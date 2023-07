Google și Apple renunță la verificările de securitate tip CAPTCHA

Anticipate deja de doi ani, Google și Apple și-au anunțat oficial planurile de a renunța la utilizarea CAPTCHA pentru toți utilizatorii lor până la sfârșitul lui 2023.

CAPTCHA , care înseamnă "Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart" (Testul Turing public complet automatizat pentru a diferenția computerele și oamenii), reprezintă o combinație de caractere alfanumerice folosite de servere pentru a diferenția oamenii de boții online.

CAPTCHA-urile funcționează prin prezentarea utilizatorilor unui puzzle sau a unei întrebări pe care de obicei un bot nu-l poate rezolva sau răspunde. Cu toate acestea, boții au devenit din ce în ce mai sofisticați și pot acum să învingă multe CAPTCHA-uri. De exemplu, boții pot acum recunoaște textul din imagini CAPTCHA și pot răspunde la întrebări CAPTCHA.

În plus, CAPTCHA-urile pot fi o sursă de frustrare pentru utilizatori. De exemplu, CAPTCHA-urile pot fi dificil de înțeles sau de completat, mai ales pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, CAPTCHA-urile pot fi o povară pentru utilizatori, deoarece trebuie completate de fiecare dată când vizitează un site web sau folosesc o aplicație.

În schimbul CAPTCHA-urilor, Google și Apple folosesc acum alte metode pentru a preveni spamul și alte forme de activități dăunătoare. De exemplu, Google folosește o metodă numită "reCAPTCHA v3", care evaluează comportamentul utilizatorului pentru a determina dacă este sau nu un bot. Apple folosește o metodă numită "Sign in with Apple", care permite utilizatorilor să se autentifice pe site-uri web și aplicații fără a fi nevoie să introducă un nume de utilizator sau o parolă.

Aceste noi metode sunt mai eficiente și mai ușor de utilizat decât CAPTCHA-urile. De asemenea, sunt mai dificil de ocolit de boți.

Jake Moore, Global Cyber Security Advisor pentru ESET, spune despre această schimbare: ”Inteligența artificială a crescut și a devenit eficientă suficient de repede pentru a face puzzle-urile de tip CAPTCHA redundante, dar, odată cu accelerarea tehnologiei, ajungem la o altă dilemă legată de cum să îmbunătățim experiența online a tuturor, dar și cum să ținem boții sub control.

Deși acest lucru poate părea o victorie pentru experiența online, verificările de securitate de tip CAPTCHA au ajutat ca site-urile web să fie mai sigure și în mare parte ferite de intruziunea boților, astfel încât sunt necesare alternative. Autentificarea cu doi factori îmbunătățește securitatea și poate oferi, de asemenea, logarea rapidă pe site-uri web, dar aceasta implică, de obicei, un proces de autentificare care nu funcționează întotdeauna pentru cei care doresc să rămână anonimi și pentru utilizatorii concentrați pe confidențialitatea online.

Din păcate, AI este o tehnologie care se adaptează constant provocărilor și, prin urmare, de fiecare dată când sunt anunțate noi metode sau sisteme de verificare, tehnologia încearcă rapid să o ocolească, provocând dificultăți pentru cei care încearcă să își protejeze utilizatorii.”