HP lansează primul serviciu capabil să localizeze, să blocheze și să șteargă un PC de la distanță

În cadrul Amplify Partner Conference, HP Inc a prezentat HP Wolf Connect, o soluție de management IT care oferă o conectivitate puternică și sigură la PC-urile aflate la distanță, permițând echipelor IT să gestioneze dispozitivele chiar și atunci când acestea sunt oprite sau offline.

HP Wolf Protect and Trace cu Wolf Connect este primul serviciu software din lume capabil să localizeze, să blocheze și să șteargă un PC de la distanță, chiar și atunci când acesta este oprit sau deconectat de la Internet. Această capabilitate protejează datele sensibile stocate pe dispozitive în mișcare și ajută la reducerea costurilor IT prin reducerea nevoii de remediere sau înlocuire a PC-urilor.

Asigurarea și gestionarea forței de muncă hibride reprezintă o prioritate pentru organizații. Un nou studiu global realizat de HP Wolf Security a constatat că 82% dintre liderii echipelor care operează un model de lucru hibrid au lacune în structura de securitate a organizației lor. Studiul global, realizat pe 1.492 de persoane, a constatat că:

61% spun că protejarea angajaților care lucrează și remote va deveni mai dificilă în anul următor.

70% spun că stilul de muncă hibrid crește riscul de pierdere sau furt de dispozitive.

Securizarea dispozitivelor, punctul 0 pentru atacurile asupra angajaților cu stil de muncă hibrid

Dincolo de pierderea sau furtul unui dispozitiv, punctele terminale - adică laptopurile, PC-urile sau imprimantele – sunt ținte preferate pentru ransomware. Acest lucru necesită crearea de noi strategii de securitate cibernetică și instrumente de securitate inovatoare, ca răspuns la schimbarea comportamentelor angajaților.

84% dintre liderii echipelor de securitate spun că punctele terminale sunt sursa celor mai multe amenințări de securitate.

66% spun că cea mai mare slăbiciune în materie de securitate cibernetică este potențialul angajaților de a fi compromiși; phishing-ul, ransomware-ul și atacurile prin intermediul rețelelor nesecurizate de acasă sunt menționate ca fiind cele mai mari riscuri.

65% spun că este o provocare să își actualizeze măsurile de detectare a amenințărilor (de exemplu, instrumentele Endpoint Detection & Response și Security Information and Event Management) astfel încât să răspundă acțiunilor angajaților care muncesc remote, ceea ce îngreunează detectarea atacurilor.

Trei sferturi (76%) sunt de acord că izolarea aplicațiilor este esențială pentru a proteja dispozitivele angajaților remote, dar numai 23% beneficiază de utilizarea acestei măsuri în prezent; 32% dintre aceștia plănuiesc să o implementeze în următoarele 12 luni.

Securitatea muncii hibride este un obiectiv cheie pentru 2023

Noua cercetare HP privind securitatea hibridă detaliază modul în care echipele de securitate acordă prioritate securizării locului de muncă hibrid: