roșu timp de 30 de secunde. Față de alte dispozitive mai complexe măsurarea ECG se face cu un singur electrod.

La fel ca și în cazul electrocardiogramei, am măsurat tensiunea în a doua parte a zilei, după două cafele, un capucino și la câteva minute după niște exerciții fizice.

Tensiometrul din stânga e al meu, al familiei, și am comparat măsurătorile cu cele ale ceasului. Distanța între măsurători este de 2-3 minute, întâi am măsurat cu tensiometrul, am mers cu el și l-am pozat și apoi am măsurat cu ceasul.

Am făcut și afară câteva teste, după o plimbare de circa 1.5 km mi-am măsurat tensiunea cu Huawei Watch D și apoi din nou după circa 25 de minute de alergare.

Așa cum era de așteptat, după alergare măsurătoarea n-a funcționat, am primit pe ceas mesajul din imaginea din dreaptă. Pentru măsurarea tensiunii trebuie să fii liniștit, într-o poziție comodă, iar eu stăteam în frig transpirat și respiram sacadat după efort.

În clipul următor se vede cum funcționează aplicațiile de măsurare, deși poziția în care stau nu e cea corectă, aplecat și cu mâna sprijinită pe un birou. Clipul e făcut doar pentru a arăta cât de simplu e să faci măsurătorile.

Măsurarea corectă a tensiunii se face ținând mâna cu ceasul în diagonală peste piept, în direcția umărului opus și mâna cealaltă stă orizontal sprijinind cotul mâinii cu ceasul. Indicațiile sunt oferite pe ceas și am încercat să reproduc mai mult sau mai puțin reușit poziția în colajul următor.

Pentru o înțelegere mai bună a opțiunilor complete ale smartwatch-ului am făcut acest scurt video.

Am tăiat brusc notificările la final pentru că apăreau apeluri si mesaje personale.

După cum se vede, în afară de opțiunile de sănătate are toate funcțiile unui smartphone obișnuit: pentru antrenamente, activități, somn, muzică, vreme etc. Și dacă tot am adus în discuție somnul iată capturi din aplicația Huawei Health cu două nopți de somn consecutive.

Cred că am atins toate punctele importante legate de noul smartwatch Huawei, după o utilizare de aproape 3 săptămâni și o să trec la concluzii.

Huawei Watch D este un pas înainte în industria electronicelor de larg consum, pe care cel mai probabil îl vor face și alte companii curând.

Cu siguranță nu e primul ceas care are aceste funcțiii, dar Huawei e una dintre primele companii care împinge ceea ce este în prezent o opțiune interesantă, pe teritoriul datelor exacte / științifice.

Pentru cine e ceasul? O întrebare legitimă fiind o piață relativ nouă.

Pentru persoane cu probleme de sănătate, tineri sau vârstnici, care au nevoie de monitorizare permanentă și, spre exemplu, nu pot merge cu tensiometrul după ei tot timpul. Un smartwatch e ușor de purtat, îl ai oriunde și are și alte funcții utile, nu doar cele medicale.

De ce e o piață relativ nouă? Piața dispozitivelor medicale există, dar este separată de ce a electronicelor de larg consum. Până la apariția Huawei Watch D am avut o linie de demarcație clară între dispozitivele medicale și cele mass-market cu funcții de sănătate.

La momentul publicării acestui review Huawei Watch D se găsește în magazinul online Huawei la prețul de 1799 lei.